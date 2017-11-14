Путин: Россия поднялась на 173 позиции в рейтинге подключения потребителей

Москва, , 20:55 — REGNUM Россия за пять лет поднялась на 173 позиции в рейтинге Всемирного банка по параметру «подключение к системе электроснабжения» — с 183 места на 10, заявил 14 ноября президент России Владимир Путин на совещании в компании «Россети» по вопросам развития электроэнергетики, сообщили в пресс-службе Кремля.

Он также сказал, что за пять лет с 2012 по 2017 год объем генерации электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС) увеличился на 6,7%

По словам президента, доля выработки электроэнергии на ТЭС составляет 57%. Использование новых технологий в электроснабжении позволяет повысить надежность питания потребителей при соблюдении высоких требований экологических стандартов.

Путин подчеркнул, что ввод новых мощностей позволяет реализовать программу модернизации тепловых мощностей.

«Её приоритеты — вывод из оборота и замена устаревшего, неэффективного оборудования; внедрение ресурсосберегающих, экологичных технологий; развитие мощностей на основе современных установок, с более высокими характеристиками надёжности и отдачи», — сказал глава государства.

Он особо подчеркнул, что капитальные затраты не должны ложиться на плечи потребителей, что нужно учесть при формировании тарифов на электроэнергию.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 2017 года Путин посетил компанию «Россети», запустил три электрические подстанции к чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также ознакомился с новыми технологиями в компании. После церемонии запуска началось совещание по вопросам развития электроэнергетики.

Напомним, согласно официальным данным, средний износ распределительных сетей в России составляет 70%, а магистральных сетей — 50%. В правительстве отмечают, что такие большие цифры связаны с тем, что последние 20 лет инвестиции на обновление и модернизацию электрических сетей были недостаточны.

Отметим, стоимость обновления оборудования закладывается компанией обеспечивающей электроснабжение потребителей в тариф стоимости электроэнергии.