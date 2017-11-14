Новак: В 2017 году потребление электроэнергии в России выросло на 1,7%

Москва, , 20:31 — REGNUM Планируемый рост потребления электроэнергии в России в 2017 году составит 1,7%, что свидетельствует о выходе экономики из кризиса, заявил 14 ноября министр энергетики РФ Александр Новакв ходе совещания по вопросам развития электроэнергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

Новак также отметил, что за последние пять лет общее потребление электроэнергии в России увеличилось на 3,2%.

«Мы также за пять лет обеспечили общий объём инвестиций в отрасль в сумме 4 триллиона рублей, из них 1,7 триллиона рублей — в сети и 2,3 триллиона рублей — в генерацию», — сказал министр.

Новак добавил, что с 2012 года на 11% снизилось количество аварий в области электрогенерации и на 20% в электросетевом комплексе. За эти годы на 6% была повышена топливная эффективность, что позволяет экономить каждый год на топливной генерации 35 млрд рублей.

Министр энергетики отчитался за строительство крупных объектов по всей стране: ведутся работы по обеспечению энергонезависимости Калининградской области, в Крыму строится две крупные электростанции, обеспечивается высокая надежность электроснабжения объектов чемпионата мира по футболу.

«Кроме этого, одно из Ваших поручений было в электросетевом комплексе — это консолидация ТСО. За период с 2015 года уже на 40 процентов сокращено количество территориальных сетевых организаций», — добавил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в ходе совещания по вопросам развития электроэнергетики в компании «Россети» президент России Владимир Путин отметил достижения сетевого комплекса в области подключения электропотребителей.

По словам президента, Россия поднялась с 173 строчки на 10 в рейтинг Всемирного банка по параметру «подключение к системе электроснабжения».

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