Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не обвинять выступившего в Бундестаге со скандальным заявлением школьника в пропаганде нацизма: он не имел в виду ничего плохого.

Иван Шилов ИА REGNUM Тень нацизма

По словам Пескова, выступление российского школьника в Бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента.

«Тем более в данном случае совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, и очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в Бундестаге», — сказал Песков.

Он добавил, что обвинять Николая Д. в каком-то злом умысле, тем более в пропаганде нацизма, считает неверным. Песков также выразил солидарность с позицией советника президента РФ Андрея Фурсенко о том, что «надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества».

Комментируя слова мальчика о «невинно» погибших немецких военнопленных, Фурсенко призвал относиться к молодежи терпимее.

Москвичи слушают сообщение о начале войны с Германией. 22 июня 1941 года

Напомним, 19 ноября учащийся гимназии из Ямало-Ненецкого автономного округа Николай Д. выступил в бундестаге Германии с докладом, в котором назвал солдат и офицеров вермахта «невинно погибшими людьми» в «ужасных условиях» советского плена. Он также заявил, что среди фашистов «многие хотели мирно жить и не желали воевать».

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Слова школьника вызвали широкий общественный резонанс. По факту выступления в гимназии №1 уже проводится служебная проверка Департаментом образования. Кроме того, Госдума РФ направила запрос в Генпрокуратуру с требованием проверить гимназию и учителей в Новом Уренгое.

В социальных сетях выступление школьника также вызвало сильный отклик: большинство интернет-пользователей осудили речь юноши, некоторые придерживаются мнения, что выступления ученика — «запланированная оплаченная акция, направленная на то, чтобы унизить русский народ», «маскарад тупости».

Были и комментарии, в том числе и чиновников, оправдывающие выступление школьника, мол, его речь вырвана из контекста. Также в социальных сетях высказывались предположения, что мальчик, мол, прав: гибли простые солдаты, которые «выполняли приказ», и он говорил именно о них. Напомним, что этих солдат, во-первых, никто под Сталинград не звал.

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А во-вторых, вопрос в том, какие приказы они исполняли? Например, исполняли ли они приказ генерал-фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау, командовавшего той самой 6-й армией вермахта, в которой служил впечатливший мальчика Георг Рау? В этом приказе по армии говорилось о том, что, цитирую:

«Основной целью похода против еврейско-большевистской системы является полный разгром государственной власти и искоренение азиатского влияния на европейскую культуру. В связи с этим перед войсками возникают задачи, выходящие за рамки обычных обязанностей воина. Солдат на восточных территориях — не просто боец, действующий в соответствии с правилами военного искусства, он также является носителем беспощадной национальной идеологии, мстителем за те зверства, которые были совершены против немцев и наций, родственных немцам в расовом отношении».

Немецкий солдат, говорится в документе, не должен брать в плен партизан и женщин, стрелков из засад и прочих и не отправлять их в лагеря для военнопленных. Руководству следует своевременно разъяснить смысл происходящей борьбы и перестать снабжать «местных жителей и военнопленных, не работающих на вооруженные силы» питанием — Рейхенау назвал это «ненужной гуманностью».

Кроме того, спасать от пожаров солдаты должны только те здания, говорится в приказе, которые должны быть использованы для стоянок воинских частей. А всё остальное должно быть уничтожено:

«Никакие исторические или художественные ценности на Востоке не имеют значения».

«Не вдаваясь в политические соображения на будущее, солдат должен выполнить двоякую задачу:

1. Полное уничтожение большевистской ереси, советского государства и его вооруженных сил.

2. Беспощадное искоренение вражеской хитрости и жестокости и тем самым обеспечение безопасности жизни вооруженных сил Германии в России.

Только таким путем мы можем выполнить свою историческую миссию по освобождению навсегда германского народа от азиатско-еврейской опасности».

И такие приказы, как и многие другие, солдаты вермахта исполняли на советской земле. Исполняли добровольно, а многие и с явным удовольствием, предвкушая получение земли и других благ после победы. В этом смысле они действительно хотели «жить мирно» — на оккупированной земле с истребленным населением.

Немцы в районе Сталинградского тракторного завода. 1942

Демарш и покаяние ямальского подростка за «жестокости» советского плена можно было бы списать и на пробелы в образовании, и на наследие 90-х годов, когда было принято каяться за всё советское и со всех трибун. Всё это действительно имеет место быть. Но, по словам того же школьника, у него был прадед, который рассказывал ему о войне. Получается, что рассказы предка не позволили сформироваться у ребенка картине Великой Отечественной войны, ведь иначе нельзя позволить себе обороты вроде «так называемом Сталинградском котле».

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Следовательно, речь идет о разорванной исторической связи. И это совсем не удивительно, ведь эту связь с поколением предков в России старательно выкорчевывали последние 30 лет: дегероизацией, уничтожением памятников, скандальными публикациями, например, о «шизофрении Космодемьянской», и так далее, и тому подобное. Мальчик лишь лицо этого феномена: как под внешним и внутренним воздействием ломается исторический стержень.

Очевидно, что молодой человек действительно не имел ввиду ничего плохого: он просто не понимал, о чём говорит. Об этом свидетельствуют и слова матери, которая заявила, что ребенок в несколько раз сократил доклад из-за регламента — до полной потери смысла. Но потерять смысл, если сокращаешь, нельзя. Потеря возможна, только если его нет.

Но нет не только смысла. Страшно то, что в том возрасте, когда его сверстники 80 лет назад уже всё понимали и с этим пониманием погибали, мальчик не получил никакого другого представления о Великой Отечественной войне и опасности фашизма, кроме как «забыть и простить».

И Запад воспринимает этот сигнал из Бундестага именно как «забыть и простить», ведь дети очеловечили врага, изучали его, сравнивали со своими предками. И Николай там был не один, еще две девочки говорили то же самое. «Я была опечалена увиденным, так как погибло очень много невинных людей, которые хотели жить в мире», — сказала ученица 10-го класса Ирина. Выступления детей — как под копирку.

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Жалеть пленных и погибших могли советские люди — которые видели всё своими глазами и остались людьми. Которые не оскотинились и не опустились на животный уровень нацистов и делились хлебом с пленными немецкими солдатами, хотя имели полное моральное право жестоко мстить. Это была их война, и подтаскивание этого аргумента к ситуации сегодняшнего дня как минимум опасно.

Пленных гитлеровцев ведут по центру Москвы. 1944

Ведь ни к чему иному, кроме как к реабилитации фашизма, это «очеловечивание» сейчас привести не может, на фоне настойчивого приравнивания коммунизма к фашизму. В Германии давно идет волна по оправданию фашизма, а о нацизме, процветающем в странах Прибалтики и на Украине, не стоит и упоминать — кому-то они очень нужны. И «покаяние» России — страны-правопреемника СССР как главного обвинителя на Нюрнбергском процесс, приведет к пересмотру решений этого процесса со всеми вытекающими последствиями. А иначе для чего уравнивать в правах палачей и жертв?