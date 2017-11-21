Мнение о том, что Виктор Толоконский не останется без работы после отставки с поста губернатора Красноярского края, прозвучало сразу же после его громкого заявления.

Haikudeck.com На распутье

Не было сомнений также и в том, что эта самая работа будет поджидать его не в Красноярском крае, который он возглавлял последнее время и который покинул ещё до того, как на сайте Кремля появилась официальная информация об его отставке, а в Новосибирской области, с которой Толоконский связан гораздо больше и дольше и где он, несомненно, имеет вес и уважение в малых и больших кругах.

Виктор Толоконский

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А потому мало кто удивился сообщениям о том, что и мэр Новосибирска, и врио губернатора Новосибирской области предложили Виктору Толоконскому сотрудничество.

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Не удивило и то, что эти два предложения были сделаны практически в одно время. Как говорится, каждый играет в политику как хочет или как может.

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А играть в неё перед досрочными выборами главы региона, да ещё и с таким многоопытным политиком и управленцем, вдвойне интереснее.

«Ну интересный, конечно, ход Локтя — назначить советником по политическим вопросам Толоконского-старшего. Скучно не будет. В зрительном зале запасаются попкорном», — написал на своей странице в Facebook депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец.

Интрига сейчас заключается в том, чьё предложение выберет Толоконский. По сути, сейчас формируются два лагеря, которые с большей долей вероятности будут двигаться по пути предвыборной кампании и только набирать обороты, приближаясь к дате досрочных выборов губернатора Новосибирской области.

Уместно здесь было бы вспомнить события и слова, которые предшествовали дням сегодняшним. А именно выступление мэра Новосибирска Анатолий Локтя на IX съезде народных депутатов области, где он как первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ призвал коммунистов бороться за победу на выборах губернатора.

«Я предлагаю поддержать на предстоящих выборах кандидата в президенты от КПРФ и сделать все, чтобы кандидат от КПРФ победил на предстоящих выборах губернатора Новосибирской области. Нам предстоит нелегкая политическая работа, местами переходящая в политические бои. Но мы уверены в своих силах, ведь мы боремся за будущее нашей страны и будущее Новосибирска», — приводит официальный сайт регионального отделения КПРФ слова Локтя.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что решение относительно участия Локтя в губернаторских выборах пока не обсуждалось, «но уже очевидно, что Анатолий Локоть будет участвовать в губернаторских выборах, так как он единственный, кто сможет составить конкуренцию президентскому назначенцу».

Под «назначенцем», очевидно, Обухов подразумевал врио губернатора Андрея Травникова.

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Травников, впрочем, о своём непременном участии в выборах новосибирского главы официально пока не заявляет, подчёркивая, что ещё не решил, будет ли вообще баллотироваться.

«Конечно, у меня определённые амбиции есть, но на сегодняшний день решение не принято. С этим не нужно торопиться, надо сначала поработать, показать себя, почувствовать уверенность», — заявил он ранее.

В то же время Андрей Травников решил создать в возглавляемом им регионе совет бывших губернаторов области.

Андрей Травников

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Идею некоторые эксперты назвали «разумной», но засомневались, что бывшие губернаторы захотят и готовы взаимодействовать друг с другом.

Интересно и то, что на встрече с бывшими главами регионов президент России Владимир Путин попросил их оказать поддержку новым главам регионов.

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«Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен», — отметил Путин.

Так что Виктор Толоконский сегодня находится весьма в непростой ситуации. Хотя ему не впервой шокировать публику своими поступками и заявлениями.

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С другой стороны, востребованности его персоны в Новосибирской области можно только позавидовать.

Как считает новосибирский политолог Сергей Бирюков, Виктор Толоконский может быть полезен и Анатолию Локтю, и Андрею Травникову.

«Он мог бы помочь тому же Анатолию Локтю расширить базу его поддержки со стороны областной и городской элиты в преддверии возможного участия того в губернаторских выборах. Возможную связь с кампанией по выборам губернатора можно будет подтвердить либо опровергнуть в течение ближайших месяцев. При этом занимать официально пост главы избирательного штаба вовсе не обязательно. Конкуренция с политическими планами и.о. губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в этом случае будет налицо. При этом можно предположить, что Толоконскому как опытному политику удастся избежать какой-либо явной конфронтации с главой региона и его штабом даже при этом сценарии. Предложение войти в совет по стратегическому планированию, поступившее от и.о. губернатора, также выглядит внешне привлекательно — поскольку Андрею Травникову нужны сторонники, имеющие сильные позиции в региональной элите», — отметил ИА REGNUM политолог, подчеркнув, что, скорее всего, выбор Толоконский сделает после того, как изучит ситуацию, складывающуюся перед выборами, в развитии и оценит шансы кандидатов, когда проявятся их база и уровень поддержки.

В конце концов, указывает Сергей Бирюков, Виктор Толоконский может потребоваться в роли своеобразного арбитра обеим сторонам.

Какое бы решение ни принял Виктор Толоконский, на политической жизни региона это скажется однозначно. А потому, как посоветовал Дмитрий Прибаловец, запасаемся попкорном и внимательно следим за развитием событий, которые обещают быть интересными.