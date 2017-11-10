Совет бывших губернаторов создадут в Новосибирской области

Новосибирск, , 07:17 — REGNUM В Новосибирской области может быть создан совет бывших губернаторов региона. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы области Андрей Травников.

«Я постараюсь максимально вовлечь их в какое-то взаимодействие, по крайней мере какое-то экспертное сопровождение. Собирать какой-то совет, может быть, послушать мнение по разным вопросам, которое у них, безусловно, есть. Я намерен с ними встретиться, буду приглашать их и даже просить о такой возможности — встретиться со мной», — сказал в интервью ТАСС Травников.

Политический обозреватель «Тайги.инфо» Алексей Мазур считает эту инициативу новосибирского врио губернатора «разумной идеей».

«Вопрос только в том, насколько бывшие губернаторы будут готовы взаимодействовать друг с другом, ведь у них сложные отношения. Но привлечением бывших губернаторов к управлению области Травников, во-первых, обеспечивает преемственность, хоть какую-то, и, во-вторых, позволяет держать рядом потенциальных соперников. Опять же, Травников тем самым не даёт повода для формальной обиды, которая бы возникла, если бы он проигнорировал бывших руководителей области. Насколько конструктивным будет взаимодействие, сейчас сложно сказать. Но сама попытка взаимодействия позитивна», — отметил ИА REGNUM Мазур.

Отметим, что в настоящее время в Новосибирске проживают четыре экс-губернатора: Владимир Городецкий,Василий Юрченко, Виктор Толоконский и Иван Индинок.

Владимир Городецкий был отправлен в отставку 6 октября 2017 года указом президента РФ Владимира Путина, официально «по собственному желанию».

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Временно исполняющим обязанности главы области был назначен как раз Андрей Травников.

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18 марта 2014 года президент отстранил от должности главы Новосибирской области «в связи с утратой доверия» Василия Юрченко. Врио губернатора тогда был назначен экс-мэр Новосибирска Владимир Городецкий.

Виктор Толоконский возглавил регион в январе 2000 года и руководил им до 2010 года, после чего стал полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе, а 12 мая 2014 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Красноярский край Толоконский возглавлял до осени 2017 года — 27 сентября он заявил, что уходит в отставку, но официальное решение по нему было принято спустя два дня — 29 сентября на сайте Кремля появилась информация о его отставке.

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Если говорить о более ранних руководителях региона, то с ноября 1991 года по октябрь 1993 года главой Новосибирской области был ныне покойный Виталий Муха, которого сняли с поста во время конфликта президента Бориса Ельцина и Верховного совета (Муха поддержал совет). Освободившийся пост занял Иван Индинок, возглавлявший регион два года. После выборов в 1995 году победу вновь одержал Виталий Муха.