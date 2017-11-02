Путин: Бывшие главы регионов стабилизировали сложную ситуацию

Москва, , 20:26 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился с бывшими главами регионов и поблагодарил их за работу в сложных условиях. Об этом сообщили 2 ноября 2017 года в пресс-службе Кремля.

По словам президента, бывшим главам удалось сохранить и стабилизировать ситуацию в регионах, а также сделать все для минимизации внешних негативных воздействий.

Встреча прошла с участием ушедших в отставку главами Дагестана, Новосибирской, Ивановской, Самарской, Омской, Орловской, Нижегородской областей, Ненецкого автономного округа, Приморского и Красноярского краёв. Все бывшие руководители представлен к наградам.

«Подготовлены соответствующие документы, все вы будете представлены к государственным наградам за конкретную работу в регионах», — сказал глава государства.

Президент попросил оказать поддержку новым главам регионов, которые, как правило, молоды и горят желанием показать себя.

«Они, конечно, сами должны дерзать, сами должны искать. Но имеющийся у вас опыт, потенциал если бы хотя бы частично удалось передать, я был бы очень вам благодарен», — сказал Путин.

Он напомнил, что в сегодня действует программа «Лидеры России» по подготовке кадров и сказал, что рассчитывает на бывших руководителей регионов в этой области.

По словам президента, каждый из ушедших в отставку либо уже назначен на руководящее место, либо будет задействован на новых участках работы.

«Но хочу, чтобы вы знали, мы доработаем по каждому из вас, по максимуму сделаем так, чтобы вы могли использовать свой потенциал, свой опыт, свои знания на новых участках работы…», — добавил президент России.

Бывший губернатор Самарской области Николай Меркушкин поблагодарил президента за приглашение и сказал, что встреча формирует новую политическую преемственность власти и политическую культуру.

«Я думаю, все мы понимаем, что для поступательного развития страны необходим баланс между опытом и молодостью», — сказал Меркушкин.

Он также выразил готовность работать по финно-угорской тематике.

В ответ Путин сказал, что команда не изменилась, а расширилась. Ушедшие руководители остаются в команде президента, но на других местах.

Бывший губернатор Омской области Виктор Назаров сказал, что в России зарождается новый политический процесс передачи власти.

«Сегодня мы уже с коллегами работаем», — добавил Назаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2017 года прошла серия отставок 11 глав регионов.

На место ушедших руководителей пришли временно исполняющие обязанности глав регионов. В этом качестве они будут находиться до 9 сентября 2018 года, когда состоятся выборы в Единый день голосования.

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