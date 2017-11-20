Сибирские аграрии, воспарявшие было духом в связи с недавним визитом в Новосибирск первого заместителя министра сельского хозяйства РФ Джамбулата Хатуова, так и не получили адекватного решения главной проблемы нынешнего года: собранный урожай некуда сбыть, да и цены на него упали намного ниже себестоимости. Высокопоставленный московский чиновник хотя и заверил, что сибирское зерно нужно, но на экспорт, общеизвестно, что в регионе сложилась катастрофическая ситуация с предоставлением железнодорожных вагонов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Страда деревенская. Алтайский край

Это признаёт и заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

«Сегодня у нас определён зерновой трейдер, который будет работать на экспорт — Арбузовский элеватор. Все необходимые документы имеет. И сегодня основной вопрос — в чём? Нет вагонов, зерновозов», — отметил парламентарий в интервью «Вестям».

К тому же очевидно, что льготный железнодорожный тариф на перевозку зерна и муки из Сибири не спасёт: тариф «съест» прибыль. Повлиять на эту ситуацию регионы вряд ли способны. Из 135 миллионов тонн российского зерна 15,5 миллиона вырастила в этом году Сибирь. Но элеваторы — по данным Союза переработчиков — заполнены ещё прошлогодним урожаем. На этом фоне произошло резкое снижение цен.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская гречиха в поле

К примеру, если в сентябре за тонну алтайской пшеницы 3-го класса давали около 7 тысяч рублей (почти в 2 раза меньше, чем в 2016 году), а гречиху закупали в среднем по 12,5 тысячи за тонну, то сегодня за пшеницу крестьянам предлагают всего 4−5 тысяч за тонну при себестоимости в 6 тысяч рублей. Но и это, как оказалось, не предел: в Союзе фермеров отмечают, что в отдельных районах Алтайского края за гречиху трейдеры дают всего 3,5 тысячи (год назад тонну можно продать по 30 тысяч рублей).

Между тем у переработчиков цены на зерно сложились сейчас выше, чем у экспортёров. По данным ИКАР, пшеницу 3-го класса можно продать за 10 710 рублей, 4-го класса — за 9550 рублей.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно

«Наглеют. На горе крестьянском, это беда для всех. Кто-то на этом хочет заработать, опускает цену до 3,5 — это абсурд полнейший. Возникают возмущения у крестьян, что это никому не нужно», — считает исполнительный директор Союза крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края Александр Вайс.

Зернопереработчики парируют: цены снижены потому, что упала стоимость муки. Они тоже работают по законам рынка.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Элеватор ООО «АлтайЗерноКомплекс» в Ребрихинском районе Алтайского края. Его начальник Александр Носачев на фоне десятков фургонов с зерном, более суток ожидающих разгрузки из-за возникшего ажиотажа

«Сегодня мука стоит дешевле, чем пшеница в прошлом году. По сегодняшним ценам сельхозпроизводители в итоге не хотят продавать, а переработчики, не желая идти на риск из опасений, что цены и дальше будут снижаться, не закупают больших объёмов», — привел довод президент Союза зернопереработчиков Алтая Валерий Гачман. Эту информацию подтверждают и его коллеги в других регионах. Мол, зерно после нового года может подорожать на мировом рынке, но на внутреннем — вряд ли.

Интересная тенденция: если мука подешевела, то почему подорожал хлеб? Почему 200-граммовая булка хлеба «7 злаков» в Алтайском крае стала стоить 32 рубля (160 рублей килограмм), а килограмм необходимого для ее выпечки зерна — 5 рублей?

«Всем известно, что из килограмма зерна должен получиться примерно килограмм хлеба. Так пусть чиновники посчитают, какая получается разница, и подумают, у кого она «оседает»! Явно не в кармане государства. Я на этой кривой экономике потерял уже несколько миллионов», — досадует алтайский фермер Владимир Жданов.

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Он, как и многие другие руководители крестьянских фермерских хозяйств, вынужден всеми правдами и неправдами отбиваться сейчас от кредиторов: наступил срок выплаты по процентам. В этом вопросе им мог бы помочь введённый режим ЧС (уборочная кампания в Сибири проходила в сложных условиях: из-за дождей и сильных ветров у многих аграриев полег урожай), но и этого пока не произошло.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерно на ребрихинском элеваторе

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В условиях неопределенности часть крестьян уже не рассматривает вопрос о развитии своего агробизнеса. Те, у кого есть возможность и склады, — держат урожай. У кого нет — размещают объявления о продаже бизнеса. Такие объявления уже встречаются на известных торговых площадках (например, Avito).

Это и понятно. К примеру, алтайские крестьяне до января 2018 года должны будут вернуть банкам почти 3 млрд рублей. И здесь тоже существует проблема: если пойти на реструктуризацию, кредитная история автоматически будет испорчена, про льготные кредиты под 5% годовых можно забыть.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зерновые бункеры Ребрихинского элеватора в Алтайском крае

В условиях рекордного урожая главным для производителей каналом сбыта по-прежнему остаётся экспорт. В этом году предстоит вывезти за рубеж 34 млн тонн зерна. Так пойдёт ли сибирское зерно на экспорт по льготным тарифам? Закупит ли Родина в свои закрома хотя бы часть богатого сибирского урожая по хорошей цене? Судя по информации agrobook.ru с недавнего заседания Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области, проходившего в Азове, ничего хорошего ждать не приходится не только Сибири.

Выражения «Сельское хозяйство в заложниках!» и «При такой политике скоро вымрут последние, оставшиеся на селе» были далеко не самыми эмоциональными на этом заседании.

«Я удивляюсь нашей власти: весной министр сельского хозяйства сказал, что Турция закрылась, но мы найдём новые рынки сбыта. Если он так сказал, то должен исполнять. Министр сказал, и на этом всё закончилось, никто ни за что не отвечает», — поделился с коллегами гендиректор ЗАО «Красный Октябрь» Александр Шебалков.

Диего Ривера, Кровь мучеников революции удобряет Землю. 1926

Беспокоит ростовских крестьян и то обстоятельство, что Минсельхоз может выпустить на рынок 500 тысяч тонн интервенционного зерна. По их мнению, даже вид стоящих на рейде кораблей, ожидающих погрузки зерна в Азовском морском порту, не развеял опасения. Все склады и элеваторы заполнены, закупки практически остановлены.

«Мы не можем позволить себе увеличивать урожай, не увеличивая портовые мощности. За 10 лет в стране не было построено ни одного нового теплохода река-море», — привёл довод гендиректор ООО «Астон» Дмитрий Лысенко.

Резюмируя заметим, То, что Россия оказалась не готова к рекордным урожаям — уже очевидно. Равно как и то, что последствия этих событий могут оказаться плачевными для всех. Но чиновники предпочитают их замалчивать, либо хвастаться, как «богатеют» российские фермеры, оттеснив американских.

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Между тем борьба за хлеб становится подлинным фронтом. Ситуация все более начинает походить на спланированную провокацию.