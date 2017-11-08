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Алтайские и новосибирские аграрии предупреждают Ткачева о катастрофе в АПК

Экономика

Положение на внутреннем зерновом рынке еще более усугубилось, поэтому парламентарии вновь вынуждены обратиться к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и председателю правления «Россельхозбанка» Дмитрию Патрушеву

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Алтайские и новосибирские аграрии предупреждают Ткачева о катастрофе в АПК
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайский аграрий

Барнаул, 8 ноября 2017, 08:53 — REGNUM  Катастрофическую ситуацию с ценами зерно, упавшими ниже себестоимости, а также сложности с реализацией и вывозом нового урожая, чиновники, в основном, предпочитают замалчивать. В последнее время на официальных сайтах хлебных регионов страны в лучшем случае публикуется сухая статистика о значительных объемах выращенных зерновых. Так, в частности, поступают сейчас в Саратовской области и Алтайском крае. Исключением являются пожалуй, власти Новосибирской области (в регионе собрали уже более 3 миллионов тонн зерна). Буквально накануне исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников признал существование проблем с выполнением плана подачи вагонов для вывоза урожая зерновых.

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Алтайская пшеница
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайская пшеница

«Такой объём продукции сегодня наши транспортники переработать не могут», — констатировал он, подчеркнув при этом, что «аграриям необходимо рассчитывать на поддержку со стороны государства».

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Своеобразную моральную поддержку крестьянству намерены оказать и новосибирские парламентарии. В ходе недавней сессии заксобрания решено обратиться за помощью в реализации рекордного урожая и пролонгации кредитов к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и председателю правления «Россельхозбанка» Дмитрию Патрушеву.

По словам председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Подоймы, слова которого цитирует kvedomosti.ru, «Ситуация усугубляется тем, что сегодня нет возможности вывоза излишков зерна из региона. Решение всех этих вопросов требует серьезного федерального вмешательства».

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Комбайн в поле
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Комбайн в поле

Также парламентарии полагают, что в ситуацию обязаны вмешаться и их старшие коллеги — новосибирские депутаты и сенаторы в Госдуме и Совете Федерации.

«Всякое бывало — и урожайные годы, и неурожайные, но в этом году ситуация просто катастрофическая», — подтвердил спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Именно поэтому слова с поздравлениями об окончании уборочной кампании и призы передовикам-хлеборобам крестьяне уже давно воспринимают как издёвку.

К примеру, сайт правительства Саратовской области накануне скромно известил о том, что регион в текущем году реализует 1 млн. 300 тыс. тонн зерна, что в два раза больше, чем в прошлом году. Из них на экспорт, по словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, отправлено 700 тысяч тонн зерна. И это при том, что валовой сбор зерновых в Саратовской области в текущем агросеоне составил порядка 6 млн. тонн.

«Не позавидуешь коллегам из Новосибирской области, но хотя-бы морально их власть слышит и пытается как-то помочь: вон до «целого министра» хотят достучатся, у которого была мечта собрать 140 миллионов тонн и накормить полмира, а невзначай все получилось и что теперь с этим делать, у них, извините, извилин нету. В Саратовской области дела, можете поверить, не чуть не лучше. Только вазы да грамоты на Дне сельского хозяйства пафосно раздали всех хвалили. Мол, мы в Поволжье — первые, и что так и дальше надо работать чего-то должны достигнуть. А что при таком урожае придется брать весной кредиты — об этом не распространяются», — отметил N. — глава фермерского хозяйства в Саратовской области.

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Алтайский подсолнечник
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайский подсолнечник

В Алтайском крае, где в текущем году собрано боле 5 миллион тонн зерна, попытки оградить внимание не проблему предпринимались ранее тоже предпринимались, но просьбы об интервенциях и поддержке тоже услышаны не были.

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Секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев сообщил сегодня ИА REGNUM, что фракция справедливороссов в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) намерена поддержать новосибирских коллег.

«Думаю, то же самое нужно будет сделать на ноябрьской сессии АКЗС. Уверен, все фракции присоединятся к этой инициативе. Ведь для Алтайского края, в экономике которого сельское хозяйство играет ключевую роль, вопрос этот еще более актуален.

Действительно, ситуация складывается критическая, рекордный урожай более 5 млн тонн не радует. В последние дни цены на зерновые упали ниже себестоимости, что поставило крестьян на грань выживания. Зерно стоит 4−5 тысяч за тонну, гречка — 4,5−6 тысяч. Аграрии, которым нужно выплачивать кредиты, вынуждены отдавать зерно за бесценок, получая многомилионные убытки. Ситуацию усугубляют и трудности с вывозом зерна за пределы региона. Все это может нанести серьезный удар по базовой отрасли экономики региона — агропромышленному комплексу.

При этом отсутствует информация о реальных мерах по стабилизации рынка. Федеральные власти обещают начать зерновые интервенции только в декабре. Боюсь, это будет слишком поздно. У меня создается впечатление, что министр сельского хозяйства до сих пор мыслит рамками родной ему Кубани, не понимая, насколько отличаются условия, в которых приходится работать сибирским аграриям, — заявил Владислав Вакаев.

Помимо обращений к правительству, «Россельхозбанку» и депутатам Госдумы от Алтайского края, он считает необходимым разработку конкретном алгоритма действий как для оперативного разрешения кризисной ситуации, так и в долгосрочной перспективе.

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Алтайский аграрий
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайский аграрий

«В частности, нам нужно в очередной раз поставить вопрос строительства зернового терминала в устье Оби. Это позволит обеспечить вывоз сибирского зерна на мировой рынок, в первую очередь на стремительно расширяющийся рынок Юго-Восточной Азии», — отметил алтайский справедливоросс.

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ИА REGNUM уже сообщало о нескольких факторах, которые привели к обвалу зернового рынка. Вкупе с провалом программ, которые были призваны не допустить такого развития ситуации, все происходящее начинает выглядеть как спланированная провокация, подгаданная к году президентских выборов.

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Зерновые интервенции

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