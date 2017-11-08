Алтайские и новосибирские аграрии предупреждают Ткачева о катастрофе в АПК

Барнаул, , 08:53 — REGNUM Катастрофическую ситуацию с ценами зерно, упавшими ниже себестоимости, а также сложности с реализацией и вывозом нового урожая, чиновники, в основном, предпочитают замалчивать. В последнее время на официальных сайтах хлебных регионов страны в лучшем случае публикуется сухая статистика о значительных объемах выращенных зерновых. Так, в частности, поступают сейчас в Саратовской области и Алтайском крае. Исключением являются пожалуй, власти Новосибирской области (в регионе собрали уже более 3 миллионов тонн зерна). Буквально накануне исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников признал существование проблем с выполнением плана подачи вагонов для вывоза урожая зерновых.

«Такой объём продукции сегодня наши транспортники переработать не могут», — констатировал он, подчеркнув при этом, что «аграриям необходимо рассчитывать на поддержку со стороны государства».

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Своеобразную моральную поддержку крестьянству намерены оказать и новосибирские парламентарии. В ходе недавней сессии заксобрания решено обратиться за помощью в реализации рекордного урожая и пролонгации кредитов к министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и председателю правления «Россельхозбанка» Дмитрию Патрушеву.

По словам председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олега Подоймы, слова которого цитирует kvedomosti.ru, «Ситуация усугубляется тем, что сегодня нет возможности вывоза излишков зерна из региона. Решение всех этих вопросов требует серьезного федерального вмешательства».

Также парламентарии полагают, что в ситуацию обязаны вмешаться и их старшие коллеги — новосибирские депутаты и сенаторы в Госдуме и Совете Федерации.

«Всякое бывало — и урожайные годы, и неурожайные, но в этом году ситуация просто катастрофическая», — подтвердил спикер Законодательного собрания Андрей Шимкив.

Именно поэтому слова с поздравлениями об окончании уборочной кампании и призы передовикам-хлеборобам крестьяне уже давно воспринимают как издёвку.

К примеру, сайт правительства Саратовской области накануне скромно известил о том, что регион в текущем году реализует 1 млн. 300 тыс. тонн зерна, что в два раза больше, чем в прошлом году. Из них на экспорт, по словам министра сельского хозяйства Татьяны Кравцевой, отправлено 700 тысяч тонн зерна. И это при том, что валовой сбор зерновых в Саратовской области в текущем агросеоне составил порядка 6 млн. тонн.

«Не позавидуешь коллегам из Новосибирской области, но хотя-бы морально их власть слышит и пытается как-то помочь: вон до «целого министра» хотят достучатся, у которого была мечта собрать 140 миллионов тонн и накормить полмира, а невзначай все получилось и что теперь с этим делать, у них, извините, извилин нету. В Саратовской области дела, можете поверить, не чуть не лучше. Только вазы да грамоты на Дне сельского хозяйства пафосно раздали всех хвалили. Мол, мы в Поволжье — первые, и что так и дальше надо работать чего-то должны достигнуть. А что при таком урожае придется брать весной кредиты — об этом не распространяются», — отметил N. — глава фермерского хозяйства в Саратовской области.

В Алтайском крае, где в текущем году собрано боле 5 миллион тонн зерна, попытки оградить внимание не проблему предпринимались ранее тоже предпринимались, но просьбы об интервенциях и поддержке тоже услышаны не были.

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Секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России» Владислав Вакаев сообщил сегодня ИА REGNUM, что фракция справедливороссов в Алтайском краевом законодательном собрании (АКЗС) намерена поддержать новосибирских коллег.

«Думаю, то же самое нужно будет сделать на ноябрьской сессии АКЗС. Уверен, все фракции присоединятся к этой инициативе. Ведь для Алтайского края, в экономике которого сельское хозяйство играет ключевую роль, вопрос этот еще более актуален.

Действительно, ситуация складывается критическая, рекордный урожай более 5 млн тонн не радует. В последние дни цены на зерновые упали ниже себестоимости, что поставило крестьян на грань выживания. Зерно стоит 4−5 тысяч за тонну, гречка — 4,5−6 тысяч. Аграрии, которым нужно выплачивать кредиты, вынуждены отдавать зерно за бесценок, получая многомилионные убытки. Ситуацию усугубляют и трудности с вывозом зерна за пределы региона. Все это может нанести серьезный удар по базовой отрасли экономики региона — агропромышленному комплексу.

При этом отсутствует информация о реальных мерах по стабилизации рынка. Федеральные власти обещают начать зерновые интервенции только в декабре. Боюсь, это будет слишком поздно. У меня создается впечатление, что министр сельского хозяйства до сих пор мыслит рамками родной ему Кубани, не понимая, насколько отличаются условия, в которых приходится работать сибирским аграриям, — заявил Владислав Вакаев.

Помимо обращений к правительству, «Россельхозбанку» и депутатам Госдумы от Алтайского края, он считает необходимым разработку конкретном алгоритма действий как для оперативного разрешения кризисной ситуации, так и в долгосрочной перспективе.

«В частности, нам нужно в очередной раз поставить вопрос строительства зернового терминала в устье Оби. Это позволит обеспечить вывоз сибирского зерна на мировой рынок, в первую очередь на стремительно расширяющийся рынок Юго-Восточной Азии», — отметил алтайский справедливоросс.

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ИА REGNUM уже сообщало о нескольких факторах, которые привели к обвалу зернового рынка. Вкупе с провалом программ, которые были призваны не допустить такого развития ситуации, все происходящее начинает выглядеть как спланированная провокация, подгаданная к году президентских выборов.

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