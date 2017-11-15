Светлана Шаповалова, , 19:29 — REGNUM

Как очередную издёвку восприняли многие аграрии высказывание министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева о ситуации на зерновом рынке. На фоне рухнувших цен на большинство культур нового урожая, проблем с его сбытом и хранением на встрече с журналистами в Кисловодске он, в частности, заявил:

«На каких-то рынках мы оттесняем американцев, понятно, они несут потери, а мы этому только рады, потому что на этом фоне богатеют наши сельхозпроизводители».

Читайте также: Ткачев: Россия теснит на рынке американских фермеров

В этом сельскохозяйственном году Россия действительно собрала один из самых больших урожаев. Но на чем основывается вывод министра сельского хозяйства — спорный вопрос. К примеру, американские СМИ, в частности The Wall Street Journal, ссылаясь на директора швейцарской фирмы Solaris Commodities SA, отмечает: «Производители зарабатывают, трейдеры зарабатывают. Счастливые дни».

Читайте также: Килограмм зерна на килограмм хлеба: кривая арифметика российского АПК

Но американские фермеры, в отличие от российских, защищены законодательством: им обеспечена определённая доходность независимо от расклада по урожайности и погодных условий.

Читайте также: За хлебным фронтом: к чему приведёт падение цен на урожай?

В России же, несмотря на многочисленные просьбы из регионов, даже не сочли необходимым провести в этом году зерновые интервенции. Фермеров, по сути, оставили один на один со своей проблемой: подошла пора выплат по кредитам, но у многих нет денег даже на зябь.

Очевидно, что решать такие вопросы на региональном уровне вряд ли невозможно.

«Вы что хотите, чтобы мы на средства областного бюджета зерно задорого скупали? Все, что мы можем, — направлять свои предложения в центр и фиксировать происходящее», — поделился сотрудник аппарата одного из региональных правительств.

Так, в частности, поступают в Алтайском крае. Власти региона предлагают включить Алтайский край в перечень субъектов, которые могут вести реализацию зерна и продукции его перемола на основании льготного железнодорожного тарифа. Также одним из инструментов выравнивания цен на зерно в Алтайском крае называют возможность привлечения льготных кредитов перерабатывающими предприятиями. Обеспечить финансовую стабильность аграриев могла бы пролонгация или реструктуризация взятых ими кредитов с последующей возможностью привлечения льготных займов. В числе инициатив региона — механизм точечных государственных закупочных интервенций. Эту инициативу губернатор Алтайского края Александр Карлин транслирует в федеральный центр на протяжении двух последних месяцев.

Читайте также: Алтайские и новосибирские аграрии предупреждают Ткачева о катастрофе в АПК

Кстати, на одном из недавних совещаний выяснилось, что алтайским аграриям с ноября 2017 года по январь 2018 года необходимо выплатить банкам по кредитам 2,2 миллиарда рублей. Поскольку уже середина ноября, а каких-либо действенных мер еще не принято, проблемы с возвратом этих миллиардов будут. И немалые.

«Крестьянские ведомости» уже опубликовали тревожную информацию о начавшейся в России волне банкротств. Со ссылкой на Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) издание сообщило накануне, что в третьем квартале 2017 года (по сравнению со вторым кварталом) обанкротившихся компаний стало больше на 3%. А если сопоставить с июлем — сентябрем 2016 года, то число банкротств увеличилось на 12,4%, до 3227.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», из 30 тыс. компаний, которые на конец сентября находились в стадии конкурсного производства, 20% приходится на строительство, 18% — на оптовую торговлю, 12% — на сферу операций с недвижимым имуществом, 7% — на сельское хозяйство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, обвал зернового рынка в стране вкупе с провалом программ, которые были призваны не допустить такого развития ситуации, начинают выглядеть как спланированная провокация, подгаданная к году президентских выборов. Действительно, хлебный бунт производителей зерна может стать настоящим политическим цунами.