Литва — победила Россию, вырвалась из объятий энергозависимости. В электроэнергии — это ещё вопрос недалёкого будущего, после закрытия Игналинской АЭС и превращения из донора Литва — всё ещё акцептор. Но в газе — полная победа. Внедрение в своё время самого жесткого сценария Третьего энергетического пакета, изгнание российского «Газпрома», появление терминала сжиженного природного газа в Клайпеде под говорящим названием Independence, и вот она — та самая независимость.

Portofklaipeda.lt Терминал сжиженного природного газа Independence

«Стратегические изменения в энергетическом секторе Литвы позволили диверсифицировать поставщиков электроэнергии и газа, сократить геополитический риск и снизить цены для потребителей», — победно лгал в ноябре 2017 года вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Занавичюс.

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Давайте разберёмся, почему это — банальное чиновничье враньё для внутреннего пользования наивного литовского обывателя. Вся мифология энергетической газовой независимости Литвы базируется на факте наличия в портовой Клайпеде плавучего терминала сжиженного природного газа Independence, то есть «Независимость», который заработал в Литве с января 2015 года. Терминал арендуется у Норвегии (с правом последующего выкупа) и не является собственностью Литвы. Терминал — мощный. Он может удовлетворить потребности всей Прибалтики. На это и был рассчитан. Правда, литовцы, когда заказывали стройку века, забыли спросить латышей и эстонцев, нужно ли им это вообще? Но об этом позже.

Portofklaipeda.lt Клайпедский порт

В итоге в Литву на самом деле один за другим потянулись танкеры с сжиженным газом. И не только от норвежского Statoil, но даже из США. И вот она, победа! В 2016 году в Литве ненавистный «Газпром» — уже не первая скрипка. Большинство рынка занимает сжиженный газ. В первом полугодии СПГ составлял и вовсе 73% от всего потреблённого в Литве газа. Во второй половине — осень-зима, холода, отопление — всё же недемократичный, но зато дешёвый, российский газ по трубам отыграл часть утерянных позиций.

Но СПГ-терминал работал только на треть. Он планировался как региональный. И дабы не утомлять долгой хронологией переговоров и давления Литвы на Латвию и Эстонию, скажем итог — «сёстры» по Прибалтике покрутили у виска и как чёрт от ладана шарахнулись от литовского предложения заменить российский газ.

Portofklaipeda.lt Клайпедский порт

Причина вполне логичная, но удивительная для Вильнюса. Российский газ — дешевле сжиженного. Даже по законам физики. А в Литве в до сих пор засекреченную цену СПГ (коммерческая тайна, говорят в Литве, дабы не шокировать обывателя разницей с ценой от «Газпрома») ещё добавляется цена аренды терминала, содержание портовой инфраструктуры, регазификация, в конце концов. В Литве настаивали — Латвия и Эстония должны проявить солидарность перед лицом агрессивной России, которая ведёт энергетический шантаж, и покупать дорогой газ в ущерб экономикам. Вырваться из зависимости любой ценой в буквальном смысле. В Риге и Таллине отчего-то не послушались.

А ведь так красиво начиналось. В Литве хотели не только подмять про себя газовые рынки Прибалтики, но даже продавать СПГ в Белоруссию и на Украину. И всё из-за, как считали в Вильнюсе, беспроигрышной формулы: Россия — агрессор, разорвать все связи — платить дороже, но быть независимыми. Оказалось, что такая параноидальная формула хороша только для самой Литвы.

И для Литвы она действительно хороша. Под дорогой СПГ-терминал в Клайпеде принимаются специальные законы, чтобы у населения и бизнеса не было возможности альтернатив — только он, только дорогой! И как закономерный итог — всё перевалено на плечи обычного потребителя, которого поместили в газовую камеру под названием «Независимость».

Ну, а что же официальный Вильнюс? Громко провозглашая очередные победы над Россией, потихоньку возвращается в привычную позу. На этой неделе литовские СМИ на задворках и незаметно сообщили о динамике импорта газа. И если в 2016 году Литва купила у «Газпрома» в первые три квартала 402 млн кубических метров, то за такой же период 2017 года — в два раза больше: 866 млн кубических метров. Вот такая бескомпромиссная победа Литвы над Россией.