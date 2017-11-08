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МИД Литвы продолжает лгать о снижении цен на газ и энергетике

Экономика

Вице-министр заявил, что цены на газ снизились из-за СПГ-терминала в Клайпеде, тогда как официально они – выросли

Вильнюс, 8 ноября 2017, 18:09 — REGNUM  Вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Зананавичюс сегодня, 8 ноября, принял участие в Вильнюсском энергетическом форуме, участники которого в 9-ый раз собрались в Вильнюсе, чтобы обсудить вызовы ЕС и стран Прибалтики в сфере энергетической безопасности и вопросы развития конкурентоспособного энергетического бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Во вступительной речи вице-министр отметил, что «самый эффективный способ гарантировать энергетическую безопасность — развитие регионального сотрудничества, развитие местной инфраструктуры и использование технологических новинок».

Руководствуясь этими принципами, Литва «реализовала проект терминала СПГ, проложила элеткромосты в Польшу и Швецию».

«Стратегические изменения в энергетическом секторе Литвы позволили диверсифицировать поставщиков электроэнергии и газа, сократить геополитический риск и снизить цены для потребителей», — сказал Зананавичюс.

Вице-министр также обратил внимание «на угрозу, исходящую от строящейся в Белоруссии АЭС», и отметил, что помимо проблем в сферах ядерной безопасности и защиты окружающей среды, этот проект также вызывает «геополитические угрозы».

«Белорусская АЭС создает нечестную конкуренцию на региональном рынке электроэнергии, поэтому с учетом этого значение синхронизации электросетей стран Прибалтики с сетями континентальной Европы только увеличивается», — подчеркнул вице-министр.

Зананавичюс также утверждал, что Литва прилагает «много усилий для обеспечения равных условий конкуренции в торговле электроэнергии с третьими странами на уровне ЕС».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, МАГАТЭ, контролируя процесс строительства Белорусской АЭС, называет этот проект образцовым, вытесняя «Газпром» с литовского рынка газ для Литвы значительно подорожал, а синхронизация с континентальной Европой под вопросом из-за отсутствия линий электропередач. В настоящий момент действует только одна линия с Польшей, Литва настаивает, что этого для выхода из БРЭЛЛ достаточно, но с таким утверждением не согласна Эстония.

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Экономика Литвы

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