Путин высказался о якобы царапинах на допинг-пробах спортсменов из России

Челябинск, , 19:30 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался в связи с очередной допинг-атакой на российский спорт и прокомментировал якобы обнаружение следов вскрытия на допинг-пробах российских спортсменов после Олимпиады 2014 года в Сочи. Об этом Путин заявил сегодня, 9 ноября, общаясь с с рабочими Челябинского компрессорного завода.

Путин напомнил, что после зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году российская сторона буквально через несколько недель — через два или три месяца — передали по указанию Международного олимпийского комитета (МОК) все пробы российских спортсменов в Лозанну (Швейцария), в специальное хранилище, которое находится под контролем Всемирного антидопингового агентства (WADA).

При этом Путин подчеркнул, что никаких претензий к пробам и их упаковкам со стороны МОК и WADA при передаче не было.

«При поступлении этих проб в Лозанну никто никаких замечаний не сформулировал. Но они там два года хранились, по акту были переданы, никто ничего не говорил. Что с ними там делали? Кто там царапал или кусал их? Мы этого не знаем», — сказал Путин.

Президент считает, что права всех российских спортсменов, обвиняемых в употреблении допинга, следует защищать в общегражданских судах.

«Я думаю, что всех специальных судебных систем уже недостаточно, нужно в общегражданские судебные инстанции обращаться», — подчеркнул Путин.

При этом он отметил, что при расследовании всех этих обвинений российские спортсмены даже не привлекаются.

Кроме того, Путин высказался по деятельности бывшего директора Антидопингового центра в Российской Федерации Григория Родченкова, сбежавшего в США.

«Об известном деятеле господине Родченкове, который всех пичкал этим, а потом убежал. Кстати, до этого он несколько лет проработал в Канаде, потом приехал к нам, возглавил нашу лабораторию, здесь кого-то пичкал, а потом опять убежал», — напомнил Путин.