Следственный комитет опроверг выводы WADA

Москва, , 14:00 — REGNUM Следственный комитет России опроверг выводы независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о якобы подмене положительных допинг-проб российских спортсменов на отрицательные во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе СК России.

Следователи добросили спортсменов, тренеров, врачей, сотрудников спортивных федераций и других лиц, всего более 700 человек по всей территории России, но ни один допрошенный не подтвердил существования в России государственной допинговой программы.

«Если и имелись какие-либо нарушения антидопинговых правил, то они носили сугубо индивидуальный характер«, — отметили в ведомстве.

Эксперты также опровергли утверждение о якобы подмене положительных допинг-проб на отрицательные путем добавления в пробы соли и дистиллированной воды, что, как утверждают представители комиссииМакларена, привело к «аномальным» результатам биоматериала. Установлено, что «аномальность» проб связана с особенностями работы почек спортсмена после физических нагрузок, а также с объемом и составом выпитых жидкостей.

Следователи также опровергли информацию о наличии у WADA каких-либо доказательств массового применения допинга российскими спортсменами.

Следственный комитет вынес постановление на привлечение бывшего главы Антидопингового центра Григория Родченкова в качестве обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и уничтожении допинг-проб российских спортсменов. В отношении него выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с тем, что Родченков скрывается за границей, он объявлен в международный розыск. Следователями также установлено, что Родченков и бывший начальник отдела допинг-контроляТимофей Соболевский, находясь в США, неоднократно звонили директору Антидопингового центра Марине Дикунец и предлагали от имени WADA в обмен на денежное вознаграждение, гражданство и политическое убежище в США или Канаде предоставить базу данных первичных результатов тестирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ложные показания бывшего главы Антидопингового центра Григория Родченкова о якобы массовом приеме допинга российскими спортсменами стали основанием для начала расследования WADA. Результатом такого расследования, основанного на ложных показаниях, было отстранение российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх в Рио-де-Женейро в 2016 году.

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