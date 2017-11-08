Прошёл месяц с того момента, как временно исполняющий обязанности главы Новосибирской области Андрей Травников был представлен властям и жителям региона. Произошло это спустя три дня после его назначения на эту должность указом президента РФ Владимира Путина — 9 октября 2017 года.

Правительство Новосибирской области Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

Читайте также: Новый губернатор Новосибирской области анонсировал кадровые перестановки

На официальном представлении Травников заявил, что президент поставил перед ним задачу работать на благо всех жителей Новосибирской области.

«Я приложу максимальные усилия для выполнения этой задачи. Надеюсь, что мы совместными усилиями всех ветвей власти, депутатского корпуса обеспечим нужный темп развития региона. Обращаюсь ко всем с просьбой об объединении усилий для решения наших общих задач», — сказал тогда он.

В тот же день Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов, анонсировал возможные кадровые перестановки в региональном правительстве.

«Несомненно, со временем они появятся, любой руководитель подбирает команду под себя, но я заверяю — поспешных решений не будет, и не будет замены людей ради замены», — отметил он.

На следующий день, 10 октября, врио губернатора подписал постановление об отставке новосибирского правительства.

Читайте также: Революция или эволюция? Новосибирский губернатор приступил к ротации кадров

«Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до формирования нового состава правительства Новосибирской области», — говорилось в постановлении.

За этот месяц Травников также успел провести личный приём граждан и заседание правительства Новосибирской области, в ходе которого были одобрены некоторые изменения в ряде региональных и государственных программ.

12 октября временно исполняющий обязанности новосибирского губернатора принял участие в закладке аллеи, посвященной юбилею региона, а 14 октября — в субботнике в Дендрологическом парке.

Он также провёл ряд встреч. Так, 16 октября Андрей Травников обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Германия в России господином Рюдигером фон Фричем перспективы взаимовыгодного межгосударственного сотрудничества. 25 октября встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-Африканской Республики госпожой Номасонто Марией Сибанда-Туси, а на следующий день — с Чрезвычайным и Полномочным Послом Чили господином Родриго Хосе Ньето Матурана.

Кроме того, в конце октября на встрече с представителями СМИ он рассказал о первоочередных направлениях своей работы на новой должности. Андрей Травников намерен совершать рабочие поездки в районы Новосибирской области (он уже побывал в Венгеровском, Чановском, Карасукском районах) и посетить большую часть муниципальных образований до конца года.

Среди первоочередных задач, которые предстоит решить в должности временно исполняющего обязанности губернатора, Травников назвал решение вопроса о концессионном соглашении по строительству двух мусоросортировочных комплексов, а также работу над проектами по строительству ледовой арены и четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске.

Nso.ru Врио Губернатора Андрей Травников провел личный прием граждан в приемной Президента РФ в СФО

Читайте также: Новосибирский губернатор готов судиться за расторжение мусорной концессии

«Сроки поджимают. Что касается ледовой арены, то если Новосибирская область намерена оставаться приоритетным регионом для проведения Молодёжного чемпионата мира по хоккею, необходимо найти варианты исполнения поручения президента РФ по строительству ледовой арены в регионе. По четвёртому мосту: если мы считаем, что проект совершенно несвоевременен и не нужен Новосибирску, нужно об этом честно сказать Министерству транспорта РФ и отказаться от гранта в 26 млрд рублей. Если нужен, но при этом необходимо внести изменения в условия соглашения, компоновку объектов, проектные решения, то надо этим заниматься и подтверждать свою заявку на получение средств», — уверен Андрей Травников.

Читайте также: Новосибирск: федеральный грант всё дальше, платный мост — всё абстрактнее

В то же время некоторые эксперты считают, что оценивать деятельность Травникова на его новом посту ещё рановато.

Председатель Новосибирского союза журналистов Яков Самохин придерживается именно такого мнения.

«Андрей Травников изначально сообщил, что разбираться в проблематике будет два-три месяца. Так что оценивать пока рано», — отметил он ИА REGNUM.

А председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов и вовсе отмечает, что «пока оценить его работу никак не получается».

«Пока нет ни знаковых кадровых решений, ни управленческих. Да, озвучено решение о расторжении договоров по строительству мусорного полигона, однако пока договор не расторгнут, да и непонятно, как ситуация будет развиваться дальше. Так же и с Травниковым. До тех пор пока ситуация развивается по инерционной модели, сложно говорить о каких-то изменениях в политике области», — сказал ИА REGNUM Антонов.

Совершенно очевидно, что каких-то решений или действий, которые могли бы вызвать резонанс в новосибирском обществе, Андрей Травников за этот месяц не предпринял и не совершил. Если не считать разговоров вокруг расторжения мусорной концессии, которые пока ни к какому решению по вопросу не привели. А так как времени с назначения на должность прошло не так много, тот кредит доверия, который новосибирцы изначально «выдали» ему, пока ещё остаётся в полной мере. Хотя некоторые представители общественности уже начинают поговаривать, так не сильно и только в рамках своих страниц в социальных сетях, о том, что за это время уж можно было хотя бы с кадровой политикой определиться. Но, возможно, это черта, присущая новосибирской общественности, которая отличается крайне активными действиями и позицией и требует подобного же поведения и от власть держащих. Есть и те, кто до сих пор ждёт отставок команды прежнего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого и того, что после этого регион «уж точно заживёт по-новому».

Nso.ru Врио Губернатора Андрей Травников совершил рабочую поездку в Венгеровский и Чановский районы

Доктор исторических наук Виктор Козодой и вовсе решил вести еженедельный «анализ» работы Травникова.

«Прошло четыре недели. Что можно сказать? Я думаю, что главный показатель — это стабильность. Стабильность — это признак мастерства. Стабильность в том, что за четыре недели ничего особенного практически не поменялось. Андрей Александрович стабильно демонстрирует такой аппаратно-бюрократический стиль управления. Работает с документами в кабинете, проводит рабочие совещания, заседания правительства, совершая редкие набеги для исполнения публичных функций», — сказал в своём еженедельном видеообзоре Виктор Козодой (ранее вице-губернатор) на своей странице в Facebook.

Очевидно, что новосибирцы уже или пока ещё находятся в ожидании активных действий со стороны нового главы региона, который занял менее активную позицию, решив, видимо, сначала изучить этот непростой с политической и общественной точки зрения регион, а уж потом действовать. А новосибирцы, которые привыкли решать дела открыто, с масштабом и активно защищая свои права, не совсем понимают такой стиль руководства. Что через некоторое время может сказаться на их кредите доверия.

Но, как заявил сам Андрей Травников, опыт оперативного знакомства с муниципальными образованиям региона у него есть: в 2012 году, будучи назначенным на должность первого заместителя губернатора Вологодской области, он за короткий период ознакомился со всеми районами территории за счёт плотного графика рабочих поездок. Аналогичный подход он планирует использовать и при изучении районов Новосибирской области.

А потому, как говорится, поживём — увидим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 октября 2017 года президент Владимир Путин принял отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, официально — «по собственному желанию». Временно исполняющим обязанности губернатора региона в тот же день был назначен мэр Вологды Андрей Травников.