Новосибирский губернатор готов судиться за расторжение мусорной концессии

Новосибирск, , 09:16 — REGNUM Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вновь вернулся к теме расторжения концессионного соглашения по строительству в регионе двух мусоросортировочных комплексов с полигонами. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 31 октября, на еженедельной встрече с журналистами глава области заявил, что решение о выходе из мусорной концессии взвешенное и не содержит никакой политики.

По словам Травникова, новосибирское правительство осознаёт, что региону нужны объекты по утилизации твёрдых бытовых отходов и нужны они в самое ближайшее время. Но условия действующей сегодня мусорной концессии неприемлемы. Поэтому власти изучили возможные сценарии развития событий, оценили вероятные риски и последствия и пришли к решению, что концессионное соглашение должно быть расторгнуто. Однако, подчеркнул Травников, это не означает, что соглашение уже расторгнуто.

«Мы направили официальное уведомление в адрес второй стороны о нашем выходе из соглашения. Если нам удастся быстро договориться, свершится юридический факт расторжения соглашения. Если нам придётся вступить в длительные переговоры, в том числе в судебное рассмотрение этого вопроса, мы к этому готовы», — заявил Андрей Травников, уточнив, что принципиальное решение принято, даны поручения подготовить новые условия для объявления конкурса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на аппаратном совещании 30 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сделал заявление, что правительство региона выходит из концессионного соглашения по строительству двух МСК с полигонами.

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В то же время депутат Законодательного собрания области Вадим Агеенко подчеркнул, что позицию по заключению, изменению или расторжению концессионного соглашения должно сформулировать новосибирское правительство. И выражаться данная позиция должна в постановлении, которое по должности должен подписать глава региона. И на основании этого постановления министр ЖКХ вправе направить письмо концессионеру о намерении расторгнуть договор.

При этом до сих пор неизвестно, во сколько обойдется бюджету Новосибирской области расторжение концессионного соглашения. Но концессионер, в качестве которого выступает ООО «Экология-Новосибирск», вправе потребовать компенсацию за понесённые убытки, сумма которых может исчисляться в сотнях млн рублей.

При этом «Экология — Новосибирск» до сих пор публично не озвучила свою позицию по намерению новосибирских властей выйти из концессионного соглашения. Как и не ответила на официальный запрос ИА REGNUM по данной же теме.

Отметим, что мусорная концессия уже больше года будоражит Новосибирскую область. Со времени подписания договора, 27 июля 2016 года, к условиям соглашения возникло очень много вопросов, как у представителей общественности, так и у эколого и у властей. А недавно стало известно о том, что региональное управление Федеральной антимонопольной службы потребовало от правительства области разорвать два дополнительных соглашения к концессии.

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К основным претензиям можно отнести возможный рост тарифов на вывоз мусора, слишком близкое расположение мусорных полигонов к аэродромам и реке Издревой, а также экономические претензии по гарантированному доходу концессионера и прописанным параметрам и объёмам.

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