В Петербурге-Ленинграде-Петрограде не будет демонстрации по Невскому проспекту в честь столетия Великой Октябрьской социалистической революции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты, до последнего теплились надежды, что Смольный все же пойдет на уступку, но тщетно. Теперь несистемным левым оппозиционерам придется идти в хвосте колонны КПРФ: этой парламентской партии ранее согласовали шествие от площади Ленина у Финляндского вокзала до крейсера «Аврора» в 18:00 7 ноября.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крейсер «Аврора»

Невский не для «красных»

В среде петербургских левых этот факт вызвал разную реакцию: от негодования до апатичного принятия. Представители незарегистрированной партии «Другая Россия» собираются все равно выйти к БКЗ «Октябрьский» 6 ноября, чтобы попытаться прорваться на Невский, а на деле, как обычно, угодить в полицейские автозаки. Участники недавно вновь активизировавшегося движения «Левый фронт» сообщили, что «лимоновцы» и им предлагали прийти и хотя бы засвидетельствовать задержания, создав массовку.

Сопредседатель «Другой России» Андрей Дмитриев заявляет, что договориться со Смольным они пытались до последнего. Подавали альтернативные заявки шествия по Невскому и до Дворцовой, и до Исаакиевской, и до Конюшенной площади. Посыл чиновников понятен: все могут отправляться митинговать на окраину, в Полюстровский парк. Разобщенность оппозиции лишь сыграла на руку властям, считает Дмитриев.

«КПРФ же тоже, как и все, хотела идти по Невскому. Бортко приезжал к Полтавченко договариваться, но всё равно отказано. Хотя крестный ход у нас каждый год ходит, первомайские демонстрации тоже, но на столетие Октябрьской революции чиновники ответили: «Фиг вам». Если бы все уперлись рогом, думаю, удалось бы добиться. Ну, как это так — не отстоять шествие по главной улице города! Столетие один раз бывает. Как можно позволять Смольному так себя вести в городе трех революций?» — возмущается Дмитриев.

Активисты партии «Коммунисты России», хоть и опасаются провокаторов, проведут собственную массовую акцию в полдень 7 ноября на площади Ленина, где вождь пролетариата выступал с броневика 3 апреля 1917 года. Планируется заклеймить позором «белогвардейцев и империалистов», призвать вернуть красный день календаря 7 ноября, а также выступить против переименования Советских и Красноармейских улиц в Петербурге.

Зампред ЦК партии Сергей Малинкович считает большой ошибкой властей запрет демонстрации по главному проспекту. «Это ставит страну в дурацкое положение. Эту революцию во всем мире почитают, признают ее значение. И только мы в России отдали всё…» — говорит он. Он убежден, что в будущем руководители России просто вынуждены будут вернуть государственный праздник 7 ноября, независимо от собственных политических симпатий и антипатий.

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Член Объединенной коммунистической партии (ОКП), экс-депутат Заксобрания и бывший член КПРФ Ирина Комолова, в свою очередь, не видит ничего удивительного в отказах Смольного согласовать шествие по главной городской магистрали.

«Для них это никак не праздник. Да я бы и не хотела, чтобы нынешняя власть каким-то образом запускала лапы в него. Он не ей принадлежит, а мы знаем, как можно всё что угодно замусолить и задушить в объятьях. Да и что скрывать, когда речь идет о возможности оппозиции продемонстрировать некое своё единство, где-то поагитировать за свои идеи и ценности, странно ждать от нынешнего государства, которое неоднократно демонстрировало абсолютное нежелание допускать выход на улицу для свободного донесения идей, что оно предоставит Невский проспект. Мы же не РПЦ!» — объясняет Комолова.

Путь в никуда

Запрос на левую идею в обществе есть, он велик, убеждены современные последователи дела Ленина. Но ответить на него толком некому или нечем. Причем все собеседники ИА REGNUM сходятся в одном: главной преградой на пути несистемных оппозиционеров стала парламентская КПРФ и даже лично ее лидер Геннадий Зюганов.

Отдельным поводом для колкостей стали помпезные торжества по случаю столетия Октября с заседаниями во дворцах, лучших отелях Москвы и Петербурга, фуршетами и концертами. «Не секрет, что даже все их конференции оплачены за счет госбюджета, например, в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр», над чем все уже посмеялись», — отметил Сергей Малинкович.

За 2 и 3 ноября функционеры КПРФ приняли в Таврическом дворце представителей политических партий и движений из 120 стран и 80 международных организаций. Одним из лозунгов этих встреч стал такой: «Революция — свершилась. Революция — жива!». Но слухи о «живости», судя по всему, сильно преувеличены.

«Цензурных слов нет, чтоб говорить о состоянии левого движения. Главная болезнь — ревизионизм и соглашательство. Это путь в никуда. Хотя так можно ехать долго, удобно устроившись в депутатских креслах, режиму позиция такая выгодна. Видели же программу КПРФ: им предоставляют Таврический дворец, дают БКЗ «Октябрьский», в Москве дают концертный зал «Россия». Принципиально считаю, что юбилей Великой Октябрьской революции не должен проходить в концертно-фуршетном формате», — замечает Андрей Дмитриев.

На его взгляд, КПРФ уже не существует как организация левого толка, но само существование этой партии, получающей госфинансирование, мешает остальным действовать. Дмитриев отмечает годовщину революции с 1996 года и помнит, как КПРФ выводила на улицы десятки тысяч людей. «Мы же как выводили 150 человек, так и выводим. Только теперь уже они до наших размеров сдулись, — замечает «другоросс». — Тут фактор удобно устроившегося Геннадия Андреевича Зюганова. Они стали «главной оппозиционной партией» в 1990-х, и с тех пор они партнеры власти».

С ним согласна и Ирина Комолова, которая также не считает КПРФ «левой партией». При этом она отделяет работу рядовых членов, среди которых есть и вполне настоящие коммунисты, от действий руководства. «К сожалению, руководство КПРФ больше похоже на бизнес-структуру, которая решает свои проблемы, в том числе за счет бесплатного труда рядовых», — говорит она.

По ее мнению, именно многолетний «труд» функционеров КПРФ привел к тому, что левые вообще не подразумеваются под словами «несистемная оппозиция», выходов в инфополе у них крайне мало, а люди совсем перестали понимать, чем должны заниматься и что должны отстаивать коммунисты.

«Долгие годы активно работает против левого спектра Геннадий Андреевич Зюганов, который всей своей деятельностью убеждает народ российский в том, что коммунисты — это только они, те, кто говорит о «русском вопросе», «русском народе». То есть национал-коммунисты уже. Вопреки идеологическим корням, они уже давно встроились в паству Русской православной церкви, говорят, что христианство и коммунистическая идея — это одно и то же. Организация проработала последние годы на то, чтобы полностью убить понимание в народе, что такое коммунисты», — говорит Ирина Комолова.

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Депутат петербургского Законодательного собрания от КПРФ Ирина Иванова все подобные обвинения отметает, никакими компромиссами и тем более соглашательством она в своей работе не занимается и за петербургским отделением такого не замечала.

«Могу говорить за Петербург: я не вижу у нас компромиссных решений. Я, наверное, шестой год в ЗакСе, и ни разу ничего подобного не видела, ни со стороны фракции, ни со стороны партии. Мы и против бюджета постоянно голосуем, это самый яркий показатель, хотя даже «Яблоко» уже не голосует, а воздерживается. Там уши всех торчат уже из бюджета, и мы об этом честно говорим, не скрывая», — подчеркнула Иванова.

Но не столько депутатские голосования, сколько близкие отношения с РПЦ припомнили КПРФ почти все собеседники агентства. Руководитель петербургского отделения «Справедливой России» Марина Шишкина заметила, что левого движения она вообще не замечает, а КПРФ назвать коммунистической партией можно, только закрыв глаза на массу противоречий.

«В основе коммунизма всегда лежала атеистическая идея, воинствующий материализм. Нынешние коммунисты считают, кажется, себя глубоко верующими», — сказала Шишкина. Она напомнила, как бывший депутат от КПРФ Константин Смирнов даже возглавлял в предыдущем созыве городского парламента комиссию по передаче собственности в руки церкви.

Заметим, «Справедливая Россия» решила отметить 100 лет Октября представлением «Набат революции» и конференцией с участием «социалистов всего мира» в Доме Плеханова, ради которой в Северную столицу приедет лидер партии Сергей Миронов.

«Несистемщики» заподозрили в этом желание «эсеров» восприниматься в массах наследниками Красного Октября. «Что, конечно, кроме смеха, ничего вызывать не может», — сказал Сергей Малинкович. Но Марина Шишкина эти подозрения опровергла, пояснив, что «СР», как социал-демократическая партия, просто обсудит уроки истории. «Вряд ли в партии кто-то является сторонником кровавого переворота 1917 года и этой смены власти. Здесь нет никакой славы. Но дело в том, что это история, от истории никуда не уйдешь», — добавила она.

Долой олигархию!

Чтобы чего-то достичь в деле борьбы за коммунистическую идею, придется сражаться не только с режимом, но и с «товарищами», которые суть этой идеи размывают, считает Ирина Комолова. Правда, если Сергей Малинкович оптимистично надеется еще посотрудничать с КПРФ в будущем, когда ее возглавит молодой и энергичный, истинно коммунистический товарищ, то Комолова не думает, что с уходом Геннадия Зюганова поменяется что-то, кроме внешнего вида. «КПРФ уже встроена в систему, и никто не даст ей оттуда выйти», — мрачно замечает она.

Даже не принимая в расчет КПРФ, конкуренция на левом фланге очень острая, признаёт Сергей Малинкович, только это почему-то ведет не к победе лучшего, а ослабляет всех сразу. Левое движение находится в кризисе, несмотря на симпатии к нему со стороны граждан. «Для нас революция не закончилась. Те вопросы, которые она поднимала, никуда не ушли. Социальная справедливость необходима, сейчас ее нет. В этом и есть непреходящее значение Великого Октября: борьба за идеалы, многие из которых были утрачены после распада СССР, должна быть продолжена», — говорит он.

Передел собственности, пересмотр итогов приватизации, национализация промышленности нефтегазовой сферы, борьба за права женщин, социальную справедливость и даже доступные детские сады — всё это до сих пор актуально, полагают активисты. Растущий интерес к фигуре Сталина и ностальгия по СССР — это тоже, по их мнению, проявление запроса на левую идею.

Оппозиционеры замечают, что сейчас в левом движении идет спор о том, кто будет доминировать в нем в ближайшие 15−20 лет: коммунисты, социал-демократы, социально-либеральные силы или кто-то еще. Фактически идет некое размежевание на «большевиков» и «меньшевиков». Оно может завершиться в ближайшие несколько лет. Сергей Малинкович надеется, что на этой основе будет консолидирован радикальный левый фланг, способный поспорить с руководством страны о ее будущем. «Чем более мы будем похожи на большевиков 1917 года в своих взглядах, тем более успешными мы будем», — убежден коммунист.

Робкие надежды на некое возрождение «красных» некоторые представители движения связывают с возвращением в политику «Левого фронта», вернее, Сергея Удальцова, вышедшего недавно из мест не столь отдаленных. Хотя есть и скептики, которые полагают, что организация, фактически сгинувшая после посадки ее лидера, а потом также неожиданно воспрявшая, имеет мало ценности сама по себе.

«Идеологически «Левый фронт» — это попытка создания некой «зонтичной» организации, которая станет общим форумом для всех левых. Но, пока Удальцов сам будет тяготеть к КПРФ, никакие другие левые за ним не пойдут. Пока это выглядит неубедительно. Даже объявленные праймериз на «левого кандидата в президенты», если пройтись по списку, больше похожи на какие-то игрища, попытку выдвинуть «левую Ксюшу Собчак» или даже оправдать выдвижение конкретного человека этими праймериз», — считает Ирина Комолова.

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Представитель Российской партии коммунистов и «Левого фронта» в Петербурге Евгений Козлов все же рассчитывает, что узнаваемость Удальцова даст небольшой импульс к развитию движения. Но даже без Удальцова в обществе уже очевидно желание бороться за социальные права, уверен он. В пример Козлов приводит многотысячные петербургские митинги, посвященные сохранению музейного статуса Исаакиевского собора, другим культурным и градозащитным темам.

«Показатель перемен — это не только массовый выход молодежи по призыву Алексея Навального, но и митинги по Исаакию, продолжает работу в широком масштабе оргкомитет в защиту культуры Петербурга. «Левый фронт» там представлен, но больше всего радует и вдохновляет, что присоединяются всё новые и новые инициативные группы», — говорит Козлов.

Он предлагает левым не отделяться от праволиберальной оппозиции в предстоящей борьбе, потому что рассудить, кто прав, еще сможет история. А новым лозунгом могла бы стать «Антиолигархическая революция».

«Я не предлагаю с ним бросаться на баррикады сейчас же, но надо подумать. Потому что другого выхода у нас нет», — говорит Евгений Козлов.