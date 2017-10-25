«Левый фронт» выберет кандидата в президенты и будет бороться за второй тур

Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM Основным направлением работы обновленного «Левого фронта» станет участие в выборах всех уровней, включая президентские. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 25 октября, заявил журналистам в Петербурге координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Мы намерены провести опрос в интернете и выяснить, кого наши единомышленники считают достойным кандидатом в президенты, — сказал Удальцов. — Мы не собираемся просто имитировать участие в выборах, а будем всерьез бороться за второй тур».

Отметим, что ранее Сергей Удальцов заявлял, что не будет предлагать самого себя в качестве такого кандидата, поскольку по российскому законодательству он после отбытия срока заключения не имеет юридического права участвовать в выборах.

Напомним, о своем желании участвовать в президентских выборах в марте 2018 года уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, представитель «Яблока» Григорий Явлинский, а также журналист и телеведущая Ксения Собчак. Кроме того, свое участие в выборах анонсирует блогер Алексей Навальный, однако он не может быть зарегистрирован кандидатом из-за наличия сразу двух судимостей за тяжкие преступления.

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