Левым Петербурга не согласовали марш по Невскому в честь 100-летия Октября

Санкт-Петербург, , 15:30 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга отказались согласовать заявку ряда левых организаций города на проведение шествия по Невскому проспекту в честь 100-летия Октябрьской революции. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 октября в пресс-службе петербургского отделения незарегистрированной партии «Другая Россия».

В оргкомитет «Октябрь-100», подававший заявку на акцию, входят «Другая Россия», «Рот-Фронт», Объединенная Коммунистическая партия (ОКП) и другие структуры.

В Смольном заявителям предложили провести шествие и митинг в Полюстровском парке, который находится вдалеке от центра города и станций метро.

Как напоминает ИА REGNUM, этот парк ранее регулярно предлагался чиновниками инициаторам других акций, которым было отказано в праве митинговать в центре города, однако последние ни разу не воспользовались таким вариантом.

В «Другой России» расценили отказ в согласовании акции в честь юбилея революции как «издевательство и плевок в собственную историю со стороны городской администрации».

«Другороссы» напоминают, что на Невском проспекте в последнее время проходят первомайские демонстрации, крестные ходы, шествия футбольных болельщиков и считают, что «вековой юбилей Октября в городе трех революций может отмечаться только там».

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Сторонники «Другой России» сообщили, что, несмотря на отказ в согласовании своей акции, они всё равно намерены выйти на Невский проспект с красными флагами в соответствии со своим первоначальным планом. «Другороссы» уверяют, что их шествие не создаст проблем для горожан.

Среди лозунгов, о которых намерены заявить организаторы акции в Петербурге, — требования социальной справедливости, передела собственности, национализации нефтегазовой сферы.