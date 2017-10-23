В Екатеринбурге не утихают споры о предстоящем сносе «самого высокого долгостроя», недостроенной телевизионной башни. Уже определён подрядчик, который завершит снос к апрелю 2018 года, однако ряд экспертов считают, что демонтаж может вызвать серьезные последствия.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня в Екатеринбурге

На месте 220-метровой телебашни руководство «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) намерено возвести спортивную ледовую арену. Снос объекта будет производить АО «Работы взрывные специальные» при помощи технологии направленного разрушения. Отметим, что ранее эта компания осуществила таким способом снос старого элеватора, где сейчас компания УГМК строит «Макаровский квартал».

При этом необходимо отметить, что недостроенная телебашня находится в центре Екатеринбурга возле реки Исеть, а в непосредственной близости от возведённого из бетона прочных марок недостроя находится городской цирк, мультимедийный исторический парк «Россия — Моя история», другие объекты, а под землёй проходит линия метрополитена.

Как сообщил заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук, действительный член Академии горных наук Анатолий Сашурин изданию Накануне.RU, сейсмический эффект от взрыва может привести к непредсказуемым результатам, так как башня и русло реки Исеть находятся в зоне тектонических нарушений. Он убеждён, что любое строительство или снос сооружений при помощи взрыва надо проводить с учётом таких особенностей.

ИА REGNUM Телебашня в Екатеринбурге

Профессор гидрогеологии, инженерной геологии и геоэкологии Уральского государственного горного университета Олег Грязнов и вовсе убеждён, что снос телебашни может стать причиной разрушения городского цирка. По его словам, динамические нагрузки, которые неизбежны при взрывных работах, недопустимы на здание цирка, сообщает издание Ura.ru.

По мнению члена-корреспондента Российской инженерной академии, кандидата технических наук Сергея Шматкова, метод направленного взрыва вовсе не безопасен. Он убеждён, что сектор безопасности при сносе объекта такой высоты должен быть на уровне 345 метров, таким образом, в эту зону попадают городской цирк, бизнес-центр, гостиница и линия метро, станция которой расположена неподалёку от телебашни. Сергей Шматков уверен, что применять такой метод к конструкции из высокопрочного бетона, насыщенного арматурой, недопустимо, сообщает издание Znak.com.

На самом деле в конкурсе по сносу телебашни участвовали другие компании, которые предлагали иные способы демонтажа, например, распил бетонных конструкций и их постепенный демонтаж. Однако такие работы требуют больших затрат по времени, а руководство УГМК намерено снести башню и закончить работы по расчистке территории до чемпионата мира по футболу, который пройдёт в том числе в Екатеринбурге летом 2018 года.

Представители компании АО «Работы взрывные специальные» уверены в собственном опыте и считают, что снос телебашни пройдёт без эксцессов. Они указывают на то, что снос элеватора был проведён безупречно, при этом рядом с мукомольными конструкциями расположен памятник архитектуры, который остался невредим. Также уверены в успешном демонтаже телебашни в компании УГМК. Работы планируется завершить в середине апреля 2018 года. Все горно-геологические исследования участка были проведены, а на время взрывных работ будет сделано оцепление участка.

ИА REGNUM Телебашня в Екатеринбурге

Стоит напомнить, что возведение телебашни началось ещё в 1983 году. Проект предполагал строительство 360-метровой башни, но до 1991 года было возведено 220 метров строения. А вот после развала СССР начались проблемы с финансированием, и работы были заморожены. После остановки строительства региональные власти в течение всего времени пытались привлечь инвесторов для завершения строительства, но безуспешно.

Читайте также: В Екатеринбурге решили судьбу заброшенной телебашни

В начале 2017 года «самый высокий долгострой» был переведен из федеральной собственности в региональную, а недостроенная телебашня и прилегающие к ней территории были выставлены на торги. В результате было образовано АО «Ледовая арена», 40% уставного капитала которого принадлежит правительству Свердловской области, а остальные УГМК.

Читайте также: Судьба телебашни в Екатеринбурге: «Не мы это сделали — не нам и портить»

За время существования долгостроя жители города привыкли к телебашне, которая хорошо видна в центре города и стала одним из символов Екатеринбурга. Против сноса телебашни высказывались сенатор Эдуард Россель и глава Атомстройкомплекса Валерий Ананьев. Более того, некоторые архитекторы предлагали построить на месте телебашни, а точнее, вместе с телебашней храм в честь святой великомученицы Екатерины и даже подготовили и презентовали эскизы.

Читайте также: В Екатеринбурге предложили новое место для храма Святой Екатерины

Иван Шилов ИА REGNUM Regnum picture 15215646803942993 normal

Также предлагалось использовать телебашню как смотровую площадку, расположить в ней выставки, аттракционы, другие развлекательные площадки и даже кинотеатр. Одним из последних предложений было создание канатных дорог, которые должны были лучами расходиться от телебашни в разные стороны города.

Но, скорее всего, судьба «самого высокого долгостроя» уже решена. Стоит напомнить, что мнение экспертов в конечном итоге повлияло на перенос строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины, который изначально намеревались строить «на воде», то есть на насыпном острове в акватории городского пруда. И после публикации экспертизы учёных УрО РАН инициаторы строительства отказались от идеи возведения храма-на-воде.

Читайте также: Власти передумали строить храм на пруду Екатеринбурга

В данном случае проблематизируется лишь способ сноса телебашни. Если одни эксперты считают, что технология направленного взрыва в данном случае небезопасна, то другие считают её вполне допустимой. Как бы то ни было, печально будет потерять раз и навсегда капитальную конструкцию, которую строили на века из суперпрочного бетона, и в строительство которой были вложены масса сил и средств. А вместе с ней и часть истории города…