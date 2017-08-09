Судьба телебашни в Екатеринбурге: «Не мы это сделали — не нам и портить»

Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM В Екатеринбурге вновь подняты темы, связанные с судьбой самого высокого долгостроя — 220-метровой бетонной телевышки и городского пруда, в акватории которого власти, бизнес и церковь намерены возвести храм в честь великомученицы Екатерины. Своё отношение к передаче прилегающих к телебашне территорий под строительство спортивной арены и глобальному проекту Храма-на-воде высказал глава «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе пресс-конференции руководитель предприятия, которое долгое время занимается строительством в Екатеринбурге, заявил, что выступает против строительства спортивной ледовой арены, так как такие объекты, по его мнению, не должны располагаться в центральных районах города, а должны возводиться за его пределами. Также он выступил против возможного сноса телебашни ради строительства арены. Руководитель предложил ответственно относиться к территории города: разумно и осторожно, чтобы не навредить.

«То же самое и в связи с прудом: не мы же его сделали — и не нам его портить. Акватория пруда сложилась 300 лет назад, и мы точно не вправе её менять», — считает Валерий Ананьев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года депутаты законодательного собрания Свердловской области решили судьбу телебашни, расположенной в Екатеринбурге на углу улиц Куйбышева и 8 Марта неподалёку от Цирка. Само сооружение и прилегающая к нему территория будут внесены как 40% доля в уставной капитал АО «Ледовая арена». Другими 60% акций будет распоряжаться руководство «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), которое выступило с инициативой строительства спортивного сооружения на данной территории. И на данный момент ещё не принято однозначного решения о том, будет ли использоваться телебашня при строительстве или её придётся снести.

Напомним, что строительство телебашни началось ещё в 1983 году. До 1991 года из запланированных 360 метров удалось возвести 220 метров постройки. А последовавшая в стране перестройка сорвала планы проектировщиков, и строительство было заморожено. Несмотря на неоднократные попытки продолжить возведение башни, всякий раз экономические неурядицы не позволяли продолжить строительство.

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Более грандиозным является и другой проект, который намерены профинансировать УГМК, а также «Русская медная компания» (РМК). Речь идёт о строительстве храма в честь великомученицы Екатерины в акватории городского пруда на насыпном острове. Данный проект поддержали исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, а также местная епархия РПЦ. Однако обнародование этих планов стало причиной скандала.

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Часть городской общественности выступила резко против строительства храма именно в акватории городского пруда. Силами активистов был создан комитет по защите водоёма, а также проведены символические акции «обними пруд», последняя из которых собрала более тысячи человек. Более того, против строительства храма выступило и экспертное сообщество. Так, молодёжное отделение регионального союза архитекторов подготовило экспертизу, согласно которой строительство храма в акватории городского пруда недопустимо, так как постройка не впишется в городской ландшафт и может стать причиной экологических проблем и проблем для метрополитена, ветка которого проходит прямо под местом предполагаемого возведения храма. Резюмируя, авторы исследования предлагают строить культовое сооружение в другом месте. Также в конце мая 2017 года группа архитекторов направила письмо в мэрию города, в котором выразила своё категорическое несогласие с планами строительства храма в акватории городского пруда. Письмо подписали более 60 экспертов.

Тем не менее, инициаторы строительства Храма-на-воде не спешат вести диалог с возмущённой общественностью и экспертным сообществом. Проведённая экспертиза так и не была принята к сведению, а каких-либо публичных слушаний по данному вопросу пока не намечается.

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