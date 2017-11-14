На Урале одной из обсуждаемых тем октября стали задержания подростков-наркокурьеров. Адвокаты и общественники бьют тревогу. По их словам, случаи, когда детей втягивают в распространение наркотических веществ, стали уже массовыми. Рано или поздно юных наркокурьеров ловят, и на смену мыслям о лёгком заработке и красивой жизни приходит шок от суровости и неотвратимости наказания.

Самуил Виханский. «Беспризорники». 1933

Преступление

Об одном из последних случаев задержания подростка-наркокурьера стало известно буквально 31 октября. В руки оперативников попала 16-летняя девушка. Задержание произошло в одном из дворов Екатеринбурга. Во время прогулки с трёхлетним братом девочка раскладывала наркотики по тайникам-закладкам. Прогулка длилась недолго. Уже через несколько минут преступная деятельность юной наркокурьерши была пресечена.

При задержанной было найдено 300 граммов наркотиков, а в её жилище ещё 6,2 килограмма. Представитель фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков отмечает: имеющихся у девочки шести с половиной килограммов синтетических веществ вполне хватит для того, чтобы загубить десятки жизней. Известно, что ранее она проживала в южноуральском городе Миассе. В Екатеринбурге обучалась игре на скрипке. И параллельно занималась распространением наркотиков.

Stephane Gaudry Шприцы в раковине

Ещё одна наделавшая шуму история произошла в Челябинске. Как ранее сообщало ИА REGNUM, там при распространении нарковеществ по тайникам были пойманы две школьницы. Обе — из хороших, благополучных семей и на хорошем счету в своей школе. Правда, теперь посещать школу им не грозит. После задержания они были отправлены под домашний арест. А затем их, скорее всего, ждёт колония. С наркокурьерами суды особо не церемонятся, сажают по полной программе.

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Примечательно, что некоторые уральцы жалеют «неразумных детей», сломавших себе жизнь. Другие же предлагают прикинуть, сколько жизней и судеб поломали эти «дети». В основном пользователи форумов и соцсетей настроены решительно и надеются на то, что и эти оказавшиеся под следствием «благополучные школьницы» не избегут суровой кары судебной.

Наказание

Кстати, о наказаниях. Буквально в середине октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор двум 17-летним девушкам. Одна из них попалась на распространении наркотиков. Ей судебная инстанция отмерила три с половиной года колонии. Срок достался и её подруге, которая к наркотикам вообще не прикасалась, а просто вела с «клиентами» переписку в мессенджере Telegram. Эта переписка обошлась ей в три года колонии.

Цитата из видео Тюрьма для несовершеннолетних! Детская Колония

Несколькими днями ранее в Каменске-Уральском Свердловской области был осуждён житель Екатеринбурга. Он получил 9 лет и 6 месяцев колонии. И это даже не за распространение наркотиков через тайники-закладки, а за покушение на это и за незаконное приобретение и хранение нарковеществ. А в свердловском городе Верхотурье местный житель получил 12 лет колонии строгого режима. С помощью тайника-закладки он продал не менее 0,37 граммов синтетического наркотика. Казалось бы, что это такое — 0,37 граммов? Ан нет — вполне реальный и длительный срок. Плюс штраф — 50 тыс. рублей.

Также приговор прозвучал в стенах Правобережного районного суда города Магнитогорска Челябинской области. За покушение на незаконный сбыт наркосредств 20-летний гражданин получил 10 лет колонии строгого режима. Меньшие сроки получили двое его подельников, один из них — несовершеннолетний.

Четыре года суд отмерил единственной в компании девушке. Правда, к ней проявили снисхождение — её наказание считается условным. Но, по словам юристов, подобное скорее исключение, чем правило.

О некоторых приговорах сообщало и ИА REGNUM. В июне вердикт суда услышала школьница из Барнаула. За распространение наркотиков по тайникам-закладкам ей дали три с половиной года колонии.

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«Явление стало массовым»

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, за январь — сентябрь 2017 года в стране было зарегистрировано 1 551 629 преступлений. Для сравнения: за тот же период 2016-го их зарегистрировано гораздо больше — 1 666 905. Похожая картина и по делам о наркотиках. В январе — сентябре 2017 года их было зарегистрировано 81 471, тогда как за тот же период 2016-го — 81 891.

Тенденция к снижению преступности, безусловно, радует. Но активисты отмечают: подростков-наркодилеров — сотни. Как правило, они убеждены в том, что за их деяния им не будет сурового наказания. Существенную роль играет и тяга к лёгким деньгам. При этом, как отмечают активисты, рано или поздно наркокурьеров всё равно ловят. Их сдают правоохранителям в том числе и «работодатели».

Уже попав в руки правоохранителей, подростки понимают, что деньги, может, и лёгкие, зато преступления тяжёлые и наказание вполне серьёзное. Но зачастую это осознание приходит слишком поздно. Впереди у них перспектива — несколько лет провести в местах лишения свободы.

Известный на Урале адвокат Сергей Колосовский заявляет: он уже «насмотрелся в СИЗО на детей, заигравшихся в наркотики и сломавших себе жизни». По его словам, происходящее нельзя назвать иначе как катастрофой. Явление, когда распространением наркотиков занимаются дети, подростки, стало массовым. При этом родители не замечают такого поворота, так как их ребёнок сам не употребляет наркотики, возможно, хорошо учится в школе. А подростки не понимают всех последствий своих деяний. Но, как известно, незнание закона от ответственности не освобождает.

«У нас население массово, в геометрической прогрессии садится в тюрьму за сбыт наркотиков. И надежды на великих адвокатов тут бесполезны… Но за сбыт сейчас сажают беспощадно. И это правильно, ибо сбытчик хуже убийцы», — написал Колосовский на своей странице в Facebook.

Также юрист обратился к родителям. Он призвал их бросить все свои дела и немедленно поговорить со своим ребёнком. Наконец, Колосовский выступил с предложением к представителям СМИ. Он предложил провести флешмоб, который «поставит на место мозги интернет-молодежи». В противном случае, на полном серьёзе опасается адвокат, если ситуация не изменится, то интернет-СМИ просто некому станет читать, «ибо в зонах с интернетом имеются определенные сложности».

Кстати, родители вполне могут сыграть решающую роль в судьбе своих детей. И здесь главное — довести до подростка не только всю противозаконность подобных действий, познакомить с соответствующими статьями Уголовного кодекса, но и популярно, на наглядных примерах рассказать о последствиях таких деяний для его будущего. Будущего, на котором из-за одного необдуманного шага может быть поставлен жирный крест. По словам юристов, некоторые наркокурьеры попадаются уже на третьей-четвёртой закладке. Иным удаётся распространять наркотики по два месяца. Но итог один. Наказание по наркотическим статьям неотвратимо, а когда оно последует — вопрос лишь времени.