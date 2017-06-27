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В Алтайском крае школьница получила срок за распространение наркотиков

Происшествия

Девушка получила 3,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии

Суд
Иллюстрация: Sweetcredits.ru
Суд

Барнаул, 27 июня 2017, 07:54 — REGNUM  17-летнюю жительницу Барнаула Алтайского края осудили за распространение наркотических средств, об этом сегодня, 27 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

«Следствием установлено, что в марте 2017 года школьница, познакомившись в Интернете с неустановленным лицом, получила от него информацию о расположении оптовой «закладки» наркотиков синтетического происхождения. Получив наркотик, 20 марта в безлюдном месте девушка с целью сбыта сформировала тайник-закладку, после чего была задержана сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в ходе личного досмотра у девушки изъяли наркотическое средство в крупном размере массой 4,4 грамма.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

В результате несовершеннолетнюю девушку признали виновной и назначили ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Напомним, в марте в городе Бийск Алтайского края правоохранители задержали супружескую пару, подозреваемую в распространении синтетических наркотиков.

В феврале правоохранителями Бийска был задержан мужчина с 1 килограммом наркотиков, а во время проведения следственных мероприятий сотрудники полиции в тайнике обнаружили еще более 6 килограммов сильнодействующих наркотических средств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае зарегистрировано 5900 наркоманов, что составляет 0,25% от общего числа жителей края. Стоит отметить, что показатель распространенности наркомании в 2016 году к показателям 2014 года снизился на 15,5%, что составило 248,2 на 100 тысяч населения.

«В 2016 г. за наркологической помощью обратилось 414 пациентов с зависимостью от наркотиков. Показатель первичной заболеваемости наркоманией за период 2014—2016 годов снизился на 19,4%. В 2017 году тенденция к снижению показателей сохраняется», — отмечают чиновники.

Читайте ранее в этом сюжете: Распространители «синтетики» задержаны в Бийске

Читайте развитие сюжета: В Алтайском крае зарегистрировали почти 6 тыс. наркоманов

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