Тюменская область увеличивает расходы во исполнение «майских указов президента», а также исполнения обширной дорожной программы. Но серьезно сокращает расходы на социальную сферу в плане льгот, пособий и субсидий населению региона. Проект бюджета на 2018 год и плановые 2019 и 2020 гг. поступил в Тюменскую областную думу для обсуждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

О зависимости социально-экономического благополучия региона от решений ОПЕК, продажи и переработки нефти говорилось ранее.

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Бюджет региона на 2018 год сверстан с учетом базового, наиболее реалистичного, варианта макроэкономического прогноза, сообщила 31 октября директор областного департамента финансов Татьяна Крупина. В связи с бюджетными и налоговыми изменениями бюджет Тюменской области недополучит порядка десяти миллиардов рублей, констатировала главный финансист региона.

Расходы традиционно превышают доходы, и на ближайшие три года Тюменская область не планирует расстаться с госдолгом. Повышение акцизов на нефтепродукты и алкоголь, а также поэтапный переход к налогообложению объектов недвижимости от кадастровой стоимости и корректировка суммы транспортного налога в сторону увеличения — лишь маленький ручеек для пополнения большой казны региона.

Ориентация — дороги и «майские указы»

Бюджет Тюменской области 2017 года планировался в доходах 103,4 млрд рублей, расходах 122,3 млрд, дефиците 18,9 млрд, предельным объемом госдолга 11,5 млрд рублей. Его исполнение на 1 октября по доходам 164,8 млрд рублей, расходам 184,9 млрд, дефицит — 20,1 млрд, госдолгом в два миллиарда рублей. И несмотря на то, что госдолг Тюменской области стал одним из самых низких в стране, вырос дефицит, и расходы не покрывают доходов. Между тем соседний ХМАО не потратил бюджетный профицит, но и с госдолгом не расстался.

Igor Nikolajeviĉ Pivovarov Тюмень

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В бюджете-2018 Тюменская область увеличивает и доходную, и расходную часть, и, соответственно, дефицит. Ранее на 2018 год планировались доходы 103,8 млрд рублей, расходы 107,6 млрд рублей, дефицит в 3,8 млрд рублей, предельный объем госдолга 14,4 млрд рублей. Через год картина выглядит несколько иначе. В прогнозах доходы в 115,5 млрд рублей, расходы 142,5 млрд рублей, дефицит 26,9 млрд рублей (рост в семь раз!), госдолг — 2,9 млрд рублей.

Очевидно, что Тюменская область в грядущем году не ударяется в займы. И, в отличие от соседнего Ханты-Мансийского автономного округа, долги предпочитает не копить, а вовремя расплачиваться по счетам, что весьма похвально.

В дефицит Тюменская область себя вгоняет по понятным причинам отставания от «дорожной карты» исполнения «майских указов» президента РФ. На культуру и образование дополнительно выделяются по два миллиарда рублей, а на здравоохранение — четыре миллиарда. Понятно, что верстка прошла с учетом достижения плановых показателей: дотянуть зарплату педагогов и работников культуры до средней по региону, а врачей — в двойном размере среднестатистической зарплаты.

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Кроме того, в целях поэтапного доведения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума трудоспособного населения предусмотрено увеличение с января 2018 года МРОТ бюджетников Тюменской области до 9 500 рублей в месяц или на 12%. В третьем квартале 2017 года прожиточный минимум Тюменской области для трудоспособного населения составил 11 тыс. 487 рублей, МРОТ для работников бюджетных организаций 8 тыс.500 рублей.

800 тысяч, миллион: кто больше?

Чиновников Тюменской области в грядущем году, согласно бюджетным планам, ждет стабильность. В отличие от северной соседки Югры, где ожидается повышение доходов чиновничьей элиты, в Тюменской области в 2018 году остаются неизменными зарплаты госслужащих, губернатора и иных первых лиц региона.

Рембранд ван Рейн. Групповой портрет чиновников

Стабильно прежней запланирована зарплата губернатора Владимира Якушева — 13 млн рублей в год или чуть более миллиона в месяц. Госслужащим урежут оклады незначительно, на «мизерные» 100 тысяч — на их зарплату запланировано потратить 295,6 млн рублей. Как ранее сообщало ИА REGNUM, число чиновников в Тюменской области за последние два года сократилось на четверть. В январе 2017 года, по данным федеральной службы статистики, их количество в регионе составило 9 535 человек со средней зарплатой 39,5 тыс. рублей в месяц.

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Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, так же как и губернатор, получит прежние 14 млн рублей в год или более 1,1 млн рублей в месяц. Не станут больше получать и 24 депутата, работающие на платной основе в региональном парламенте: им останутся прежние 202,4 млн рублей в год, или 8,4 млн рублей в год каждому, или 700 тыс. рублей в месяц. Опять же оговоримся, что председатели думских комитетов получают более рядовых парламентариев, которым тюменские СМИ давно «приписывают» оклады от 400 до 500 тыс. рублей в месяц. Председатель счётной комиссии Тюменской области останется в 2018 году без прибавки, на прежних 10,5 млн рублях в год или 875 тыс. рублях в месяц. Как тут не вспомнить областного парламентария, который до сих пор ужом извивается, чтобы стать депутатом на постоянной основе?

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Если сравнивать с соседней богатейшей Югрой, где бюджетные доходы и расходы гораздо выше, то тамошний губернатор Наталья Комарова планирует получать 4,8 млн в год — почти в три раза меньше. Зарплата председателя югорской думы не дотягивает до миллиона, и депутаты получают в два-три раза меньше.

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И, как говорилось выше, Тюменская область планирует проскочить над налоговыми недоимками в 10 млрд рублей с минимальными потерями: в ближайшие три года в регионе не ожидают ухудшения экономической ситуации, но и улучшения тоже. На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы намечен небольшой рост валового регионального продукта (ВРП). По данным на 2017 год, ВРП Тюменской области увеличится на 2,2%. До 2020 года он будет расти по инерционному, то есть пессимистическому варианту, на 1,5% по базовому, при нынешних показателях — на 2,6%, по оптимистическому — на 4,1%.

Исполнение «майских указов» и миллионные доходы в месяц в бюджете-2018, как видим, незыблемы. По остальным статьям расходов идет жесткое сокращение. Для неголословности и объективности — сравнительная таблица.