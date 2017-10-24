Тюменская экономика: зависимость от ОПЕК и нефти

Тюмень, , 11:12 — REGNUM В Тюменской области на ближайшие три года не ожидают ухудшения экономической ситуации. На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы намечен небольшой рост валового регионального продукта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Прогноз разработан в трёх вариантах с учётом факторов и ограничений экономического роста Тюменской области: инерционном, базовом и оптимистическом. По данным на 2017 год валовый региональный продукт Тюменской области увеличится на 2,2%. До 2020 года он будет расти по инерционному, то есть пессимистическому варианту, на 1,5%, по базовому, при нынешних показателях — на 2,6%, по оптимистическому — на 4,1%.

Запланирован рост промышленного производства за счёт обрабатывающих предприятий (нефтепеработка, химпродукты, деревообработка), а также за счёт восстановления уровня добычи нефти после существенного сокращения в 2017 году по причине реализации компаниями региона мероприятий по ограничению добычи в рамках соглашения со странами ОПЕК. Инерционный вариант незначительного роста промпроизводства предполагает очередное продление срока соглашения с ОПЕК до конца 2018 года, базовый — до октября 2018 года, оптимистический — прекращение его действия в марте 2018 года с восстановлением добычи нефти до уровня на момент введения ограничений. Отметим, что нефть в Тюменской области добывается в Уватском районе компаниями «РН-Уватнефтегаз» и «Сургутнефтегаз».

На агропромышленный комплекс надежды особой не возлагается. Там индекс производства по базовому варианту прогнозируется в 2018 году на уровне 0,1%, в 2020 году — на 1,6% к показателям 2017 года. Упор делается на развитие животноводства, птицеводства и молока, и, конечно, продуктов их переработки. Увеличатся площади под овощами закрытого грунта.

Отметим, что развитие АПК Тюменской области значительно тормозит сокращение федеральных инвестиций по принципу софинансирования в 2017 году. Федеральная доля инвестиций в агропромышленный комплекс региона снизилась с 95% до 22%. Для того, чтобы получить аналогичный 2016 году размер средств, необходимых для развития агропромышленного комплекса (АПК), регион должен изыскать из своего бюджета более 4,6 млрд рублей, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

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Инвестиции, а это суммарно за 2018−2020 годы как минимум 815,1 млрд рублей, будут вкладываться в строительство комплекса глубокой переработки углеводородного сырья «ЗапСибНефтехим» в городе Тобольске, в создание нефтеперерабатывающих мощностей Антипинского НПЗ, в проект по организации фармацевтического производства компании «Фармасинтез-Тюмень», реализацию крупных проектов в агропромышленном комплексе, деревообработке, в создание объектов транспортной и социальной инфраструктуры.

Напомним, строительство крупнейшего нефтехимического предприятия «ЗапСибНефтехима» стартовало в феврале 2015 года. Общий объем инвестиций оценивается в сумму более $9 млрд. На новом предприятии будут заниматься глубокой переработкой углеводородного сырья и производством полиолефиленов. Проектная мощность предприятия составляет два миллиона тонн ежегодно. На предприятии получат работу 700 человек.

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«Антипинский НПЗ» должен полностью удовлетворить потребности Тюменской области и всего Уральского федерального округа в качественном дизельном топливе и бензине стандарта «Евро-5».

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Компания «Фармасинтез-Тюмень» создана в начале 2015 года фирмой «Фармасинтез» на базе завода «ЮграФарм», находившегося в стадии банкротства. К 2018 году здесь планируется производство антивирусных и гормональных препаратов, отвечающих европейским стандартам. А также строительство цеха по производству евроколпачка — современной упаковки лекарственных препаратов. Планируется производство продукции примерно на пять миллиардов рублей в год по текущему курсу евро. Рынки сбыта — Россия, Восточная Европа, Центральная Азия.

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Продолжится формирование благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в Тюменской области. Доля работников малых и средних предприятий увеличится с 31,1% в среднесписочной численности в 2017 году до 33,7% по оптимистическому варианту в 2020-м. Ежегодный прирост валового оборота предприятий в 2018—2020 годах в сопоставимых ценах составит 1−1,4% по инерционному варианту, 3% по базовому прогнозу и 6,7−6,8% по оптимистическому.

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Основной фактор роста оборота розничной торговли — рост численности населения. В 2018 году прирост оборота розничной торговли к оценке 2017 года по вариантам составит 1,5−3-3,5% соответственно. В 2020 году прирост составит 3,5% по инерционному, 8,2% по базовому, 11,4% по оптимистическому варианту в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.

Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного человека, в 2020 году по трем вариантам прогноза превысит 28 кв. м — на два «квадрата» более, чем прежде. Продолжится строительство и реконструкция Восточного обхода — завершающего участка Тюменской кольцевой автодороги (ТКАД). Отметим, что строительство этой транспортной артерии позволит полноценно разгрузить движение в городе Тюмени и вывести транзитные транспортные потоки с центральных улиц. Есть планы сделать недостроенный участок Восточного обхода платным.

Начнутся работы по реконструкции региональной автомобильной дороги «Тюмень — Боровский — Богандинский» с расширением числа полос движения до четырёх на участке от поста ГИБДД (Тюменская ТЭЦ-2) до пересечения с федеральной автомобильной дорогой «Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск». Завершится строительство шестиполосного моста в Тюмени через реку Тура в створе ул. Мельникайте с расширением и реконструкцией ул. Мельникайте на участке от р. Тура до пересечения с ул. Хабаровская.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, социально-экономический прогноз на три ближайших года не у всех регионов Уральского федерального округа можно назвать радужным. Югру, к примеру, ждут не лучшие времена. Там даже базовый вариант прогноза построен на финансовом дефиците, который могут повлечь низкие цены за баррель нефти и ограничение добычи «черного золота» в рамках соглашения со странами ОПЕК.

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