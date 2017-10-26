Елена Миронова, , 18:19 — REGNUM

Осень — пора планирования бюджетов. В Югре уже готов проект закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». Анализируя цифры основного документа региона, сразу бросается в глаза: при оптимистичном исполнении бюджета 2017 года план на 2018 год полон пессимизма. Однако, рассматривая проект закона постатейно, невозможно не порадоваться за югорчан.

Отметим, что после резни в Сургуте, когда молодой безработный выходец из Дагестана ранил девять человек, в бюджете ХМАО появились новые отдельные строки «Миграционная политика» и «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности». На эти цели Югра готова потратить в 2018 году 134 млн рублей. И еще одна особенность свежего югорского бюджета-2018 в том, что при запланированном серьезном дефиците резко увеличиваются ассигнования на культуру, здравоохранение и образование. Иначе, как аттракционом невиданной щедрости при весьма печальном социально-экономическом прогнозе ХМАО на ближайшие три года проект бюджета и не назовешь. Но когда вспоминаешь, что до выборов президента России осталось меньше полугодия, всё встает на свои места.

Бюджет: пессимизм при профиците

На сегодняшний день бюджет ХМАО исполняется с профицитом в 46 млрд рублей. По данным на 1 октября 2017 года, доходы автономного округа составляют 183,5 млрд рублей, расходы — 137 млрд рублей, госдолг — 17,4 млрд рублей, из которых 15,1 млрд в ценных бумагах ХМАО и кредитов на 2,3 млрд рублей. И это при планируемых доходах за год в 178 млрд рублей, расходах 195,5 млрд рублей, дефиците в 17,4 млрд рублей, долге в 34,9 млрд рублей.

Такое впечатление, что ХМАО, как бурый мишка, копит жирок на зиму, когда есть возможность одним махом расстаться с долгами или ликвидировать трухлявые вагон-городки. Но хозяин — барин: бюджет ХМАО на 2018 год крайне пессимистичен. Предлагается утвердить общий объем доходов 176,9 млрд рублей, расходов — 199,6 млрд рублей, дефицит — 22,6 млрд рублей, предельный объем государственного внутреннего долга ХМАО — 60,5 млрд рублей.

Тогда как в прошлогоднем трехлетнем прогнозе в 2018 году предполагались доходы 179,3 млрд рублей, расходы 187,9 млрд рублей, дефицит — 8,6 млрд рублей, предельный объем государственного внутреннего долга автономного округа — 35,1 млрд рублей.

Ранее в сюжете: Югру ждут не лучшие времена

Как видим, прогноз годом ранее был гораздо лучше. На 2018 год предполагаемые дефицит и внутренний долг прогнозировались в два раза меньше. И стоит ли говорить, что на предстоящий трёхлетний плановый период бюджет сверстан с традиционным дефицитом.

Зарплата: дума важней губернатора

На что собирается Югра потратить, также расписано построчно. Чиновники будут жить по-разному. Если у губернатора зарплата повысится, то оклады замов серьезно подрежут.

Сразу оговоримся, пополнения рядов госслужащих в правительстве Югры не предвидится. Также не рекомендуется плодить чиновников и муниципалитетам, что отмечено в пояснительной записке бюджета-2018 года.

Начнем с главного должностного лица Югры, губернатора Натальи Комаровой. На ее зарплату планируется потратить в 2018 году 4,8 млн рублей. Глава региона обойдется югорскому бюджету, как видим, в 400 тысяч рублей в месяц. Отметим, что в 2017 году на зарплату губернатора запланировано 4,7 млн рублей, всего 390 тысяч рублей в месяц. Округлят.

На зарплату 11 заместителей губернатора ХМАО запланировано 42,7 млн рублей. Доход каждого зама получится 3,8 млн рублей в год, и составит 316 тысяч рублей в месяц, если разделить по-братски. Но явно первые замы получают больше второстепенных. Вторым людям после губернатора не позавидуешь: их доходы упадут довольно резко, на 16,6 млн — в 2017 году им было дано 59,3 млн рублей.

На функционирование органов власти расходы также сократятся. Если в 2017 году планировалось на них затратить 456,9 млн рублей, то на будущий год — 429,5 млн рублей.

Согласно данным Росстата, число чиновников в регионе планомерно сокращается. Если в 2015 году в ХМАО их было 26 тыс. 783, то в конце 2016 года — 26 тыс. 344. Заработная плата у региональных служащих сократилась на 5% в 2016 году и составила 95,4 тысячи рублей. В будущем их ждет либо сокращение, либо произойдет урезание зарплат. Так как в 2017 году на данные нужды было запланировано 342 млн рублей, а на будущий год — 322 миллиона.

Неизменными останутся лишь доходы председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова. В бюджетах 2017 и 2018 запланирована зарплата спикера в 10,5 млн рублей в год — это 875 тысяч рублей в месяц. Практически как зарплата членов избирательной комиссии в целом, которым скопом выделено на содержание 10,9 млн рублей в год.

Повысится зарплата освобожденных депутатов югорской думы. В этом году на данные цели запланированы 55,7 млн рублей, а на 2018 год уже — 60,6 млн рублей. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в думе ХМАО, число депутатов, осуществляющих деятельность на постоянной основе в региональном парламенте, плавающее: 16—17, хотя имеют право 18. Получается, либо в думе добавятся депутаты на окладе, либо вместо 260 тысяч рублей они будут в 2018 году получать 290 тысяч.

Повысится, согласно проекту бюджета ХМАО на 2018 год, и зарплата у председателя Счетной палаты ХМАО — с 6,4 млн рублей в год в 2017-м до 6,7 млн в 2018 году.

Что касается иных бюджетных расходов, то их увеличение и сокращение наглядно продемонстрировано в таблице:

Наименование Сумма на 2017 год бюджет (тыс. руб) Сумма на 2018 год Проект (тыс. руб) Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4704,1 4 874,3 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 400 930,3 429 524,9 Судебная система 335 341 351 447,6 Обеспечение проведения выборов и референдумов 100 165,8 108 745,6 Резервные фонды 608 000 608 000 Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 121 025,2 133 169, Национальная оборона 47 277,1 47 398,9 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 880 926,3 2 798 256,2 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 379 814,3 424 341,9 Обеспечение пожарной безопасности 1 925 030,5 2 037 754,9 Общеэкономические вопросы 957 467,1 887 505,4 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 251 158,5 275 655,6 Сельское хозяйство и рыболовство 1 713 099,3 1 626 325,1 Водное хозяйство 8662,3 8 643 Лесное хозяйство 1 165 521,1 1 452 141,4 Транспорт 1 391 392,7 1 248 671,1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 101 669,0 12 015 770,1 Связь и информатика 1 221 742,7 1 532 501,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 10 100 964,5 8 821 851,6 Охрана окружающей среды 626 125,8 651 820,6 Образование 55 999 436,9 59 849 845,1 Дошкольное образование 15 115 689,1 240 168,2 Общее образование 29 982 974,5 6 469 084,1 Дополнительное образование детей 161 273,8 749 416,3 Среднее профессиональное образование 5 208 553,9 5 039 683,5 Высшее образование 2 537 343,5 2 787 028 Молодежная политика 865 433,4 820 532 Прикладные научные исследования в области образования 79 505,2 216 300,3 Культура, кинематография 1 576 157,4 3 331 981,6 Здравоохранение 31 637 587,3 35 696 696,3 Стационарная медицинская помощь 7 594 218,8 11 041 101,3 Амбулаторная помощь 5 636 087,4 8 322 116,2 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 92 654,3 368 801,9 Скорая медицинская помощь 84 600,0 542 280,5 Санаторно-оздоровительная помощь 395 077,9 444 541 Социальная политика 39 992 255,0 44 131 532,8 Пенсионное обеспечение 2 238 042,9 2 342 989,9 Социальное обслуживание населения 5 555 468,3 5 868 978,6 Социальное обеспечение населения 25 086 619,1 27 576 724,2 Охрана семьи и детства 5 892 389,2 6 969 409,3 Физическая культура и спорт 3 645 828,6 3 196 923,6 Средства массовой информации 717 190,2 691 080,3

Цифры красноречивы: резко упали ассигнования на дошкольное образование, физкультуру и спорт, проправительственные СМИ теряют 26 млн рублей бюджетной поддержки. Зато аналогично резко, на миллиарды, запланировано поддержать стационарную и амбулаторную медицинскую помощь. Культура станет богаче на два миллиарда. Связано ли это с исполнением «майских указов» президента РФ об увеличении зарплат педагогам и медикам? Вполне возможно. К сожалению, пояснительная записка к бюджету не проясняет причин. Причем эта же записка предлагается жителям ХМАО на сайте правительства ХМАО в разделе «Общественная экспертиза» (http://югра.рф) для общественного обсуждения. Конечно, при желании можно покопаться в недрах официального сайта и выудить «золотую рыбку». Но это — время. Его немало будет затрачено без специальных навыков. Подозреваю, что большинство югорчан после трудов праведных, зарабатав на налоги, которые потом пойдут на содержание губернатора и правительственного аппарата, заслужили более внятного пояснения, «куда же будут направлены их деньги».

Читайте ранее в этом сюжете: Бюджет Югры — три года дефицита