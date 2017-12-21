Вопрос преподавания родного языка вызвал бурную реакцию в национальных республиках Поволжья, расколов общество на сторонников и противников новшеств. В этот процесс оказались вовлечены родители, учителя, чиновники, депутаты, общественники, правозащитники, религиозные деятели, националистические организации. Наиболее сильное сопротивление возникло, пожалуй, в Татарии, которая не намерена сдаваться и сейчас ищет «общие точки решения» с Москвой. Глава региона Рустам Минниханов, который почти два месяца выдерживал паузу, а затем эмоционально выступил в защиту татарского языка. В частности, он заявил о терроризировании школ со стороны надзорных органов и пригрозил, что это может плохо отразиться «по отношению к нашему президенту» накануне выборов 2018 года, которые должны «организовывать» школы. Напряжение в обществе возникло и в Башкирии, но отчасти нивелировано указом главы республики Рустэма Хамитова о защите языков народов России. И хотя власти рапортовали о том, что 75% учащихся выбрали в качестве добровольного изучения башкирский язык, у скептиков возникли сомнения в «добровольности», что подкрепило судебное дело: в Башкирии было рассмотрено одно из первых в России административных дел по принудительному изучению родного языка (башкирского). В терпеливой Чувашии местная интеллигенция всерьёз обеспокоена тем, что «исчезающий» чувашский язык теперь вообще перестанут изучать, но своё негодование предпочитает высказывать кулуарно. Родители сообщают на местных форумах о шантаже со стороны учителей, вплоть до проблем с получением аттестата. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в этой ситуации обеспокоен больше тем, чтобы «никто не расшатывал ситуацию», чем самой языковой темой.

Первоклассница

Решение президента

Кипиш в республиках поднялся после того, президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре и Рособрнадзору проверить количество уроков родного и региональных государственных языков в субъектах страны. Согласно документу, подписанному главой государства, родные языки, в том числе и государственный язык республики, должны преподаваться только на добровольной основе.

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«Русский язык для нас — язык государственный, язык межнационального общения, и его ничем заменить нельзя, он естественный духовный каркас всей нашей многонациональной страны. Его знать должен каждый. Языки народов России — это тоже неотъемлемая часть самобытной культуры народов России. Изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное. Заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского. Обращаю на это особое внимание глав регионов Российской Федерации», — подчеркивал ранее Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Чувашия: любой язык, лишь бы «не расшатывали ситуацию»

Официальная реакция в Чувашии свелась к детальным разъяснениям Минобразования и небольшому комментарию главы региона Михаила Игнатьева, который он дал на пресс-конференции. Более всего поразил в этой ситуации тот факт, что на юбилейном съезде Чувашского национального конгресса, который отметил 25-летие и который в том числе обязан бдеть за сохранение чувашского языка, данный вопрос избегали, и на открытое обсуждение он вынесен не был. Действительно, зачем портить себе праздник? Михаил Игнатьев в своём кратком выступлении лишь заметил, что «язык — основа национальной культуры, его сохранение — долг чувашского народа».

«Я поддерживаю позицию национального лидера», — заявил глава Чувашии, обращаясь к участникам съезда и давая понять, что дальнейшие языковые дискуссии на торжестве неуместны.

Ранее Михаил Игнатьев, отвечая на вопрос изучения чувашского языка, заявил, что «в вопросах изучения чувашского и русского языков никто не хочет перегнуть палку» и минобразования республики «совместно с общеобразовательными школами, администрациями районов и городов тоже занимается этим вопросом».

«Самое главное — мы очень бережно должны подходить к обоим языкам. В тех школах, которые находятся на территории проживания населения, которое разговаривает на чувашском языке, полагаю, выберут чувашский язык. Русский язык в них преподается 9 часов в неделю. Там, где основной язык — русский язык, чувашский язык в пределах 2—3 часов по нормативу преподается. Там, где решат, что для них является приоритетом чувашский язык, с согласия родителей, попечительского совета общеобразовательной школы [чувашский язык] будет преподаваться в пределах 4—6 часов. Но русский язык всё равно останется. Такие решения принимаются по согласованию с общественными организациями, попечительским советом и с согласия самих родителей», — заверил Михаил Игнатьев.

По его словам, работа будет проводиться не с 1 января 2018 года, «эта работа уже проводится: отдельные общеобразовательные школы уже на стадии принятия окончательного решения, где-то только начинают»:

«Поэтому не будем торопить никого, самое главное, комплексно оценивая ситуацию, принять разумное ответственное решение, чтобы потом никто не расшатывал ситуацию».

За этим посыпались пояснения минобразования республики. В релизе, распространённом сегодня, 30 октября, сообщается, что в республике «созданы необходимые условия» «для получения образования на государственном языке РФ, государственных языках республик и языках из числа народов РФ».

«Учебные планы состоят из основной и части, формируемой участниками образовательных отношений. В основную часть включены предметные области и предметы (русский язык и литература, родной язык и литература, иностранный язык, математика и информатика, общественно-научные предметы и другие), для обязательного изучения во всех образовательных организация. Таким образом, в рамках образовательных программ общего образования изучение родного языка и литературы является обязательным. Преподавание вместо родного языка и литературы других предметов, элективных курсов и т.д. запрещается», — поясняют в министерстве.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

В минобразования отмечают, что в настоящее время в республике «идёт сбор мнений родителей о том, какой из языков (русский, чувашский и т.д.) их дети будут изучать в качестве родного». В зависимости от выбора родителей дети будут делиться на две группы: «для изучения родного (чувашского) языка и литературы или родного (русского) языка и литературы».

«В части, формируемой участниками образовательных отношений (школа, педагоги, родители), могут изучаться предметы по выбору. Образовательная организация, соблюдая закон «О языках в Чувашской Республике», выбирает для изучения предмет «Государственный чувашский язык». Остальные участники образовательных отношений (родители) могут выбрать для изучения другие предметы (для более углубленного, профильного изучения тех или иных предметов), пределах возможностей образовательной организации (наличие педагогов, рабочих программ, учебников). Так формируется учет мнения всех участников образовательных отношений. Предмет «Чувашский язык и литература» изучается в рамках национально-регионального компонента», — уточняют в минобразования Чувашии.

Но республику лихорадит. Чувашская интеллигенция, в большинстве своём не рискующая выступать открыто, в кулуарах выражает серьёзную озабоченность тем, что такими темпами чувашский язык сначала исчезнет из школ, а затем на нём вообще перестанут говорить. И чувашский язык, который ранее ЮНЕСКО отнёс к группе языков, находящихся под угрозой исчезновения, ощутит на себе этот статус в полной мере.

Между тем в школах родители в массовом порядке пишут отказные от изучения их детей чувашского языка. За что, говорят, во многих случаях удостаиваются воспитательных лекций от учителей и директоров образовательных учреждений, которые ссылаются на указания «сверху» вплоть до сокращения финансирования. На местном форуме пользователи пишут, что дело доходит чуть ли не угроз.

«Школа в Чебоксарах. Написал заявление на родной русский. Помимо меня, еще 3 человека. Настоятельно рекомендовали всем написать чувашский. Основные тезисы: вместо 2-х часов чувашского — 1 час государственного чувашского + 1 час родного (чувашский или русский), кто выберет чувашский, тот после пятого класса без проблем будет сдавать чувашский, для родного русского нет ни учебников, ни программы», — пишет, в частности, пользователь alatyr.

«Вот и дописались… Моей дочери сегодня вместо выходившей пятёрки по чувашскому поставили четвёрку. Вчера вечером ещё средний балл был 4,75, а сегодня я захожу и вижу, что несколько пятёрок заменены четвёрками. Это месть… Им учительница обещала, что те, кто за чувашский, домашние задания получать не будут, а с русским (языком) будут всегда и много. Это шантаж», — пишет на форуме пользователь под ником «детка».

"Классный руководитель — учитель чувашского. Непринужденно вынуждает родителей подписывать за чӑвашла (чувашский язык). Заранее зная о тех, кто не согласен, она попросту не дала бланки заявлений таким родителям. Рассказывает сказки про отмену оценок за урок, про то, что занятие будет проходить в игровой форме, и лечит угрозами о неполучении аттестата в связи с непрохождением курса обучения предмету», — сообщает пользователь под ником petrov_ petrov.

Александра Майер ИА REGNUM День знаний

Звучат и другие мнения. Что «если будет так стоять вопрос, от Чувашии останутся две деревни, три улицы», что «чувашский язык забудут сразу же после последнего звонка на выпускном» и что «хранить чувашский язык — это долг чувашского народа, а не русского или какого другого», поэтому «нужно не заставлять чужой народ учить чувашский язык, а стимулировать чувашский народ хранить свой язык».

В республике даже создали комитет русскоязычных родителей (пока только виртуальный), который выступает «не против преподавания чувашского языка», а против «принудительного обучения, сокращения часов преподавания других образовательных предметов в пользу чувашского языка».

О том, что преподавание чувашского языка в республике резко сокращается, свидетельствует статистика. В 2009 году чувашский язык как родной преподавался в 344 чувашских школах и как государственный язык — во всех остальных 198. В 2012 году число школ с чувашским языком обучения сократилось до 313. По данным минобразования Чувашии на 30 октября 2017 года, в настоящее время обучение в начальных классах на чувашском языке ведётся в 227 школах, на татарском — в 16 школах (в 2012 году — в 14 школах), на мордовском — в трёх образовательных учреждениях (в 2012 году — в пяти школах). В остальных 198 школах языком обучения является русский язык. Всего по состоянию на 1 октября 2017 года в республике зарегистрировано 444 общеобразовательные организации, из них 428 муниципальных, 16 государственных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2009 году ЮНЕСКО отнёс чувашский язык к категории языков, которые находятся под угрозой исчезновения. Согласно составленному Атласу исчезающих языков мира, в список «исчезающих» языков попали также башкирский, адыгейский, калмыцкий, удмуртский, коми, тувинский, якутский и ряд других национальных языков. ЮНЕСКО жизнеспособность языков определяет по девяти критериям, в числе которых — число носителей, передача языка от поколения к поколению, доступность учебных материалов, отношение к языку внутри общества. В атласе были представлены сведения о 2,5 тыс. исчезающих языков, всего в мире — 6 тыс. языков.

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Чувашский язык имеет два диалекта: верховой (окающий) и низовой (укающий), которые распадаются на говоры. Наряду с преобладающей общетюркской и собственно чувашской лексикой, в чувашском языке есть заимствования из других тюркских языков, а также из арабского, иранского, монгольского, русского и финно-угорских. Литературный чувашский язык сложился на основе низового диалекта.

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Чувашский язык распространён в Чувашии, в Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях, Татарии и Башкирии, где самые крупные чувашские диаспоры Напомним, по итогам Всероссийской переписи населения 2010 года, чувашским языком владели 1,043 млн человек (по данным переписи 2002 года — 1,3 млн человек). По численности населения в России чуваши, как и в 2002 году, занимают пятую строку, после русских — 111,02 млн человек (80,9%), татар — 5,31 млн человек (3,87%), украинцев — 1,93 млн человек (1,41%), башкир — 1,58 млн человек (1,15%). Число жителей, которые указали свою принадлежность к чувашской нации, по сравнению с 2002 годом снизилось на 74,5 тыс. человек: в 2002 году их насчитывалось 889 268 человек (67,9% в структуре национального состава), в 2010 году — 814 750 (67,7%).

Александра Майер ИА REGNUM День знаний в башкирской школе. У доски почёта

Принудительные уроки в Башкирии

На языковом фронте Башкирия отличилась, прежде всего, двумя фактами. Заявлением Рустэма Хамитова в сентябре о том, что «более 75% обучающихся выбрали добровольно изучение государственного языка республики — башкирского языка». Что «свидетельствует о достаточно высоком гражданском понимании состояния этой темы в обществе», и «лишает почвы к любым заявлениям по поводу того, что ситуация с изучением башкирского языка в школах ухудшилась».

А уже в октябре Башкирия на уровне России ославилась тем, что директора одной школ в Гафурийском районе по итогам прокурорской проверки привлекли к административной ответственности за принудительное изучение третьеклассниками башкирского языка при наличии отказа от родителей. Хотя дело было прекращено «в связи с малозначительностью», а директора школы освободили от административной ответственности, ограничившись «устным замечанием», но сам факт по себе резонансный и показательный.

Вероятно, история с «добровольностью» на этом не завершится. Прокуратура продолжает проверки.

Отметим, чтобы урегулировать языковой вопрос, Хамитов ранее подписал указ в целях «создания условий для свободного изучения государственных языков» Башкирии, «обеспечения эффективности и доступности системы изучения башкирского языка и языков народов республики». Кроме того, в республике принята программа поддержки языков, предусматривающая выделение немалых для республики грантов и другие меры поддержки. На встрече с руководителями национально-общественных объединений глава Башкирии пояснял, что, с одной стороны, конституция «гарантирует защиту языков народов», «никаких предпосылок для ухудшения этой ситуации не видно», но «языки народов, проживающих на территории республики, нуждаются в защите и поддержке». По его словам, это связано с уменьшением количества людей, знающих родной язык. В числе причин этой негативной тенденции Рустэм Хамитов назвал глобализацию, поиск универсального языка общения, а также формальное отношение к вопросам преподавания родных языков.

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Наблюдатели отмечали, что возникшее в республике напряжение было во многом снято указом о защите языков народов России. Хотя некоторые башкирские националистические движений и отдельные представители «башкирской интеллигенции» продолжали призывать к возврату обязательности изучения башкирского языка. Но существенную поддержку они не получили. Об этом, в частности, свидетельствовал тот факт, что большинство заметных башкирских общественников и общественных организаций, включая Всемирный курултай башкир, воздержалось от одобрения митинга по «борьбе за возвращение статуса государственного башкирского языка», а также для того, чтобы «башкирские дети разговаривали на родном языке»

Александра Майер ИА REGNUM В школу

Что касается отказов от изучения башкирского языка, то основным является отсутствие четких критериев при оценке знаний учащихся. Если пятерка по английскому языку предполагает определенный уровень владения теми или иными речевыми навыками, то к башкирскому языку для русскоязычных детей это не относится никоим образом.

«Часть учителей башкирского имитируют преподавание башкирского языка, и при этом достаточно снисходительны, легко ставят хорошие оценки и стараются не осложнять жизнь ученикам. Зато другая часть «лютует», может испортить табель и даже аттестат с пятерками и четверками единственной тройкой по башкирскому. Самое обидное в том, что при отказе от этого предмета вполне законно получение аттестата без башкирского. Некоторые родители не выдерживают и записывают детей на платные дополнительные занятия, и все прекрасно понимают, что знаний башкирского после таких занятий не прибавляется, это своеобразная взятка учителю башкирского. Так что отказ от башкирского — это не только сбережение сил и нервов, но еще и семейного бюджета», — говорят родители.

Татария ищет «общие точки» с Москвой

Самой буйной оказалась Татария. Языковой вопрос стал основной темой информационной повестки последние два месяца, разделив общество. При этом первые же проверки, которые начались в октябре по поручению Владимира Путина, уже дали результаты: ряду администраций учебных заведений выписаны предписания с требованием устранить нарушения и учесть мнение родителей при изучении предметов, преподаваемых на татарском языке, а также принимать в расчёт позицию законных представителей школьников при составлении учебного плана.

В республике продолжают бузить общественники, учителя и депутаты. В соцсетях появилось обращение учителей татарского языка, написанное на татарском языке и подписанное более чем 200 гражданами. В нём авторы выражают своё опасение, что около трёх тысяч преподавателей после перевода татарского языка в разряд факультатива останутся без работы. Затем некая группа активистов в 100 человек обнародовала через соцсети и казанские СМИ открытое письмо к телеведущей Ксении Собчак, которая ранее заявила о своём намерении участвовать в президентской гонке на предстоящих выборах. В письме авторы попросили «заступиться за языки национальных республик». Представители интеллигенции направили обращение главе Татарии и Госсовету с вызывающим призывом: «побороться за татарский язык» или «остаться на своих теплых местах и отправить татарский язык на свалку истории».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM День знаний

Масла в огонь подливают массовые отказы от изучения татарского языка (в настоящее время их более 3 тысяч). Как ранее сообщало ИА REGNUM, если родители, отказывающиеся от татарского для своих детей, по большей части сдержанны в своих заявлениях и уточняют, что не против языка, а только за добровольность изучения, то заявления второй стороны порой доходят до нарушения закона. Известно, что Всетатарский общественный центр, проводивший митинг в память защитников Казани, получил прокурорское предписание. В нём упоминается в том числе и недопустимость заявлений ВТОЦ о том, что «в Татарстане должен быть один государственный язык — татарский».

К теме подключились религиозные деятели. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по вопросу языка выступил муфтий Татарии Камиль Самигуллин, напомнив, что «татарский язык в нашей республике государственный, не просто национальный», поэтому «вполне логично, что мы должны его учить. Было бы хорошо, если его знал каждый гражданин». Кроме того, на официальном сайте регионального духовного управления мусульман появилось сообщение о том, что «муфтий РТ начал в социальных сетях информационную кампанию в защиту татарского языка». На своей странице в инстаграм он проанонсировал запуск учебной программы по изучению татарского языка в мечетях региона. А в рамках пятничной проповеди 20 октября в разных храмах Татарии религиозные деятели заявляли, что «татарский язык — это ключ в тюркский мир и к трудам татарских богословов и проповедников прошлого», и призывали изучать язык.

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Kremlin.ru Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов

По языковому вопросу глава Татарии Рустам Минниханов почти два месяца выдерживал паузу. Свою позицию он озвучил 26 октября на сессии Госсовета республики. Глава региона выступил против того, чтобы надзорные органы «терроризировали директоров школ», и выразил опасения, что языковым конфликтом могут воспользоваться «оппозиционные структуры», и ситуация может плохо отразиться «по отношению к нашему президенту» накануне выборов 2018 года, которые должны «организовывать» школы, пишет «Коммерсант». Глава Татарии считает, что республика найдет «общие точки решения» с федеральным центром.

Сейчас у нас идёт конструктивный диалог (с Минобрнауки РФ — прим. ИА REGNUM ), и я уверен, что мы найдём общие точки решения данного вопроса. Я согласен, что нам надо работать над методикой и количеством часов. Мы эти вопросы понимаем, и мы эту работу ведём. Если кто-то хочет сказать, что президент республики не реагирует и не занимается, то я работаю над этим вопросом, и не надо его политизировать. Сейчас оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Разве так можно?» — отметил он.

Рустам Минниханов напомнил, что в 2018 году пройдут выборы президента страны, при этом «все выборные процессы проводят школы».

«К директорам школ так относиться нельзя. Завтра я должен с ними организовывать выборы. Или это специально так делается, чтобы в Татарстане было плохо по отношению к нашему президенту Владимиру Путину? Все изменить в один момент силовым методом невозможно. Вы и так породили столько напряжения», — цитирует «Ъ» претензии главы Татарии к проверкам прокуроров.

Спикер Госсовета Фарид Мухаметшин заверил, в свою очередь, что республика добьется сохранения татарского языка в школах в качестве обязательного предмета. Госсовет пообещал продолжить обсуждение языкового вопроса после обсуждения властей с федеральным центром.

Напомним, в Татарии, по данным переписи 2010 года, 3,78 млн жителей принадлежали к 173 различным национальностям. На татар из них приходится 53,2% жителей, на русских — 39,7%, а ещё 3,1% — это чуваши.