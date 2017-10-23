Анастасия Степанова, , 17:36 — REGNUM

Пока глава Татарии Рустам Минниханов отмалчивается по языковому вопросу, данная тема обрастает слухами и порождает всё новые конфликты. Соцсети и казанские СМИ уже «отправили» в отставку министра образования и науки РТ Энгеля Фаттахова, к чьему ведомству у Минниханова есть претензии, религиозные деятели в храмах заявили о том, что «татарский язык — это ключ в тюркский мир», муфтий РТ Камиль Самигуллин начал кампанию в защиту татарского языка в соцсетях. А ВТОЦ после последнего митинга вынесено прокурорское предписание о недопущении нарушения законодательства о противодействии экстремизму.

В прошедшие выходные в ряде городов, включая и Казань, прошли митинги против строительства «мусорных» объектов. В Татарии обсудили бюджетные траты и планы, а строительство высокоскоростной магистрали до Казани неожиданно оказалось под вопросом: трассу «могут сократить до Владимира из-за трудностей с финансированием».

Псевдоотставка министра и язык с религиозным уклоном

Вопрос соблюдения прав русскоязычных школьников в Татарии, который решили проконтролировать прокурорской проверкой по поручению президента РФ Владимира Путина, свернул в неожиданное русло, а реакция сторонников обязательного татарского в школах дошла до абсурда. Некая группа активистов в 100 человек обнародовала через соцсети и казанские СМИ открытое письмо к телеведущей Ксении Собчак, которая ранее заявила о своём намерении участвовать в президентской гонке на предстоящих выборах. В письме авторы попросили Собчак «заступиться за языки национальных республик».

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«Само поручение гаранта Конституции, коим является президент Российской Федерации, противоречит российской конституции, ряду федеральных законов и конституциям самих республик», — цитирует письмо издание Ideal.Реалии.

В данном письме приводятся бездоказательные слова об угрозе уголовных дел директорам школ и о том, что «2800 учителей татарского языка и литературы с 1 января, скорее всего, останутся без работы». При этом авторы игнорируют факт того, что в поручениях речь не идёт о запрете языка, а проверяется добровольность изучения его для тех детей, чей родной язык, например, русский, чувашский и марийский. Для справки, в республике, по данным переписи 2010 года, 3,78 млн жителей принадлежали к 173 различным национальностям. На татар из них приходится 53,2% жителей, на русских — 39,7%, а ещё 3,1% — это чуваши.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, поручения проверить добровольность изучения языков республик, входящих в состав РФ, было дано Владимиром Путиным по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, прошедшего 20 июля. Генпрокуратура через свои территориальные подразделения и Рособрнадзор до конца ноября должны провести соответствующие проверки. В Татарии они начались в начале октября, и первые результаты уже есть — ряду администраций учебных заведений выписаны предписания с требованием устранить нарушения и учесть мнение родителей при изучении предметов, преподаваемых на татарском языке, а также принимать в расчёт позицию законных представителей школьников при составлении учебного плана. В регионе родители уже подали более 3 тыс. заявлений с отказом от татарского языка. Это вызвало резко негативную реакцию у националистов. Они потребовали оставить всё как было, обосновывая свою позицию тем, что татарский — второй государственный язык, и без преподавания в школах он умрёт.

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Наибольшее раздражение у сторонников сохранения обязательного татарского в школах вызывает молчание администрации Минниханова. На официальной странице главы региона в инстаграм стали появляться многочисленные претензии по языковому вопросу.

«Очень печально, что не хотят беречь свой родной язык! Можно программу создавать полегче, понятнее, а не уроки убирать», — заявляет пользователь endjebyrgn.

А leisania84 заявляет, что «русский и татарский должны быть на одном уровне».

Под нейтральным фотографиями на инстаграм-странице Рустама Минниханова разворачиваются целые баталии сторонников и противников обязательного татарского в школах.

Но если эти споры не выходят дальше страницы в соцсетях, то слух об отставке министра образования и науки Татарии Энгеля Фаттахова, порождённый на телеграм-каналах на прошлой неделе, активно подхватили казанские СМИ.

Сразу несколько изданий дали эту информацию со ссылкой на достоверные источники в ведомстве. Припомнили и выступление Рустама Минниханова в рамках ежегодного послания, в котором он заявил, что «при изучении языков следует развивать, прежде всего, коммуникативные навыки». Тогда он добавил, что «задачи неоднократно ставились перед министерством образования», но «однако эффективность проводимой работы по-прежнему невысока и вызывает обоснованные нарекания граждан».

"Министерству как центру ответственности следует сделать соответствующие выводы и принять необходимые меры», — заявил Минниханов в своём послании.

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Чуть позже информацию о снятии министра опровергла его заместитель Лариса Сулима, назвав её «очередной «уткой».

"Наш министр просто не поехал ни в Абу Даби, ни в Сочи лишь по причине приезда Рособрнадзора РФ. А кто-то распускает слухи. Моё назначение на пост врио? В министерстве всё в штатном режиме», — отметила она в комментарии изданию «Idel.Реалии».

По вопросу языка на этой неделе выступил и муфтий Татарии Камиль Самигуллин.

«Нужно вспомнить, что татарский язык в нашей республике государственный, не просто национальный. Когда на Украине или, скажем, в Прибалтике было какое-то давление на русский язык, то поднимался такой шум, было недовольство: мол, почему запрещают его учить. Мы-то здесь не приезжие, не пришли откуда-то, это наша родная земля и наш родной язык! Поэтому вполне логично, что мы должны его учить. Было бы хорошо, если его знал каждый гражданин», — заявил он в комментариях изданию«Бизнес-онлайн».

Кроме того, на официальном сайте духовного управления мусульман РТ появилось сообщение о том, что «муфтий РТ начал в социальных сетях информационную кампанию в защиту татарского языка». На своей странице в инстаграм он проанонсировал запуск учебной программы «Без — татарлар» по изучению татарского языка в мечетях республики.

А в рамках пятничной проповеди 20 октября в разных храмах Татарии религиозные деятели заявляли, что «татарский язык — это ключ в тюркский мир и к трудам татарских богословов и проповедников прошлого», и призывали изучать язык.

Языковой вопрос не ограничился этими событиями. Всетатарский общественный центр (ВТОЦ), который неделю назад проводит митинг в память защитников Казани, получил прокурорское предписание. Среди претензий прокурора — ведение деятельности и издание документов лишь на татарском языке и недопустимость заявлений ВТОЦ о том, что «в Татарстане должен быть один государственный язык — татарский».

Как пишет «Коммерсантъ», ВТОЦ дали два месяца на устранение нарушений.

«По итогам проведенной в 2017 году управлением Минюста по Татарстану и прокуратурой проверки деятельности ВТОЦ, следует из документа, было установлено, что ВТОЦ «осуществляет свою деятельность и издает решения лишь на татарском языке». Однако, пишет прокурор, согласно ст. 68 Конституции РФ, «государственным языком РФ на всей её территории является русский язык», он «подлежит обязательному использованию в деятельности организаций всех форм собственности», — пишет издание.

Российско-турецкая дружба на казанском поле

На фоне споров по языковому вопросу без особого внимания широких кругов общественности в Казани прошло XV заседание смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Турция для Татарии является одним из крупнейших бизнес-партнёров. По словам Рустама Минниханова, в республику турецкими бизнесменами в разных отраслях было инвестировано около 2 млрд долларов. Кроме того, в регионе работают уже 10 заводов этой страны.

«В текущем году намечен запуск комплекса компании «ТАИФ-НК» по глубокой переработке тяжёлых остатков, в строительстве которого в качестве генерального подрядчика принимает участие компания «Гемонт», — отметил глава Татарии, добавив также, что турецкая промышленная зона «Гебзе» в ближайшее время станет оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и ОЭЗ.

А турецкий инвестор «Хаят Холдинг», который принимал участие в финансировании комплекса «Санрайз Сити» в Набережных Челнах, может реализовать проект промышленной тепличной сельхозтерритории. Второй стороной по нему анонсирована компания «Мир холдинг». Минниханов отметил, что сотрудничество с Турцией не ограничивается лишь одной сферой.

Между тем не всё гладко в отношениях с давним партнёром. Во время встречи с министром экономики Турции Нихатом Зейбекчи было озвучено, что если в 2010 году товарооборот между Турцией и республикой был более $900 млн, то сейчас он составляет $200 млн.

«Я очень удивлён. Я спрашиваю своих коллег, что мы сделали не так, как допустили такой регресс в этой области? Вы знаете, что руководители наших стран договорились о доведении торгового оборота между Россией и Турцией до $100 млрд. Татарстан имеет необходимый потенциал для достижения этих целей. Я готов поддерживать вас и содействовать по любому вопросу, помогать при реализации наших совместных проектов», — заявил в итоге господин Зейбекчи.

Самым важным итогом заседания смешанной межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству казанские и федеральные СМИ назвали взаимную отмену продовольственного эмбарго. К примеру, с 1 ноября на российских прилавках смогут законно оказаться 50 тыс. тонн турецких томатов, то есть на месяц раньше обещанного турецкой стороне срока.

«Он меня обрадовал этой вестью, что не с 1 декабря, а с 1 ноября будут отменены ограничения в отношении продажи томатов в РФ», — цитирует слова благодарности министра экономики Турции издание «Реальное время», отмечая, что, в свою очередь, Турция запустит на свой рынок российское мясо.

А вот договориться о возвращении безвизового режима на заседании так и не смогли.

Бюджет: и долги простят

Рассмотрение основного финансового документа Татарии на 2018 год намечено на 26 октября. В это день его заслушают депутаты Госсовета РТ на очередной сессии. Доходы консолидированного бюджета на предстоящий период запланированы в объёме около 236,5 млрд рублей, расходы — 239,12 млрд рублей. Дефицит составит 2,62 млрд рублей.

В проекте бюджета отмечается, что на здравоохранение расходы будут уменьшаться: с 23,77 млрд рублей в 2017 году до 19,82 млрд рублей в 2020 году.

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А вот содержание органов власти, наоборот, будет дорожать. По этой строке расходов в 2018 году планируют потратить 1,54 млрд рублей, в 2019 году — 1,585 млрд рублей, а в 2020 году — 1,635 млрд рублей. За три года планируется трижды провести индексацию зарплат работников казённых учреждений РТ и повысить денежное содержание госслужащим республики. Его будут проводить ежегодно 1 октября — на 4%. При этом уже по итогам 2016 года зарплаты в данном сегменте были выше средних по экономике региона (30,4 тыс. рублей): от 31,47 тыс. рублей у муниципальных служащих до 43,05 тыс. рублей в органах исполнительной власти республики. А вот в бюджетных отраслях, попавших в перечень «майских указов», далеко не везде наблюдается подобная тенденция. К примеру, по данным Татарстанстата, за первое полугодие 2017 года зарплаты младшего медперсонала составляли 17,26 тыс. рублей при средней по экономике в регионе на этот период 31,48 тыс. рублей. Средний медперсонал получал 23,75 тыс. рублей. Соцработникам республики платили порядка 20,53 тыс. рублей.

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Между тем некоторые положительные подвижки наметились в долговых обязательствах региона. По информации министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, республике одобрили реструктуризацию долга в 12,2 млрд рублей по кредиту, взятому на проведение водного чемпионата мира в 2015 году. Первые 10 лет регион будет платить по бюджетному кредиту лишь проценты, а оставшиеся 10 лет — остаток долга в равных долях. Сам министр назвал эти условия выгодными.

Но, несмотря на послабление с долгами, средств бюджета хватит не на все обязательства. Депутаты профильного комитета Госсовета РТ, рассмотрев проект бюджета на 2018 год, пришли к выводу, что в нём заложено «недостаточное финансирование государственных программ по развитию транспортной системы, информационных и коммуникационных технологий, сферы туризма и гостеприимства». Кроме того, депутаты порекомендовали изыскать финансы и на обеспечение лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, на техобслуживание высокотехнологичного оборудования, которое в случае поломки простаивает по несколько месяцев, а также на жилье детям-сиротам и многодетным семьям.

Все эти замечания и предложения, поступившие из комитетов Госсовета РТ в рамках парламентских слушаний, депутаты и представители профильных ведомств обсудят 26 октября.

ВСМ Москва — Казань: быть или не быть?

Другой важный для экономики региона проект — строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань неожиданно оказался в подвешенном состоянии. Газета «Ведомости» со ссылкой на источники близкие к РЖД написала, что судьбу участка после Владимира будут решать позднее, когда будет ясно, окупается ли этот отрезок.

По информации издания Inkazan.ru, эту же информацию подтвердил министр РФ по вопросам открытого правительства Михаил Абызов, уточнивший, что трассу до Владимира построят к 2023 году.

«При этом велик риск, что постройка путей до Казани может не состояться. По его словам, приоритетным для правительства является вариант строительства магистрали до Казани, однако возведение этапами также возможно», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство ВСМ Москва — Казань оценивали в 1,26 трлн рублей. Магистраль планируется протяжённостью 770 км. Она должна стать первой в стране со скоростью движения от 200 до 400 км в час, что позволит добираться от начальной до конечной точки маршрута за 3,5 часа.

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«Мусорный» завод раздора

Если строительство ВСМ не вызывает негативной реакции жителей региона, то вопрос строительства мусоросжигательного завода в Казани уже более полугода является «яблоком раздора» между властями и активистами, экологами. 21 октября в столице Татарии снова митинговали по этому поводу. Мероприятие планировалось в продолжение аналогичного митинга, который прошёл за неделю до того.

Активисты движения против строительства завода обосновывают свою позицию тем, что «при сжигании несортированного мусора образуются вреднейшие вещества, и их невозможно полностью отфильтровать». Кроме того, активисты отмечают, что альтернатива дорогостоящему и опасному сжиганию и свалкам есть — это «раздельный сбор отходов и их последующая переработка, то есть получение из вторсырья новых вещей».

Напомним, в Казани в рамках приоритетного проекта «Чистая страна» запланировано строительство мусоросжигательного завода. По госконтракту его будет строить ООО «Альтернативная генерирующая компания — 2», учредителем которой выступает ООО «РТ-Инвест Финанс».

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Планы по строительству завода в Казани вызвали недовольство горожан и экологов.

21 октября на митинге собралось порядка 400—450 участников, который выступают против строительства.

«Мы предлагаем соблюдать цели иерархии обращения с отходами, прописанные в 89-м федеральном законе, первый из которых — снижение образования отходов. Эти меры, конечно, осуществимы на федеральном уровне, не на уровне Татарстана, но наша республика тоже может этому содействовать, это во-первых. Во-вторых, нужно очень жестко внедрить раздельный сбор отходов. Это усилить его административными мерами, постановлением кабинета министров, который предполагает введение раздельного сбора с января 2018 года. Благодаря этим мерами количество не перерабатываемого мусора уменьшится», — заявила на митинге активистка Гульназ Смирнова, которую цитирует проект openmass.

По сложившейся традиции, роль антуража для митинга выполняли чёрные воздушные шары, которые символизировали вред от планируемого проекта. Кроме того, на акции участники «продавали» символичный чистый воздух, который, как они считают, после строительства завода в Казани будет весьма в цене.

Место размещения завода в столице Татарии пока не определено, но среди возможных площадок называют участок на территории Зеленодольского района. По сведениям пресс-службы «РТ-Инвест», чьи «дочерние компании» будет реализовывать проект, участок «оптимально расположен с точки зрения пожеланий населения об удаленности от мест проживания людей». А как будет на деле, пока неизвестно, проект ещё не проходил общественные слушания.