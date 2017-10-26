«Кто виноват?»: в Татарии начали сессию с бурных дебатов о татарском языке

Казань, , 11:32 — REGNUM Заседание Госсовета Татарии 26 октября началось с бурного обсуждения вопроса обязательного изучения татарского языка в школах республики. Взрыву эмоций у депутатов способствовал «языковой» флешмоб, с которым они столкнулись на ступеньках здания, а также многочисленные открытые письма, выступления и бурное обсуждение вопроса в казанских СМИ и различных пабликах соцсетей. В рамках сегодняшней сессии депутаты, представляющие сферу образования, пожаловались на то, что на два месяца оказались брошены на произвол, а один из депутатов призвал не перекладывать вину по проблеме на прокуратуру и министерство образования и науки РТ, а выяснить, кто виноват и что делать. Вопрос с формулировкой «о преподавании и изучении государственных языков и родных языков республики» был включён в повестку заседания, онлайн-трансляция которого сегодня отличалась многочисленными техническими проблемами и прерыванием вещания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава республики Рустам Минниханов в рамках сессии заявил, что по языковому вопросу идёт конструктивный диалог с Министерством образования РФ.

«Сейчас у нас идёт конструктивный диалог, и я уверен, что мы найдём общие точки решения данного вопроса. Я согласен, что нам надо работать над методикой и количеством часов. Мы эти вопросы понимаем, и мы эту работу ведём. Если кто-то хочет сказать, что президент республики не реагирует и не занимается, то я работаю над этим вопросом, и не надо его политизировать. Сейчас оппозиционные структуры пытаются быть сторонниками татарского языка, чтобы был раздрай между русскими и татарами. Разве так можно?» — отметил он.

В свою очередь госсоветник РТ, бывший глава Татарии Минтимер Шаймиев заявил, что «сейчас что-либо менять невозможно».

«Мы должны к августовскому совещанию (педагогов — прим. ИА REGNUM ) наступающего года суметь быть в состоянии доложить о стандартах и будем дальше действовать. Сейчас что-либо менять невозможно. 25 лет работали и вдруг в середине учебного года взяться за разрушения?» — добавил он.

Весьма эмоционально по вопросу языка в школах высказался и депутат Николай Рыбушкин.

«Хотелось бы сразу начать с того, что нападки на прокуратуру необоснованны. Она выполняет свои обязанности. Нам нужно понять, где мы допустили ошибку и кто в этом виноват. И прокуратуру послушать, и образование послушать, почему в нашем законе об образовании об обязательном изучении нет ни слова. Кто это просмотрел? И, может, наш закон нужно привести в соответствие нынешним требованиям, что ставит перед нами жизнь сегодня. Когда свобода выбора подменяется административной обязанностью, то ни к чему хорошему это не приводит. Очень осторожно нужно подходить к вопросу. Мы никто не против изучения государственных языков, но давайте посмотрим, обязательно ли шесть уроков в неделю? Давайте с этим разберёмся! Что мы крайними делаем прокуратуру и министерство образования, мы что, в этом не виноваты?» — заявил депутат.

На это председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что ещё весной прокурор говорил об отсутствии в республиканском законе об образовании противоречий федеральному законодательству.

«Весной прокурор говорил, что противоречий федеральному законодательству в Татарстане нет. Надо разбираться со стандартами», — уточнил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах Татарии проходит прокурорская проверка добровольности изучения татарского языка, а также учёта мнений родителей школьников при составлении учебного плана. Администрациям ряда школ уже выписаны предписания об устранении нарушений. Данная проверка идёт в рамках поручений президента РФ Владимира Путина, данных по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, прошедшего 20 июля.

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В республике на сегодня порядка трёх тысяч родителей написали заявления с отказом от изучения татарского, но при этом в своих официальных выступлениях активисты говорят о том, что не против языка, а только за добровольность изучения.

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Языковой вопрос стал основной темой информационной повестки Татарии в последние два месяца, разделив общество на два лагеря — сторонников и противников обязательности его изучения в школах.