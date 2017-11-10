Гибрис-синдром — слепая и враждебная самонадеянность; психическое расстройство политиков, вызванное их профессиональной деятельностью, выражается в проявлении высокомерия и показного превосходства над другим человеком; гиперактивность с дефицитом внимания

Флаг Литвы

За короткий срок в Литве произошло несколько неожиданных, но очень показательных событий, которые по отдельности кажутся случайным исключением из общей атмосферы нагнетания всеобщей истерии о скорой «агрессии со стороны России», поисков внутренних врагов и тотальной борьбы с инакомыслием. Эти события могут оказаться тенденцией, которая пока еле заметна, но которая впоследствии, если будет нарастать, станет самым опасным явлением для действующей власти и обслуживающих её «профессиональных патриотов». Явлением, которое впоследствии может переломать как сегодняшнюю элиту, так и ставшие одинаковыми алармистские СМИ Литвы.

Delfi.lt Даля Грибаускайте

Обозначим максимально коротко, какие настроения сегодня навязывают населению Литвы: «страна в шаге от гибели и от атаки со стороны России», «необходимо максимально возможное размещение в стране войск НАТО», «в ущерб любым нуждам необходимо увеличивать финансирование обороны», «война уже идёт — Россия осуществляет кибератаки и ведёт информационную войну против Литвы», «огромные ресурсы Кремля направлены на отстранение и свержение президента Дали Грибаускайте», «враги уже внутри Литвы, в том числе и среди граждан страны, которые действуют против власти — их надо обнаружить и обезвредить», «в Литву заброшены российские шпионы и агенты», «миссия Литвы — не просто выстоять перед коварным врагом, но и помочь вырваться от продолжающей действовать «тюрьмы народов» Украине, Молдавии, Белоруссии, Армении и максимальному количеству «жертв Кремля». Ну, и так далее.

И напряжение, агрессия в обществе за последние три года действительно достигли предела. Но в сентябре-октябре 2017 года что-то пошло не так.

В Литве нет и не может быть отличного от мнения власти взгляда на происходящие события. Иллюзия дискуссий доказывается простым сравнением, после которого оказывается, что записные идеологические оппоненты на самом деле отличаются во взглядах лишь в мелочах, а общий — соответствует генеральной линии президента Дали Грибаускайте. Эффект от этой сложившейся конструкции благодаря личным усилиям действующего президента ещё больше усилился из-за неизбежных при таком режиме «присосок» — «профессиональных патриотов» и СМИ, которые, стараясь находиться в обозначенном тренде, попросту зарабатывают деньги. «Соглашательский хор», в свою очередь, вытеснил за грань «приличного общества» всех, кто хоть как-то пытался оппонировать по существу. В результате «маргиналами», «городскими сумасшедшими», «ватниками» или просто «врагами» названы все, кто ещё десять лет назад считался лидером мнений, звучал в СМИ, имел влияние, но при этом в итоге отказался поддерживать режим и методы Грибаускайте. Не будем концентрироваться на перечислении, их слишком много. Можно назвать хотя бы литовского журналиста Артураса Рачаса. Главный редактор и директор самого крупного и влиятельного информационного новостного агентства BNS. В своё время входивший в общественный совет национального транслятора LRT (причём делегирован был лично Далей Грибаускайте), преподаватель журналистики в Вильнюсском университете. Осмелился не согласиться с генеральной линией президента, стал опасным (с такими-то инструментами в руках). Быстро был изгнан из BNS, из совета LRT, запрещён доступ к студентам в университете, и так далее, и так далее. Мнение не изменил, но назван «элитой» маргиналом, которому «приличный человек» руки не подаст. О других способах давления из публичных источников неизвестно, но думается, и без силовых структур и спецслужб операция по устранению журналиста из общественного пространства не обошлась. И вряд ли человек, более десяти лет возглавлявший новостное агентство, которое фактически питает все СМИ Литвы до сих пор, от хорошей жизни в какой-то момент зарабатывал в Вильнюсе частным извозом. Таких лиц, без сомнений, желали бы устранить вообще, но утратив суверенитет, элите приходится придерживаться норм приличия Евросоюза. Так что оставшаяся максимальная мера — уничтожить экономически, а лучше «нарисовать» долги (неуплата налогов, неподъёмный штраф за придуманное правонарушение, конфискация имущества, арест счетов).

А таких лиц — целая плеяда. Они все разные, друг на друга никак не завязаны, продолжают с разной степенью безуспешности свои попытки довести до общества своё несогласие. Кто-то не выдержал и действительно сошёл с ума, кто-то спился, кого-то уже нет в живых. И, казалось, в Литве воцарилась полная гармония шизофрении, когда последних «врагов» добивают, и все знают, где вселенское зло. И тут наступила осень 2017 года.

***

«Только открыв глаза, я слышу, что Россия — атакует. В Facebook полно «петухов» потому, что Россия — нападает. Все знают с пелёнок и школьной скамьи, что Россия — нападёт, Россия — атакует, Россия — нападает». Ироничную песню с такими словами выпускает дуэт популярных литовских эстрадных певцов Станиславас Ставицкис и Дейвидас Звонкус. «Мы вошли в НАТО и янки нам братья / Потому, что Россия нападёт, Россия снова нападёт, Россия атакует», — издеваются певцы.

И тут же провозглашаются «предателями». Политики, обозреватели, СМИ, а в особенности «профессиональные патриоты» начинают бескомпромиссную травлю «полезных идиотов Путина». Травят согласованно, скоординировано, профессионально. Но чувствуется лёгкий шок. Это не «городские сумасшедшие», это герои вчерашних передач про шоу-бизнес и лица с обложки глянцевых гламурных журналов. А тут такое!

***

Президент Литвы Даля Грибаускайте в начале октября даёт откровенное и чрезвычайно тёплое и «домашнее» интервью национальному транслятору LRT, в котором впервые рассказывает, как она «боролась с советской властью». Уволенная с работы за расследование биографии Грибаускайте литовская журналистка Рута Янутене проанализировала сказанное. И нашла массу интересного.

«За короткое время было сказано столько неправды, что вянут уши», — охарактеризовала откровения президента Янутене. «Весь рассказ о своей жизни президент игнорировала свой ярко-красный период жизни», — продолжает журналистка. Она перечисляет, что ни слова не сказано о стремительной коммунистической карьере Грибаускайте: в 23 года вступление в Компартию, и головокружительный взлёт вплоть до преподавателя в Высшей партшколе, где Грибаускайте находилась даже после провозглашения независимости Литвы 11 марта 1990 года (и получала зарплату, документально засвидетельствована даже премия — Грибаускайте уходит с этой работы только после того, как Москва прекращает финансирование партшколы в Вильнюсе).

Другими словами, коммунистка Грибаускайте не верила, что Москва не подавит порыв движения за независимость Саюдис, и продолжала быть верна идеалам партии. За деньги. И так — по всему интервью — игнорирование работы отца Грибаускайте Поликарпа на НКВД, косвенные, но в очень больших количествах доказательства, что сама Грибаускайте не могла не быть в постоянном контакте с КГБ СССР, ну, а самый смешной момент интервью — признание, как все держались и «боролись с оккупантами», работая до ночи, и забирали даже компьютеры домой — «опасались обысков и конфискации».

Компьютеры в те времена попросту невозможно унести домой — они сами напоминали если и не полноценный шкаф, то уж точно в дамскую сумочку не спрячешь, ну, а мониторы и вовсе были не для женского плеча. Даже если ты коммунистка-каратистка. Да и у активистов движения за независимость Литвы компьютеров тогда не было. А вот у сотрудников КГБ — да.

И этот материал с пошаговым разоблачением 24 октября показывает литовский коммерческий телеканал Lietuvos rytas. Социальные сети шумят до сих пор.

***

Главный литовский модельер Юозас Статкявичюс. Абсолютно аполитичная фигура. Автор мировых премьер на подиумах в Париже, Нью-Йорке, да много где. В центре скандалов гламурной литовской хроники. В общем — полный комплект для подобного типа персонажей. Слухи, сплетни, дорогие машины, сплошная тусовка, вечные скандалы.

И интервью агентству Sputnik в конце октября, где он заявляет, что Литва катится в пропасть, вокруг нищета, власти все годы независимости делают жизнь только хуже, доведя её до невозможного уровня.

В Литве снова шок. Цепные «профессиональные патриоты» требуют у общества игнорировать ближайший показ модельера, обвиняют, что «продался Кремлю», называют «тряпкой», но опять недоумение: ведь снова не подзаборный маргинал, который получил минуту славы и трибуну. Респектабельный «тусовщик», фундамент литовского гламура! Как так, каким образом?!

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Рута Ванагайте

Известная литовская писательница Рута Ванагайте, за пределами Литвы ставшая знаменитой благодаря книге «Наши» о роли местных литовцев в истреблении литовских евреев во время Холокоста. Не сильно любима в самой Литве — разрушает миф о том, что литовцы ну вообще не при чём. Но подчёркнуто отстраняется от российских СМИ, отказывая в интервью. Россию называет «тоталитарной», а СМИ — «пропагандой». Другими словами, не самая приятная для литовской элиты личность, но вроде всё же в итоге «как бы своя». Мантру о враге повторяет, а это сегодня в Литве главное ключевое слово.

Вот и не сходит с передовиц литовских СМИ, где 26 октября буквально блистает на презентации своей новой книги, уже автобиографии, да ещё и в паре с главой Иерусалимского центра Симона Визенталя, знаменитым «охотником за нацистами» Эфраимом Зуроффым. «Да, мы — пара», — объявляет Ванагайте, и новость разлетается по всем литовским каналам.

Но с большим осадком. За день до этого Ванагайте объявляет: один из главных литовских национальных героев Адольфас Раманаускас-Ванагас — никакой не герой, а агент КГБ. Да ещё и стукач, который сдал своих. И, возможно, убийца евреев, это, мол, ещё докажем в будущем.

«Профессиональные патриоты» онемели. Одна за другой в СМИ появляются статьи, что Рута Ванагайте перешла запретную черту. Адольфас Раманаускас-Ванагас — это цемент литовской идентичности, как и литовская интерпретация событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Разрушить один миф — сродни попытке уничтожения всей государственности. Травля Ванагайте только начинается, такого заявления ей не простят. Какие бы доказательства она ни привела.

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Но что происходит, если посмотреть шире? Поп-звёзды, журналистка, разоблачающая Грибаускайте, модный модельер, посмевший сказать о нищете в Литве и бегстве населения, писательница, ударившая в самое больное место. И все они — литовцы. Знаменитые в своих сферах, постоянные герои в СМИ. Что всё это значит? Что за метаморфоза, когда в Литве только-только установился шизофренический консенсус? После стольких лет работы по взращиванию истерии?

Может — это череда случайных совпадений. А может, и то, что о чём уже давно говорят «на кухнях», начинает прорываться. Прорываться в самых неожиданных местах. Дезориентируя армию представителей гибрис-синдрома Литвы. И это уже, как минимум, очень интересно.