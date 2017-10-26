В Литве вновь спорят о «предателях» и «нацгероях»

Вильнюс, , 16:36 — REGNUM Парламентская Комиссия по исторической памяти государства предлагает объявить 2018 год годом Саюдиса (движение за независимость Литвы — ИА REGNUM ) и Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса, который в Литве считают национальным героем и «главным партизаном» послевоенного периода. В 2018 году исполнится 100 лет со дня рождения этой личности. Раманаускас-Ванагас с 1947 года руководил Дайнавским округом, в 1948 году был избран главой партизанского движения в Южной Литве. В 1997 году Раманаускасу-Ванагасу был присвоен статут бойца добровольца. Декретом президента ему в 1998 году было предоставлено звание бригадного генерала в отставке, в 1999 году — орден Креста Витиса первой степени.

Автор книги о геноциде евреев в Литве в 1941 году Mūsiškiai («Наши») Рута Ванагайте в ближайшее время намерена идти в парламентскую Комиссию по исторической памяти государства и передать определенную информацию о Раманаускасе-Ванагасе, которой якобы нет в общественном пространстве, и которую не знают даже те, кто изучает историю евреев.

«Когда я еще только писала книгу Mūsiškiai, я пересмотрела дело Раманаускаса-Ванагаса. Не все 20 томов, но часть из них, и я наша интересные факты. Один из них — в 1940 году, когда русские пришли в Литву, во время первой советской оккупации, Раманаускас-Ванагас подписал договор сотрудничестве с НКВД. Он стало агентом НКВД, и он сам это признавал. Он потом не работал, но зафиксировано, что его убедили подписать договор с КГБ. Второй факт — если вы посмотрите не его последние речи в суде, то это сплошные дифирамбы коммунизму. Можно говорить, что его пытали или еще что-нибудь, но никто его не пытал. Во время своей последние речи в суде он рассказывал, как его ввели в заблуждение, говорил, что хотя он и верил в идеалы коммунизма, его ввели в заблуждение методы, с помощью которых эти идеалы воплощались в жизнь, и что он очень сожалеет. Что если удастся смягчить его наказание, он исправит ошибки и будет работать на благо идеалов коммунизма и советской власти», — комментировала Ванагайте в интервью LRT.lt.

По ее словам, можно сравнить речь Раманаускаса-Ванагаса с речью генерала Йонаса Жемайтиса-Витаутаса, который ничего не признал в последней своей речи и заявил, что «советская власть — его враг, что Литва — оккупирована, и что он сожалеет, что не довел свою борьбу до конца».

«Не знаю, можно ли назвать 2018 год годом агента КГБ. Именем человека, который прославлял Советский Союз. Почему наши историки не смотрят на совокупность всей жизни человека, а смотрят только на то, что выгодно», — спрашивала Ванагайте.

Мало того, она утверждала, что известный охотник за нацистами, директор Центра Симона Визенталя в Иерусалиме Эфраим Зурофф якобы должен был приехать в Литву и представить данные об участии Раманаускаса-Ванагаса в уничтожении евреев.

«У меня таких документов нет, но я хочу принести комиссии тексты, которые Раманаускас-Ванагас читал в суде. (…) Не знаю, участвовал ли он в уничтожении евреев. Об этом данных я не нашла. Я нашла, что он руководил отрядом белоповязочников, но они только охраняли объекты. Так что таких данных у меня нет, но я нашла документы, которые, я считаю, также скандальные. В то же самое время осуществлялись убийства евреев. Если он был главой отряда белоповязочников, он по крайней мере точно знал, может сам не стрелял и не организовывал, но он был участником тех процессов. (…) Еще один интересный факт — он предал всех своих сподвижников, всех связных и сторонников, назвал их фамилии и адреса. Я видела список после следствия — 27 человек, у которых он прятался, и все эти люди были задержаны. Не знаю, был ли он слабовольным, или сломленным, но он точно никакой не герой», — заявила Ванагайте.

Она утверждала, что не хочет, чтобы год был назван «в честь агента КГБ и апологета Советского Союза».

«Мне интересно, почему мы, как в советские времена, коверкаем историю, и вытаскиваем из нее только то, что выгодно. Арвидас Анушаускас (депутат Сейма Литвы — ИА REGNUM ) — тот член комиссии, который точно знает о сотрудничестве Раманаускаса-Ванагаса и его одах советской власти. Почему мы берем из истории только то, что выгодно нынешней исторической политике? Это делали советы, Литва не должна этого делать. Мы должны видеть совокупность жизни и деятельности человека», — заключила Ванагайте.