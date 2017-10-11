Основным событием недели стал политический скандал, спровоцированный неоднозначными высказываниями президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он косвенно обвинил Казахстан в намерении превратить Киргизию в подконтрольное государство путем поддержки кандидата в президенты Киргизии Омурбека Бабанова. Вместе с тем он подверг жесткой критике внутреннюю политику казахстанских властей и дал понять, что в Казахстане лоббируются интересы олигархических группировок в ущерб народу страны.

Kremin.ru Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

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Министерство иностранных дел Казахстана отреагировало практически сразу же и заявило решительный протест. Чуть позже отреагировали министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова и премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Глава Киргизии после случившегося отменил рабочий визит в Сочи, «чтобы лично контролировать порядок и безопасность в стране». По информации пресс-службы Атамбаева, это связано «с выявленными фактами подготовки массовых беспорядков в день выборов со стороны отдельных политиков «с привлечением криминала», а также с «финансовой поддержкой таких политиков» из-за границы».

Это уже не первый негативный выпад Алмазбека Атамбаева в адрес Казахстана, и, как полагают эксперты, таким образом он пытается «протащить» в президенты своего ставленника Сооронбая Жээнбекова. Скандал даст ему возможность оспорить результаты голосования в случае победы Омурбека Бабанова. А победа Сооронбая Жээнбекова позволит гарантировать Атамбаеву, настроившему против себя большую часть элиты страны за время своего президентства, отсутствие уголовного преследования.

На неделе стало известно, что с 1 октября в Казахстане была запущена новая информационная система с условным названием «электронная граница». Это первый компонент системы «Астана-1»: теперь весь транзит в Казахстане оформляется по новой системе. Министр финансов Бахыт Султанов доложил, что происходит полный обмен информацией со странами ЕАЭС по выпущенным и закрытым транзитным декларациям. По его словам, до конца октября планируется поэтапный запуск всех остальных систем, а с 1 января 2018 года система «Астана-1» будет работать в полном режиме по всей стране.

Из других важных событий можно отметить работу по мониторингу деятельности государственных служащих в социальных сетях, результаты которого могут быть опубликованы в скором времени. На сегодняшний день уже озвучен ряд рекомендаций для государственных служащих, соблюдения которых требует Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Примечательно, что ряд казахстанцев выступает против такого пристального внимания к частной жизни чиновников, большинство же выражает негодование по поводу происхождения средств на «красивую жизнь», демонстрируемую в соцсетях госслужащими и членами их семей.

Government of Republic of Kazakhstan Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев

Ресурс exclusive. kz на неделе представил итоги сентябрьского рейтинга упоминаемости членов правительства, акимов (губернаторов) и глав национальных компаний. Лидерами в первом списке стали премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова и министр образования Ерлан Сагадиев. Среди акимов (глав местных администраций) лидерами стали Бауыржан Байбек (мэр Алма-Аты), Асет Исекешев (мэр Астаны) и Карим Кокрекбаев (аким Джамбульской области), а среди глав квазигосударственного сектора — Умирзак Шукеев (председатель правления АО «Самрук-Қазына»),Питер Фостер (президент АО «Эйр Астана») и Сауат Мынбаев (председатель правления АО «НК"КазМунайГаз»). Отметим, что высокая упоминаемость Ерлана Сагадиева и Бауыржана Байбека связана с высоким уровнем критики их деятельности. Более того, аким Алма-Аты часто является объектом целенаправленного так называемого черного пиара.

Протестные настроения

Критику общества вызвали председатель Национального банка Данияр Акишев и министр национальной экономики Тимур Сулейменов. Отмечается, что они неуклюже попытались оправдать инфляционные процессы, обвинив в происходящем население. К примеру, глава Нацбанка назвал причинами роста инфляции ожидания населения в отношении роста цен, а Тимур Сулейменов связал повальное повышение цен с тем, что казахстанцы «спокойно соглашаются с расценками на товары и услуги, которые устанавливают предприниматели». Выступив с критикой в отношении правительства по данной теме, председатель совета деловых женщин Карагандинской области НПП «Атамекен» и общественный деятель Алия Садырбаева оказалась под прессингом — она призналась, что её «попросили сложить с себя полномочия». В зоне критики и аким (мэр) Астаны Асет Исекешев, предложивший на прошлой неделе внести сборы в размере 1,7 МРП (3 857,3 тенге — примерно 658 руб.) в квитанцию об оплате коммунальных услуг за оплату работы общественного транспорта.

Продолжается противостояние по теме законопроекта «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». На этой неделе председатель Верховного суда Казахстана Кайрат Мами отметил, что имеет место непонимание сути предстоящих реформ, однако адвокаты настаивают на недопустимости некоторых изменений. Отмечается, что ряд норм законопроекта направлен на ограничение независимости адвокатуры и является посягательством на статус адвоката и попыткой неуместного вмешательства государства в деятельность адвокатского сообщества.

«Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года подчеркивает ведущую роль адвокатуры как ядра системы оказания гражданам юридической помощи. Законопроект данную роль полностью ликвидирует, лишает адвокатуру большинства гарантий и статуса по сравнению с действующим законом… Проект не получил поддержки ни в одной из групп юридического сообщества, не только адвокатов. Значительная часть озвученных нами предложений была отвергнута… Идеи создания государственной адвокатуры формированием дисциплинарных комиссий с участием представителей исполнительной власти противоречат самой природе адвокатуры в правовом и демократическом государстве, нарушают принципы независимости и самоуправления адвокатуры и явно не соответствуют Основным положениям о роли адвокатов, принятых Генеральной Ассамблеей ООН», — пишет председатель Республиканской коллегии адвокатов Ануар Тугел.

mricon Учебник русского языка

Обострился скандал вокруг новых учебников русского языка. В частности, некоторых особо активных критиков начали вызывать в полицию из-за обращения министра образования и науки Ерлана Сагадиева в МВД с требованием взять на контроль лиц, распространяющих ложные сообщения. Отмечается, что полиция приглашала на «беседу» не только тех, кто имел отношение к ложным сообщениям, но и тех, кто просто задавался вопросом о проблеме с учебниками русского языка. Показателен пример с приглашением в департамент внутренних дел Астаны гражданского активиста Казбека Бейсебаева, который ранее на своей странице в Facebook интересовался, понесет ли кто-нибудь ответственность за некачественные книги.

Обращение недели: супруга осужденного экс-председателя комитета национальной безопасности (КНБ) Нартая Дутбаева Халида Бичурина обратилась к президенту Казахстана. Она утверждает, что сотрудники КНБ принудили ее мужа оговорить себя для спасения зятя и племянника, признаться частично в преступлениях, которых он не совершал.

«При этом в КНБ своего слова не сдержали. Сфальсифицировав доказательства, они цинично осудили молодых ни в чем не повинных ребят. После этого Нартай отказался от показаний, которые дал под давлением только ради спасения детей», — говорится в ее видеообращении.

Кроме того, десятки человек подписали петицию на имя министра образования и науки Казахстана Ерлана Сагадиева с требованием прекратить школьные поборы и повысить прозрачность бюджетов системы образования.

Казахстанцы также возмущены условным сроком, который дали 19-летней девушке, насмерть сбившей свою ровесницу на тротуаре парка в результате превышения скорости.

Определенную долю критики власти спровоцировало крушение под Алма-Атой самолета Ан-28, на борту которого находились врачи — происшествие ярко высветило существующие проблемы как в сфере медицины, так и в вопросе технического состояния нанимаемого государством авиапарка.

Kremlin.ru Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент

На неделе Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета безопасности, где обсуждались мобилизационная подготовка Казахстана, готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации, а также дальнейшее укрепление роли и статуса Совета безопасности Казахстана.

Также он провел встречу с министром иностранных дел Кайратом Абдрахмановым, который доложил о результатах своего участия в работе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проинформировал о ключевых приоритетах деятельности нашей страны в рамках предстоящего председательства в Совете Безопасности ООН и об основных направлениях сотрудничества Казахстана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Кроме того, президент Казахстана совершил рабочие поездки в Актюбинскую и Кзыл-Ординскую области.

Помимо этого, глава Казахстана провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также направил телеграмму президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу с соболезнованиями по поводу многочисленных жертв и пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе.

ИА REGNUM Казахстан парламент

Правительство

«Впервые контрольно-надзорная сфера подверглась такой тотальной ревизии, и именно с точки зрения бизнеса… [Сокращается] 50% требований в таких [сферах, как] СанПИН, пожарные — это как раз лидеры по проверкам, потому что у нас малый и микробизнес больше в сфере услуг — в торговле, в общепите. Понятно, что они подвергаются постоянному давлению. Там значительное серьезное снижение будет — 30% сфер контроля, дублирующие нормы сняты, сроки сокращены. Безусловно, это очень позитивно скажется на бизнесе», — сказал председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

Так был оценен бизнесменами представленный на заседании правительства проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности». Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, что законопроект исключает 27 сфер контроля из 114 и три сферы надзора из 18 из-за дублирования и неэффективности. Отмечается, что в планах также исключение 137 из 540 контрольных и надзорных функций госорганов с пересмотром и оптимизацией их штатной численности из-за дублирования и отсутствия связи с рисками угрозы безопасности государству и потребителю.

Также предполагается сократить порядка 50% всех требований по проверкам, исключить некоторые статьи и компетенции уполномоченных органов на возбуждение административных дел. Кроме того, будут предложены меры по дальнейшей оптимизации и облегчению разрешительной системы, развитию института саморегулирования, расширению действия института анализа регулятивного воздействия, фронтальному снижению издержек бизнеса, устранению норм, препятствующих конкуренции, выявленных в рамках проводимой ревизии законодательства. Вместе с тем предложен ряд реформ в рамках улучшения делового климата в стране и позиции Казахстана в рейтинге Doing Business Всемирного банка.

На заседании правительства были также рассмотрены данные об уровне инфляции за девять месяцев 2017 года и планируемые меры по ее сдерживанию до конца 2017 года. Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал, что общая инфляция с начала года составила 4,2%, это на 1,4% меньше показателей аналогичного периода 2016 года. При этом инфляция на продовольственные товары составляет 3,1%, на непродовольственные — 5,5%, а на платные услуги — 4,3%. Раскладка по регионам показала, что наибольший рост инфляции продемонстрировали Атырауская (6%), Северо-Казахстанская (5%), Павлодарская (4,9%), Южно-Казахстанская (4,8%) области и город Астана (4,6%). Наименьшие показатели в Алма-Атинской области, где уровень инфляции равен 3,7%, а также в Кзыл-Ординской, Карагандинской и Актюбинской областях, с инфляцией 3,8%.

Mid.gov.kz Мажилис Казахстана

Объяснил причины роста цен на продовольственные товары и глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев, а министр энергетики Канат Бозумбаев рассказал о ситуации в сфере энергетики. По его словам, Казахстан уже к концу 2017 года снизит долю импорта бензина до 20%, и цены на бензин «как минимум стабилизируются». В связи с вероятным наращиванием собственного производства премьер-министр поручил антимонопольным службам следить за ситуацией с ценами на нефтепродукты.

В целом было признано, что инфляция пока держится в заданном коридоре, но для обеспечения запланированного на 2017 год уровня в 6,9−7,5% необходимо принятие ряда профилактических мер. В частности, акимам (губернаторам) регионов совместно с министерством сельского хозяйства необходимо обеспечить достаточный запас основных продовольственных товаров в региональных стабилизационных фондах. Также необходимо ежедневно следить за ценами и эффективно использовать ресурсы стабфондов для недопущения дефицита и насыщения рынка необходимыми социально значимыми продтоварами. Министерству энергетики совместно с главами регионов необходимо провести соответствующую работу, чтобы не допустить необоснованного роста цен на горюче-смазочные материалы в период отопительного сезона.

Вторым вопросом заседания стало развитие электронного образования. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев рассказал, что планируемые результаты цифровизации дошкольного образования — это автоматизация выдачи направлений посредством e-gov, SMS, e-mail, Whatsapp; автоматизация получения уведомлений об освобождении мест, возможность просмотра очередей в детских садах других регионов, при получении направления как в государственную, так частную организацию — исключение из очереди. В системе среднего образования, по его сведениям, ведение электронных журналов и дневников осуществляют более 400 школ. Системой пользуются 172 964 учителя (74%), около 1,5 млн учеников (31%) и 839,8 тыс. родителей. Планируется запрет бумажных журналов для тех школ, которые используют электронный. Колледжам стала доступна система Platonus, которая с 2009 года действует в вузах. Единая система управления высшим образованием на сегодняшний день охватывает 90% всех вузов. Ее используют 83 университета, 18 институтов и 12 академий. В научной сфере работа завершена на 88% — цифровизирован процесс подачи заявок на все научные гранты, а также прием отчетов и учет статей.

Второе направление развития — это цифровой образовательный контент, и по нему в сфере среднего образования уже есть 80 тыс. видеофильмов и интерактивных уроков, доступ к которым в этом году получили 7 082 школы. Эта работа подходит к концу. Только начинается работа по вузам — там уже существует совместная онлайн-платформа вузов. Третье направление — цифровизация управления образования. Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев дополнил, что автоматизированы 16 из 64 госуслуг в области образования.

Knb.kz Сотруники КНБ и презиент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Силовики

Президент Казахстана провел некоторые кадровые перестановки: освобожден от должности главнокомандующего Силами воздушной обороны Вооруженных сил Казахстана Нурлан Орманбетов, а на его место назначен Нурлан Карбенов; освобожден от должности заместителя министра обороны Окас Сапаров, на его место назначен Муслим Алтынбаев, который до этого был заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Казахстана. Кроме того, стало известно, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил новую военную доктрину страны.

Минобороны на неделе объявило о тотальной проверке соединений и частей вооруженных сил, а также органов военного управления. Также прошли такие мероприятия, как заседание Координационного комитета Совета министров обороны СНГ, посещение военными атташе предприятий оборонно-промышленного комплекса Казахстана.

Министерство внутренних дел опубликовало результаты акции «Нулевая терпимость к беспорядку и правонарушениям». Также ведомство провело совместное совещание министерств внутренних дел Казахстана и Узбекистана и заседание коллегии, на котором были рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел за январь — сентябрь 2017 года и ряд других вопросов.

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции опубликовало результаты проведенного гражданского контроля за качеством оказания государственных услуг методом «тайный покупатель».

Time.kz Милиция Казахстана

Кроме того, ведомство подписало меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с региональным представительством Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии.

«Документ включает в себя создание рабочей группы по проведению внешнего анализа коррупционных рисков в уголовно-исполнительной системе, в результате которого ожидается разработка проектов нормативных актов, направленных на предупреждение коррупции в указанной сфере», — пишет ведомство.

Парламент

На неделе Сенат (верхняя палата парламента) ратифицировал Соглашение о перемещении служебного и гражданского оружия между государствами — членами Евразийского экономического союза, двусторонний Договор между Казахстаном и Сербией о правовой помощи по уголовным делам, казахстанско-сербский Договор о выдаче и Договор о передаче осужденных лиц. Также впервые за сессию озвучены депутатские запросы. Сенатор Али Бектаев просит выделить средства на завершение строительства газопровода и детских садов в Южно-Казахстанской области; сенатор Алимжан Куртаев просит выделить из республиканского бюджета 2,3 млрд тенге (0,39 млрд руб.) для качественного исполнения программы «Дорожная карта бизнеса — 2020» в Южно-Казахстанской области, а также 7 млрд тенге (1,19 млрд руб.) для строительства дополнительной станции «Кызыласкер»; сенатор Динар Нукетаева заявляет о необходимости создания детско-юношеских библиотек.

Из других мероприятий Сената можно отметить выездное заседание комитета по международным отношениям, обороне и безопасности по вопросам деятельности Военно-морских сил Вооруженных Сил Казахстана.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна 8 Казахстан на карте мира

В Мажилисе (нижняя палата парламента) на пленарном заседании в первом чтении одобрены поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства. Отмечается, что депутаты поставили перед разработчиком законопроекта — министерством национальной экономики — ряд вопросов, касающихся неосвоения средств, неэффективного исполнения бюджета, а также нечеткости в определении ответственного за согласование займов квазигосударственного сектора. Сообщается, что одобрение депутатов получил ратификационный законопроект — Конвенция о выдаче, а также взяты в работу законодательные поправки по вопросам страхования и страховой деятельности и Соглашение о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата. Кроме того, было озвучено 15 депутатских запросов, из которых наиболее актуальным является совместный запрос депутатов Ассамблеи народа Казахстана, фракции «Нур Отан» и фракции «Народные коммунисты». В нем депутаты просят правительство закрыть лазейку в законе «О государственном имуществе», из-за которой исполнительные органы за копейки выкупают земельные участки «под государственные нужды».

Партии

Партия «Нур Отан» сделала на неделе семь депутатских запросов, из которых наиболее актуальным является запрос касательно оттока казахстанских выпускников на обучение в соседние страны.

Народные коммунисты на этой неделе сделали три запроса, из которых наиболее актуальным является вопрос обеспечения школьными автобусами для перевозки детей в сельских населенных пунктах.

Кабильдинова Алма Съезд Демократической партии Казахстана «Ак жол»

Партия «Ак Жол» сделала три запроса, из которых наиболее актуальным является «О проблемах в системе технического регулирования».

Нормативно-правовые документы

Из нормативно-правовых актов, опубликованных для публичного обсуждения, можно выделить следующие:

Тренды