



Kremlin.ru Минтимер Шаймиев (слева)

Прокуроры пошли по школам Татарии проверять добровольность изучения татарского, а госсоветник РТ Минтимер Шаймиев в комментариях на эту тему заявил, что «есть попытки политизировать вопросы родного языка», и призвал Москву, а именно Путина, поднявшего языковой вопрос, к осторожности, напомнив, что Татария — государство. А в это время самый важный финансовый документ 2018 года начал своё «шествие» по комитетам Госсовета РТ со споров и недовольства депутатов урезанием некоторых статей бюджета.

Лже-минирование общественных объектов Казани «завершилось» 200 уголовными делами, Казанский пороховой завод оброс слухами. Филиал Суриковского университета закрывают, а в ОКБ им. Симонова, разрабатывающее по госконтракту беспилотник, пришли следователи.

Чиновникам «разморозка», здравоохранению — сокращение

На прошедшей неделе глава Татарии Рустам Минниханов внёс на рассмотрение Госсовета РТ проект бюджета региона на 2018 год и плановый период 2019—2020 года. По некоторым статьям расходов предполагается существенное урезание, например, в 2017 году по строке «здравоохранение» запланировано 23,77 млрд рублей, а на 2018 год — 22,49 млрд рублей. В 2020 году расходы снизят до 19,82 млрд рублей. Это в 1,7 раза меньше, чем потрачено на здравоохранение в 2016 году (34,76 млрд рублей).

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Первым проект бюджета разбирал комитет Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, а до 10 октября подобные обсуждения должны пройти во всех комитетах. Недовольство депутатов из «культурно-образовательного» блока вызвала очередная приостановка нормы о «подъёмных» молодым специалистам сферы культуры, которые выразили желание работать на селе.

«Мы этот вопрос поднимаем каждый год, и каждый год действие этой части закона приостанавливается. А потом сами же удивляемся: на селе строим прекрасные дома культуры, а работать некому — дефицит специалистов. Где здесь логика?» — возмутился председатель комитета Разиль Валеев.

На это заместитель министра финансов региона Алла Анфимова отметила, что приостановление связано с «напряжённым исполнением бюджета, наличием его дефицита» и тем, что «бюджет несёт достаточно серьёзные обязательства по повышению заработной платы, в том числе сотрудников в сфере культуры».

Среди тех расходных обязательств, которые также будут приостановлены на 2018 год, — софинансирование расходов из бюджета республики на господдержку молодых семей при улучшении жилищных условий по закону РТ «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий». Предполагалось два источника — бюджет региона и местные бюджеты, свою часть обязательств республика решила приостановить.

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Между тем, как сообщалось ранее, в 2018 году ожидается увеличение расходов на содержание власти (с 1,54 млрд рублей в 2018 году до 1,635 млрд рублей в 2020 году), а также очередная индексация для госслужащих. Этому не помешали напряжённое исполнение бюджета и дефицит, хотя 1 октября 2017 года в 1,049 раза были повышены месячные оклады государственным служащим Татарии и проведена индексация денежного вознаграждения лицам, которые замещают госдолжности. При этом по итогам 2016 года среднемесячная начисленная заработная плата у государственных и муниципальных служащих уже была выше среднереспубликанской (30,4 тыс. рублей): в террорганах федеральных ведомств — 37 529 рублей, в органах исполнительной власти региона — 43 053 рубля, в органах местного самоуправления — 31 472 рубля.

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Некоторые представители бюджетных организаций, упомянутые в майских посланиях президента РФ, подобным же похвастаться не могли и в 2017 году. По итогам за январь-июнь 2017 года, для ряда категорий зарплата существенно не дотягивала до средней по отрасли (31,48 тыс. рублей). Так, младший медперсонал получал порядка 17,26 тыс. рублей, то есть на 45,2% меньше средней по республике. Средний медперсонал зарабатывал 23,75 тыс. рублей — 75% от средней по региону. Соцработникам в среднем начисляли в этот период 20,53 тыс. рублей — недобор на 35%. А работники учреждений культуры получали на 26,5% меньше средней по региону — 23,15 тыс. рублей. Зарплата преподавателей и мастеров производственного обучения составляла порядка 30 тыс. рублей.

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Напомним, на 2018 год проект консолидированного бюджета республики выглядит следующим образом: прогнозируемый общий объем доходов — 236,5 млрд рублей, расходов — 239,12 млрд рублей и дефицит — 2,62 млрд рублей. Ранее власти региона «анонсировали» дефицит в размере 6,1 млрд рублей, ссылаясь в том числе и на увеличение расходных обязательств по майским указам.

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Языковой вопрос: Шаймиев усмотрел попытки политизации

Прокуратуры районов и городов Татарии пошли проверять школы республики на предмет добровольности изучения татарского языка и учёта мнения родителей при составлении учебного плана. Уже есть первые предписания об устранении нарушений, а накал вокруг языкового вопроса не утихает. В этот раз заявление по языковому вопросу сделал бывший глава Татарии, ныне Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев.

«Есть попытки политизировать вопросы родного языка, изучения государственного языка Российской Федерации, государственных языков нашей республики. Уже после революции в первых Конституциях СССР было написано, что автономные республики — это государства. Так было и так есть в Конституции Российской Федерации, не говоря уже о Конституции республики. Потому что республики в составе развивающейся Российской Федерации укрепляют страну, наравне со всеми вносят свой достойный вклад, и надо очень осторожно подходить к решению этих вопросов. Да, русский язык могуч, велик, прекрасен, мы его чтим. Он помог и помогает нам стать такими, какие мы есть сейчас. Есть государственные языки республик, Россия — это многонациональная федерация. У нас хватит разума сесть и рассмотреть все накопившиеся проблемы, ведь в 90-е мы прошли по острию. Нет вопросов, которые нельзя решить», — цитирует «Татар-информ» его слова, прозвучавшие при поздравлении педагогов с днём учителя.

Между тем, как уже сообщалось ранее ИА REGNUM, прокурорская проверка по добровольности изучения языков проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. Оно было выдано по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля. Цель поручений, которые должны быть выполнены не позднее конца ноября, — проверка соблюдения прав граждан на добровольное изучение родного языка из числа языков народов России. В поручении прямо указывается, что изучение языков народов России и государственных языков республик в составе страны должно быть на добровольной основе по выбору родителей школьников.

В тех регионах, где объёмы изучения русского языка по основным общеобразовательным программам не дотягивают до уровня, рекомендованного Минобрнауки России, они должны быть увеличены. Ранее минобрнауки Татарии в своём заявлении от 7 сентября 2017 года, сделанном на официальном сайте ведомства, уточнило, что эта часть поручения будет реализована с 1 января 2018 года. Не обошлось в этом разъяснении со стороны министерства и без некоторой провокации скандала. В сообщении было заявлено, что «татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ» и «распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся».

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Подобный демарш со стороны министерства региона вызвал недоумение у родителей, но желание отстаивать права своих детей у них не пропало. По информации общественной организации «Комитет русскоязычных родителей Татарии», в республике уже порядка трёх тысяч родителей подали заявления об отказе от изучения татарского языка, и эта цифра еженедельно растёт.

В соцсетях завязываются ожесточённые «баталии», в которых сторонники обязательного изучения татарского языка в школах по непонятной причине сводят исполнение поручений чуть ли не к полному запрету на его изучение. Союз писателей Татарии пошёл ещё дальше и в своем открытом обращении к президенту РФ Владимиру Путину заявил, что «публикация поручений, проверки прокуратуры взбудоражили общественность, угрожают социально-политической стабильности в обществе».

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Оппоненты, выступающие за добровольность, разъясняют своим собеседникам, что вовсе не против языка, а лишь за то, чтобы ему обучали по желанию, а не принудительно, как было до этого.

«Хочу, чтобы мой ребёнок получил право изучать свой родной язык русский и русскую литературу в тех часах и обьёмах, которые получают дети из других регионов России. Мы не хотим изучать насильно в обязательном порядке татарский язык, только в добровольном и по желанию», — говорит Елена Л. из Набережных Челнов.

Пока по школам идёт прокурорская проверка, в детсадах по-прежнему вопрос остаётся открытым. Родители опасаются, что потеряв школы, власти региона введут усиленное изучение татарского в этой сфере образования. Хотя уже на сегодня обучать татарскому дошколят начинают с двух лет.

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Но и в случае с детсадами некоторые родители русскоязычных детей заняли свою твёрдую позицию, не дожидаясь поручений.

«Средняя дочка ходит в садик. Я написала заведующей отказ от татарского на имя преподавателя этого ненужного занятия. Теперь она сидит в сторонке и рисует во время занятия», — говорит Ирина К.

Несмотря на визиты прокуратур и предписания администрациям школ, родители русскоязычных учеников решили не дожидаться вердикта надзорных органов, и 6 октября 2017 года создали петицию с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину о защите прав их детей. Автором выступает общественная организация «Комитет русскоязычных родителей Татарии». За три дня свои подписи под обращением поставили уже почти 900 человек.

В петиции авторы не ограничивали свой вопрос только школами, говоря в целом об обязательном изучении языка национальных республик в качестве родного языка и государственного языка.

«Мы, граждане России, проживающие в национальных республиках Российской Федерации, на протяжении более 25 лет ежедневно сталкиваемся с вопиющей несправедливостью — обязательным изучением нашими русскоязычными детьми языка национальных республик в качестве родного языка и государственного языка. С этой целью часы изучения русского языка и литературы беспощадно урезаются. При этом не принимаются в расчет никакие доводы родителей об отсутствии согласия на изучение региональных языков, о сверхнагрузках, о катастрофически ухудшающемся здоровье детей и несоответствии изучаемого материала образовательным потребностям. До настоящего времени на всех уровнях власти, в СМИ и даже в школах используют приемы морального и административного принуждения в изучении национальных языков, а также угрозы об исключении из образовательных учреждений тех, кто хочет изучать национальные языки добровольно. Идет травля и подталкивание к вынужденному переселению таких родителей и их детей», — говорится в петиции.

Суриковский филиал закрывают

Общественность и СМИ Казани так увлеклись языковым вопросом и спорами вокруг него, что закрытие такого учебного заведения, как филиал Суриковского института, прошло практически незамеченным. Открытый в 2008 году в здании Казанской художественной школы филиал должен был стать плацдармом для подготовки художников со всего Поволжского федерального округа. В первый набор попали выпускники школ не только Татарии, но и Чувашии, Самарской, Саратовской областей.

«Мы предполагали, что нас закроют, но не были готовы к тому, что это произойдет так резко! Педагогический состав в шоке», — цитирует слова директора филиала Махмута Вагапова издание «Вечерняя Казань».

По предварительной информации, 19 студентов последнего набора закончат обучение в головном вузе. Причиной же закрытия филиала послужил недостаток финансирования.

По сведениям портала «Реальное время», в момент создания филиала вопрос ведомственной принадлежности не был четко определён. Всё это время учебное заведение финансировали из республиканского бюджета.

«Здесь мин нет»: телефонный терроризм в Казани

Волна анонимных звонков о минировании общественных и образовательных учреждений докатилась до Казани 3 октября. В списке значились здания парламента региона, офисы различных региональных ведомств и министерств, а также школы и университеты. Всё время, что длились проверки, эвакуированные дети находились на улице без верхней одежды, что вызвало возмущение родителей.

К вечеру того же дня эвакуация докатилась до аэропорта и гостиницы, где в этот момент разместились хоккеисты клуба «Югра». Взрывные устройства на объектах найдены не были.

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По информации портала Inkazan, по фактам лже-минирования в столице Татарии возбудили порядка 200 уголовных дел — каждый звонок был выделен в отдельное производство.

Официально данная информация не подтверждалась, но уже 5 октября директор ФСБ Александр Бортников сообщил журналистам, что организаторами серии ложных звонков в стране являются четыре российских гражданина, находящиеся за рубежом. Между тем после установления подозреваемых волна телефонного терроризма в стране не утихла и продолжает «идти» по городам.

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Зачем следователи пришли в ОКБ им. Симонова?

В этот раз к опытно-конструкторскому бюро имени М.П. Симонова в Казани интерес проявили не блогеры, а правоохранительные органы. По сообщениям казанских СМИ, УБЭП МВД по РТ провело «следственные действия» на предприятии, которое выполняет разработку беспилотных летательных аппаратов.

Издание «Бизнес-онлайн» со ссылкой на собственные источники сообщает, что следовател приходили по двум уголовным делам, возбуждённым по признакам ст. 159 УК РФ («Мошенничество») и ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). О том, предъявлены ли кому-то обвинения, пока неизвестно, и какая роль в этих делах отводится ОКБ, существующему с 1959 года, также не сообщается.

Известно, что предприятие, носившее прежде наименование опытно-конструкторского бюро «Сокол», в октябре 2011 года выиграло конкурс Минобороны РФ на научно-исследовательскую работу по созданию беспилотного летательного аппарата весом до 5 т. Контракт потянул на 1 млрд рублей, а сам самолёт получил название «Альтаир». Его испытания начались в Казани весной 2017 года.

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Но эксперты, опрошенные казанскими СМИ, между тем сходятся во мнении, что интерес правоохранительных органов к предприятию никак не связан с контрактом.

Напомним, ранее блогеры вслед за скандалом вокруг памятника Калашникову обнаружили схожую проблему в Казани: схема немецкого истребителя времён Великой Отечественной войны, по их мнению, была на заставке официального сайта ОКБ. Руководство последнего пообещало журналистам разобраться в ситуации.

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Пороховой вопрос: быть переносу или не быть?

Ещё одно оборонное предприятие попало в «объектив» казанских СМИ на прошедшей неделе. Активно обсуждался вопрос возможного переноса прославившегося своим плохим техсостоянием и частыми ЧП Казанского порохового завода и дальнейшая судьба госпредприятия.

Сначала в казанских СМИ появилась информация о закрытии завода из-за переноса его в Удмуртию, но потом эти сведения опроверг временный руководитель предприятия Александр Лившиц, уточнивший, что это «лишь один из вариантов будущего Казанского завода, и его должна еще оценить экспертная группа». На пресс-конференции он также отметил, что этот год завод закончит с хорошими показателями.

«Завод заканчивает успешно программу 2017 года, то есть все заказы, государственные заказы. Все поставки по программе военно-технического сотрудничества, которые у предприятия на 2017 год были, успешно выполняются. У нас есть уверенность, что этот год мы закончим хорошо, с ростом. 2018 год уже тоже весь законтрактован, завод уже сейчас готовится к выполнению заказов на следующий год», — цитирует слова Александра Лившица издание KazanFirst.

По словам Лившица, поставленного руководить «взрывоопасным» предприятием с 21 сентября 2017 года, среди задач также безаварийная работа.

Напомним, последнее как никогда актуально для Казанского порохового завода. Начиная с 2013 года, на предприятии случилось восемь ЧП, в результате которых были как погибшие, так и раненые.

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Лившиц, до этого возглавлявший старейшее предприятие Чувашии, АО «Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева», будет руководить пороховым заводом до момента, пока по конкурсу не будет выбран постоянный гендиректор. Среди вероятных кандидатур на кресло главы ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» — экс-директор завода «Коммунар» Марина Галимова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года Приволжское управление Ростехнадзора обнародовало доклад, в котором отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод». В частности, было отмечено его неудовлетворительное техническое состояние и то, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%.

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