Родительская общественность уже давно бьёт тревогу: внедрение ювенальной юстиции в России опасно не только потому, что противоречит нашим традиционным ценностям, но и сама система может стать инструментом давления на любого гражданина. Всероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) уже приходилось сталкиваться с подобными случаями.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Домашний криминал

Так, в начале 2017 года руководство центральной городской больницы (ЦГБ) №3 города Екатеринбурга отправило заявления с необоснованными обвинениями в отношении одной из своих сотрудниц в органы опеки и полицию, после чего уполномоченные органы начали проверки в отношении семьи женщины. Случилось это после того, как коллектив провёл собрание, а сотрудница отнесла решение о подписании коллективного договора руководству.

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Тогда всё закончилось благополучно, органы опеки и полиции не усмотрели никакой опасности для детей в семье. Женщина связывает оказанное на неё давление именно с её активностью в трудовом коллективе и инициативой подписания договора. В ЦГБ № 3 просто не стали комментировать, связано ли их обращение в органы опеки и полиции с трудовым конфликтом.

РВС Пикет РВС против «закона о шлепках»

И вот, похоже, что аналогичная история происходит в Кемеровской области. В Новокузнецке 33-летнего местного жителя обвиняют в истязаниях собственного сына (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Санкция по данной статье предусматривает от трёх до семи лет лишения свободы. На данный момент обвинительное заключение утверждено в прокуратуре, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

«По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый, используя малозначительные поводы, избивал 12-летнего сына. Мужчина запрещал мальчику навещать бабушку, а когда узнавал, что ребенок заходил к ней в гости, избивал его. Также применял физические методы наказания, когда сын получал плохие оценки в школе. Следы побоев на лице внука заметила бабушка, когда ребенок в очередной раз втайне от отца забежал к ней домой. Женщина отвела ребенка в медицинское учреждение, врачи передали информацию о маленьком пациенте в правоохранительные органы. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал. Следователем в органы полиции внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, семья поставлена на профилактический учет. Мать потерпевшего привлечена к административной ответственности, потерпевший изъят из семьи и помещен в социальное учреждение», — сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кемеровской области.

Однако у обвиняемого совсем иная версия событий. В интернете было размещено видео, на котором мужчина излагает свою версию событий, а его сын рассказывает, как с ним проводили следственные действия.

Внимание правоохранительных органов к своей персоне он связывает со своей общественной деятельностью. По его словам, он активно добивался закрытия павильона игровых автоматов и тем самым перешёл дорогу «сильным мира сего». Он подробно описал историю того, как у семьи отняли ребёнка, как ему пришлось с вечера до глубокой ночи бегать по отделам полиции, чтобы хотя бы установить местоположение своего сына, при этом ему постоянно отказывали (мужчина утверждает, что готов представить записи своих разговоров в полиции и по телефону).

Также он утверждает, что не является никаким «истязателем», так как занимался воспитанием сына. Он действительно однажды отшлёпал ребёнка за значительный проступок, а «следы побоев на лице» — это разбитая губа. Он не отрицает этого факта, но лёгкая травма была получена ребёнком случайно.

На видео действительно сидит молодой отец, вовсе не похожий на злодея-истязателя. Кто-то может сказать, что под маской приличия и респектабельности может скрываться всё что угодно. Так, конечно, бывает, но вот только на видео сын обвиняемого, которому явно не меньше 14 лет, вовсе не похож на запуганного отцом подростка и вполне уверенно рассказывает про то, как именно проводились с ним следственные мероприятия.

«Он пишет, получается своё, я говорю другое, и я это заметил. Он пишет, что «я не готов к очной ставке». Я тут же ему, можно сказать, со злостью начал перебивать: «Я готов к очной ставке». Спорили, спорили, всё говорит, я не буду это в деле писать», — сообщил мальчик.

Более того, обвиняемый указывает на то, что первый допрос ребёнка проводился без законного представителя и даже без присутствия педагога или психолога.

ИА Красная Весна РВС представило альтернативный доклад президенту об изъятии детей

И в этом случае можно сказать, что он в сговоре с сыном просто себя выгораживает. Но дело в том, что в практике РВС нередко попадались случаи, когда после отбирания детей их пытались заставить оговорить собственных родителей. Все они представлены в докладе РВС президенту Владимиру Путину о том, как именно происходит избыточное вмешательство в семью со стороны уполномоченных органов. И чаще всего общественникам удавалось доказать имевшие место нарушения и отстоять семьи.

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Теперь приходится только надеяться на беспристрастное судебное следствие, в ходе которого будут учтены все факты и обстоятельства произошедшего, на основе которых будет принято решение.

Но у меня сложилось впечатление, что в случае обвинительного приговора в этом деле будут наказаны два человека: сам обвиняемый и его сын, который может остаться без отца от трёх до семи лет. Парень уже достиг того возраста, когда может сам формировать своё мнение, отличать добро и зло и в итоге обидеться на систему, если она лишит его отца.

Более того, именно таких недовольных детей собирают на свои массовые мероприятия некоторые прохвосты и реальные преступники, пытаясь раскачать таким образом ситуацию в стране. Пойдёт ли этот школьник (если его отца посадят), обидевшись, на такое мероприятие? Вполне возможно. К тому же рядом с ним не будет любящего родителя, который объяснил бы ему, что делать этого не надо.