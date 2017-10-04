Посёлок городского типа Богатые Сабы в Татарии, где c 2016 года «прописана» прогремевшая на всю страну в связи со своими финансовыми проблемами и массовыми задержками рейсов авиакомпания «ВИМ-авиа», «предоставил» юридический адрес не только ей. По информации из открытых источников, в Богатых Сабах зарегистрировано свыше 500 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а по всему Сабинскому району таковых порядка 970. На той же улице Строителей, где зарегистрирована «ВИМ-авиа», только в здании с номером 2, числятся сразу 10 компаний, а на улице Закирова, 52 «прописаны» 15 компаний. Что же представляют из себя Богатые Сабы с численностью 8,6 тыс. человек и Сабинский район с численностью 31,1 тыс. жителей, что в нём так активно ищет пристанища такое огромное количество компаний?

Tatar-inform.ru Офис «ВИМ-авиа»

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Ещё до истории с авиакомпанией «ВИМ-авиа» Сабинский район «прославился» на всю страну скандалом вокруг памятника Неизвестному солдату. В 2015 году буквально за неделю до 70-летия Победы в селе Нижние Шитцы вместо двухметровой фигуры солдата была установлена плита, напоминающая надгробье. После скандала в СМИ власти района выступили с заявлением, в котором пообещали, что в мае в селе будет установлен новый памятник. Демонтаж они объяснили тем, что старый памятник «пришёл в негодность» и стал представлять собой угрозу для людей, так как мог обрушиться в любой момент.

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Предыстория

Село Богатые Сабы (в переводе с татарского «богатая знать»), стоящее на берегу реки Сабы, впервые в истории упоминается в конце XIII века и в старину известность ему придавало гораздо более почётное дело, чем «прописка» проблемной авиакомпании или снос памятника. Богатые Сабы славились гончарным производством. Но с годами и мастеров не стало, и слава ушла.

Tatar-inform.ru Офис «ВИМ-авиа»

Ни для кого не секрет, что в Татарии до сих пор очень сильна клановость, в том числе и в бизнесе. Потому вопрос «чьих будете?» до сих пор в республике актуален, и даже прижился своего рода термин-принадлежность — сабинские. Чтобы понять, чей сам Сабинский район, достаточно ознакомиться с фамилиями управленческого аппарата.

С 1999 года и по настоящее время, то есть уже 18 лет, главой района является Раис Минниханов — родной брат главы республики Рустама Минниханова.

С ноября 2004 года районный центр Богатые Сабы является посёлком городского типа, а с января 2005 года Сабинский район приобрёл статус муниципального образования. С новым статусом к администрации района пришли и полномочия, в том числе и возможность установления местных налогов и сборов.

На 2017 год общий объем доходов консолидированного местного бюджета планируется в объёме 919,3 млн рублей (расходы в таком же объёме). Из них субвенции из бюджета республики составят около 222,5 млн рублей, субсидии из того же источника — 399,2 млн рублей и 233,96 млн рублей — дотация из регионального фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности района. Таким образом, большая часть консолидированного бюджета муниципального образования формируется за счет безвозмездных поступлений из республиканского бюджета.

Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета 2015 года, к примеру, превышали 711,6 млн рублей. А на 2016 год только объем субвенций из бюджета республики были порядка 230,9 млн рублей. Ещё 197,94 млн рублей в бюджет поступило в виде дотаций из регионального фонда финансовой поддержки на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов.

Tatar-inform.ru Офис «ВИМ-авиа»

В вопросе наполнения бюджета район активно использует и самообложение граждан, объясняя тем, что «на сегодняшний день система местных налогов не может обеспечить финансовую самостоятельность поселений». А тот факт, что на каждый рубль, собранный в рамках самообложения, республиканский бюджет отчисляет ещё четыре, является весьма веским основанием для попыток «залезть в карман» населения.

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Примечательно, в мае 2015 года прокурор района на официальном сайте администрации опубликовал разъяснение по вопросам самообложения граждан.

«В случае неисполнения принятых на местных референдумах решений о введении и использовании средств самообложения граждан органы местного самоуправления вправе взыскать указанные средства с граждан в судебном порядке», — заявил прокурор Рустем Салахов, добавив, что с учетом госпошлины и исполнительского сбора «неисполнение решения местного референдума о введении средств самообложения в размере 100 рублей может привести к возникновению обязанности оплатить 1500 рублей».

Но, что интересно, кабинет министров Татарии только в апреле 2016 года внёс законопроект, предусматривающий административную ответственность граждан за неисполнение решений, принятых на местном референдуме (сходе граждан). За это нарушение сумма штрафа планировалась в размере 1—2,5 тыс. рублей. И до настоящего времени данная форма воздействия, к слову, далёкая от понятия добровольности самообложения, не оформлена в виде закона.

К слову, в конце октября 2016 года Салахова не переназначили на должность районного прокурора. По сообщениям казанских СМИ, данный вопрос заблокировала Генпрокуратура РФ. Официальное сообщение прокуратуры РТ содержало информацию, что экс-прокурор Сабинского района переведён в центральный аппарат ведомства в Казани.

Boeing 777-200ER авиакомпании «ВИМ-авиа»

Прокурор сменился, а власти по-прежнему рассчитывают на помощь из регионального бюджета и из кармана населения. Из Стратегии развития района до 2030 года следует, что к 2021 году власти планируют увеличить доходную часть консолидированного бюджета за счёт самообложения на 75 млн рублей — из расчёта 1000 рублей на одного человека и дофинансирования в двухкратном размере. К 2030 году этот показатель планируют дорастить до 156 млн рублей, увеличив аппетиты по сбору до 2 тыс. рублей с гражданина.

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Богатые Сабы — бедные люди

Логично предположить, что раз районные власти планируют сбор таких существенных средств на территории, где 19 поселений из 20 являются сельскими, то, наверное, и живёт население богато? Но как бы не так.

«Анализ показателей уровня жизни показывает, что доходы населения в районе ниже уровня республиканских. В частности, среднемесячная заработная плата в 2015 году составила 72,4% от среднереспубликанского уровня, размер пенсий — 88,5%, денежные доходы на душу населения — 52,7%, уровень жизни (денежные доходы на душу населения к МПБ) — 62,3%», — говорится в районной Стратегии развития.

За 2017 год, судя по данным статистики, ситуация с зарплатами существенно не улучшилась. К примеру, по данным минсельхозпрода РТ, за январь-август 2017 года среднемесячная заработная плата на одного работающего по сельскому хозяйству — 19,5 тыс. рублей (средняя по региону по всем отраслям — 31,38 тыс. рублей). Притом что основную долю валового территориального продукта в районе обеспечивает именно сельское хозяйство. По информации из инвестиционного паспорта района, агропромышленный комплекс района объединяет 17 крупных сельхозформирований, 117 фермерских хозяйств и свыше 40 семейных ферм. Отметим, что одна из «дочек» обанкроченного агрохолдинга «Вамин-Татарстан» также имеет прописку в пгт Богатые Сабы.

marsel_hismatov Богатые Сабы

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По данным на 2017 год, численность жителей в Богатых Сабах около 8,6 тыс. человек. Из них 98% — это татары. Всего же в районе проживают около 31,1 тыс. жителей (96% татар).

«Доля среднесписочной численности работников предприятий, организаций (включая малое предпринимательство) в общей численности экономически активного населения 79,2%. Часть населения, 800 человек, осуществляют выездной характер трудовой деятельности за пределы района, более одной тысячи заняты домашним хозяйством, и актуальной остается занятость граждан в количестве 950 человек (по оценкам) на «сером» рынке труда, — отмечается в Стратегии. — Количество зарегистрированных безработных граждан на конец 2015 года составило 215 человек. Уровень регистрируемой безработицы — 1,4%, что выше среднереспубликанского показателя на 0,6 пункта. В республиканском рейтинге по данному показателю район характеризуется с отрицательной стороны и находится на второй позиции».

Отметим, уровень безработицы на 1 сентября 2017 года в Сабинском районе составлял 1,04% при общереспубликанском показателе 0,62%.

В демографическом сегменте в районе пока ситуация стабильна, но авторы стратегии говорят о том, что «в перспективе в результате отрицательной тенденции количества заключаемых браков в районе и отрицательной миграции достижение естественного прироста населения может быть под угрозой».

Еще одна проблема — «маятниковая» миграция. Порядка 800 человек трудоспособного населения из порядка 15 тыс. человек осуществляют выездной характер трудовой деятельности за пределы района. Это, в свою очередь, снижает налогооблагаемую базу в части налога на доходы физических лиц, отмечают эксперты.

Не всё гладко в районе и с инфраструктурой, кадрами в бюджетных учреждениях. На момент подготовки стратегии, которая рассчитана минимум до 2021 года, более половины протяжённости автомобильных дорог местного значения района (52,2%) не соответствовали нормативным требованиям. А вот выбросы загрязняющих веществ в районе были выше среднереспубликанских показателей, обеспеченность врачами ниже среднереспубликанских на 33,5%, что сказывается на качестве предоставления услуг здравоохранения.

marsel_hismatov Богатые Сабы

Интересен и анализ экономического сектора района, представленный в Стратегии. Несмотря на то, что в Сабинском районе созданы четыре промышленные площадки, там имеется целый «букет» проблем. Так, по данным авторов документа, имеет место неконкурентоспособность продукции, слабый менеджмент промышленных предприятий, ограниченность ресурсов (газа, электроэнергии), отсутствует комплексно развитая логистика, присутствует низкая эффективность использования муниципальной собственности, зависимость бюджета муниципального района от финансовой помощи региона и многое другое. Есть в перечне и такая проблема, как «бюрократические преграды при открытии бизнеса» и «отсутствие четких регламентов для запуска производства».

Особенно контрастно это смотрится на фоне обращения главы района Раиса Минниханова, опубликованного в инвестиционном паспорте.

«Администрация Сабинского района гарантирует потенциальным инвесторам создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог, предоставление незадействованных производственных площадей и свободных площадей социально-культурных объектов. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был эффективным, стабильным и безопасным. Мы заинтересованы в том, чтобы налоги поступали в местный бюджет, чтобы развивалась экономика района», — заявляет в своём обращении глава района

Примечательно, что в рейтинге 45 муниципальных образований Татарии за январь-август 2017 года Сабинский район занимает лишь 22-е место. Самая что ни на есть «золотая середина». Где ключевое слово, видимо, — «золотая»: иначе зачем инвестору нарываться на «бюрократические преграды при открытии бизнеса»? Что касается зависимости бюджета от финансовой помощи региона, то следует отметить, что на реализацию Стратегии, призванную исправить ситуацию в районе до 2030 года, у бюджета республики планируют попросить чуть более 2,63 млрд рублей, а во внебюджетных источниках надеются изыскать ещё 6,27 млрд рублей.