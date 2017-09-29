Грузия: Конституция принята, ожидается вето
Конституция Грузии с внесенными в нее многочисленными изменениями, наконец, принята в третьем чтении, но сегодня все — и правящая партия, и парламентская, и непарламентская оппозиция живут в режиме ожидания вето президента.
Интересно, что о вето на следующий день после помпезного принятия конституционного законопроекта заговорил сам председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который на внеочередной сессии парламента 26 сентября факт утверждения законопроекта в третьем чтении назвал историческим событием. Что могло заставить его вдруг изменить позицию и заявить о приемлемости вето? Правда, на определенных условиях. Ираклий Кобахидзе согласен, чтобы президент применил вето к двум положениям спорного законопроекта — это отмена права партий на создание избирательных блоков (по утвержденному законопроекту, на парламентских выборах 2020 года партии еще смогут воспользоваться этим правом, но к следующим выборам оно будет отменено окончательно) и так называемая бонусная система (согласно которой мандаты, предназначавшиеся не прошедшим в парламент по результатам выборов партиям, будут отданы победившей на выборах партии).
Можно предположить, что встречные шаги были сделаны «Грузинской мечтой» под давлением международного сообщества. В своем заявлении Ираклий Кобахидзе сослался на Венецианскую комиссию.
«Мы предложили президенту применить право вето в соответствии с соглашением между руководством парламента Грузии и Венецианской комиссии. Дело касается 2 вопросов. Один — это изъятие бонусной системы из новой редакции, и второй — это однократное оставление в силе блоков. Если президент применит вето в таком виде, это, на наш взгляд, будет самый правильный шаг. Тем самым очень быстро будет исполнено наше соглашение с Венецианской комиссией, и это будет очень хорошо», — заявил Ираклий Кобахидзе.
О чём конкретно еще договорились правящая партия и Венецианская комиссия, он уточнять не стал, но еще 22 сентября, за четыре дня до утверждения парламентом Грузии спорного законопроекта, Венецианская комиссия опубликовала очередное предварительное заключение, в котором отсрочку вступления в силу пропорциональной системы выборов парламента до октября 2024 года назвала «важным препятствием на пути к достижению консенсуса» и «несомненно, весьма прискорбным фактом».
О необходимости перехода от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы к пропорциональной системе выборов парламента правящая «Грузинская мечта» говорила еще до своего прихода к власти и обещала коренным образом изменить избирательное законодательство. Хотя этот вопрос активно обсуждался в процессе составления проекта изменений в Конституцию, перед принятием законопроекта в первом чтении в него были внесены очередные поправки, и переход к пропорциональной системе выборов парламента был перенесен на 2024 год. А это значит, что парламент созыва 2020 года вновь будет избран по смешанной системе.
«Вместе с тем следует приветствовать обязательство парламентского большинства в письме от 20 сентября 2017 года рассмотреть вопрос о разрешении создания партийных блоков вместе со снижением избирательного порога до 3% на выборах 2020 года, поскольку эти поправки направлены на смягчение негативных последствий отсрочки», — говорится в специальном заявлении Венецианской комиссии по проекту изменений в Конституцию Грузии.
Фактор «мирового сообщества», к которому правительство Грузии, учитывая печальный опыт первого президента (Гамсахурдия), внимательно прислушивается, судя по тону заявлений председателя парламента и других лидеров «Грузинской мечты», сыграл свою роль. И они заговорили о встрече, точнее, о возможности встречи с президентом для обсуждения вопроса вето. Но именно с президентом, а не с оппозицией и остальным политическим спектром. Видимо, по этой причине и не приняли представители парламентского большинства участия в очередной встрече по спорному проекту Конституции, которую назначил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем дворце на 28 сентября.
«Мы собрались для того, чтобы найти выход из очень сложной ситуации. Сегодня уже все, в том числе и «Грузинская мечта», согласны, что выходом из создавшейся ситуации будет вето», — заявил Георгий Маргвелашвили.
Он напомнил, что несколько дней назад те партии, представители которых пришли на встречу с президентом, на основании имеющегося проекта Конституции составили «документ единого согласия», в который внесли свои исправления и комментарии.
«Мы представили этот документ обществу, но, к сожалению, несмотря на это парламент Грузии принял Конституцию, документ, который должен выдержать века, но не выдержал испытаний с самого начала. Мы выслушали мнение правящей партии о том, что еще не подписанный документ — Конституция Грузии — уже якобы нуждается в исправлении в двух вопросах. Хочу подчеркнуть, что эти два вопроса входят в тот список, который мы все вместе представили правящей партии для внесения в законопроект изменений. Принятие Конституции так быстро и с такой динамикой, и то, что она уже нуждается в исправлении, — это неординарный факт», — пояснил президент.
Георгий Маргвелашвили выразил сожаление, что представители «Грузинской мечты», которые выразили готовность к встрече с ним и обсуждению вопроса вето, на назначенную президентом встречу не пришли. Он еще раз призвал все политические партии к совместной работе для того, чтобы вместе найти позитивный выход из создавшейся сложной ситуации.
«Жаль, что сегодня не пришли представители «Грузинской мечты». Хочу подчеркнуть, что когда речь идет о выводе страны из сложного положения, я готов встретиться и обсудить вопрос со всеми, мои двери открыты для всех», — заявил Георгий Маргвелашвили.
Отвечая на призывы президента, председатель парламента еще раз заявил, что к встрече с президентом его партия готова в любое время, если у эта встреча будет ориентирована на результаты. Более того, Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что парламентское большинство уже обсудило этот вопрос с администрацией президента.
«Самым лучшим и правильным форматом будет встреча президента и большинства. Большинство предложило президенту встречу в таком формате, и я надеюсь, что она состоится. Насколько мне известно, коммуникация между представителями администрации президента и большинства уже состоялась, и надеюсь, что они договорятся о времени и месте встречи», — заявил спикер парламента.
По его информации, на встречу с президентом «Грузинская мечта» направит лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.
«Когда речь идет о встрече большинства и президента, большинство должно быть представлено лидером большинства. У нас формализованная структура, формализованные процедуры. Большинство представляет лидер большинства, он и будет вести встречу с президентом», — пояснил Кобахидзе.
Что касается встречи с оппозицией, спикер парламента считает, что она никакого смысла не имеет и ничего не даст. По его мнению, объединившаяся вокруг президента оппозиция имеет свои субъективные интересы.
«Процессы, которые протекали незадолго до принятия Конституции, положительными не назовешь. Всего за несколько дней президент вместе с 20 так называемыми партиями написал новую Конституцию. Так называемыми потому, что мы все знаем, что никаких 20 партий в Грузии не существует. И составленный ими документ называют «документом согласия», тогда как принятый 117 депутатами из 150 документ поддерживают пять из восьми парламентских партий», — заявил Кобахидзе.
Под пятью парламентскими партиями спикер парламента имел ввиду партии консерваторов, промышленников, социал-демократов, «Зеленых», которые прошли в парламент по итогам выборов 2016 года в блоке с правящей партией, и саму «Грузинскую мечту». Благодаря поддержке этих депутатов проект Конституции и набрал 117 голосов, необходимых для его утверждения в третьем чтении.
Вето по проекту изменений в Конституцию Грузии сегодня от президента ждут все. Оппозиция надеется, что президент в своих мотивированных замечаниях отразит все те предложения, которые вошли в составленный в сотрудничестве с президентом «документ согласия». А правящая партия питает надежды, что в результате переговоров с Георгием Маргвелашвили достигнет соглашения о применении вето к двум не одобренным Венецианской комиссией положениям законопроекта.
Проект Конституции Грузии, который разработала государственная конституционная комиссия, с самого начала вызвал в стране немало споров. Президент и оппозиция выражали протест против отмены прямых выборов президента, существенного урезания его полномочий, отсрочки перехода со смешанной на пропорциональную систему выборов парламента, введения так называемой бонусной системы распределения мандатов и ряда других положений будущей Конституции. Венецианская комиссия Совета Европы еще в первом своем предварительном заключении по проекту конституционных изменений призвала стороны к достижению консенсуса, но сделать этого им не удалось, так как каждая из сторон в результате многочисленных обсуждений вопроса осталась при своем мнении. Судя по последним заявлениям представителей правящей партии, на этот раз они всё же решились пойти на уступки в двух из множества спорных вопросов.
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