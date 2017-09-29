Конституция Грузии с внесенными в нее многочисленными изменениями, наконец, принята в третьем чтении, но сегодня все — и правящая партия, и парламентская, и непарламентская оппозиция живут в режиме ожидания вето президента.

Никола Пиросмани. Кутеж Гвимрадзе

Интересно, что о вето на следующий день после помпезного принятия конституционного законопроекта заговорил сам председатель парламента Ираклий Кобахидзе, который на внеочередной сессии парламента 26 сентября факт утверждения законопроекта в третьем чтении назвал историческим событием. Что могло заставить его вдруг изменить позицию и заявить о приемлемости вето? Правда, на определенных условиях. Ираклий Кобахидзе согласен, чтобы президент применил вето к двум положениям спорного законопроекта — это отмена права партий на создание избирательных блоков (по утвержденному законопроекту, на парламентских выборах 2020 года партии еще смогут воспользоваться этим правом, но к следующим выборам оно будет отменено окончательно) и так называемая бонусная система (согласно которой мандаты, предназначавшиеся не прошедшим в парламент по результатам выборов партиям, будут отданы победившей на выборах партии).

Можно предположить, что встречные шаги были сделаны «Грузинской мечтой» под давлением международного сообщества. В своем заявлении Ираклий Кобахидзе сослался на Венецианскую комиссию.

«Мы предложили президенту применить право вето в соответствии с соглашением между руководством парламента Грузии и Венецианской комиссии. Дело касается 2 вопросов. Один — это изъятие бонусной системы из новой редакции, и второй — это однократное оставление в силе блоков. Если президент применит вето в таком виде, это, на наш взгляд, будет самый правильный шаг. Тем самым очень быстро будет исполнено наше соглашение с Венецианской комиссией, и это будет очень хорошо», — заявил Ираклий Кобахидзе.

О чём конкретно еще договорились правящая партия и Венецианская комиссия, он уточнять не стал, но еще 22 сентября, за четыре дня до утверждения парламентом Грузии спорного законопроекта, Венецианская комиссия опубликовала очередное предварительное заключение, в котором отсрочку вступления в силу пропорциональной системы выборов парламента до октября 2024 года назвала «важным препятствием на пути к достижению консенсуса» и «несомненно, весьма прискорбным фактом».

Иван Шилов REGNUM Ираклий Кобахидзе

О необходимости перехода от смешанной мажоритарно-пропорциональной системы к пропорциональной системе выборов парламента правящая «Грузинская мечта» говорила еще до своего прихода к власти и обещала коренным образом изменить избирательное законодательство. Хотя этот вопрос активно обсуждался в процессе составления проекта изменений в Конституцию, перед принятием законопроекта в первом чтении в него были внесены очередные поправки, и переход к пропорциональной системе выборов парламента был перенесен на 2024 год. А это значит, что парламент созыва 2020 года вновь будет избран по смешанной системе.

«Вместе с тем следует приветствовать обязательство парламентского большинства в письме от 20 сентября 2017 года рассмотреть вопрос о разрешении создания партийных блоков вместе со снижением избирательного порога до 3% на выборах 2020 года, поскольку эти поправки направлены на смягчение негативных последствий отсрочки», — говорится в специальном заявлении Венецианской комиссии по проекту изменений в Конституцию Грузии.

Фактор «мирового сообщества», к которому правительство Грузии, учитывая печальный опыт первого президента (Гамсахурдия), внимательно прислушивается, судя по тону заявлений председателя парламента и других лидеров «Грузинской мечты», сыграл свою роль. И они заговорили о встрече, точнее, о возможности встречи с президентом для обсуждения вопроса вето. Но именно с президентом, а не с оппозицией и остальным политическим спектром. Видимо, по этой причине и не приняли представители парламентского большинства участия в очередной встрече по спорному проекту Конституции, которую назначил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в своем дворце на 28 сентября.

«Мы собрались для того, чтобы найти выход из очень сложной ситуации. Сегодня уже все, в том числе и «Грузинская мечта», согласны, что выходом из создавшейся ситуации будет вето», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Он напомнил, что несколько дней назад те партии, представители которых пришли на встречу с президентом, на основании имеющегося проекта Конституции составили «документ единого согласия», в который внесли свои исправления и комментарии.

«Мы представили этот документ обществу, но, к сожалению, несмотря на это парламент Грузии принял Конституцию, документ, который должен выдержать века, но не выдержал испытаний с самого начала. Мы выслушали мнение правящей партии о том, что еще не подписанный документ — Конституция Грузии — уже якобы нуждается в исправлении в двух вопросах. Хочу подчеркнуть, что эти два вопроса входят в тот список, который мы все вместе представили правящей партии для внесения в законопроект изменений. Принятие Конституции так быстро и с такой динамикой, и то, что она уже нуждается в исправлении, — это неординарный факт», — пояснил президент.

Георгий Маргвелашвили выразил сожаление, что представители «Грузинской мечты», которые выразили готовность к встрече с ним и обсуждению вопроса вето, на назначенную президентом встречу не пришли. Он еще раз призвал все политические партии к совместной работе для того, чтобы вместе найти позитивный выход из создавшейся сложной ситуации.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Георгий Маргвелашвили

«Жаль, что сегодня не пришли представители «Грузинской мечты». Хочу подчеркнуть, что когда речь идет о выводе страны из сложного положения, я готов встретиться и обсудить вопрос со всеми, мои двери открыты для всех», — заявил Георгий Маргвелашвили.

Отвечая на призывы президента, председатель парламента еще раз заявил, что к встрече с президентом его партия готова в любое время, если у эта встреча будет ориентирована на результаты. Более того, Ираклий Кобахидзе сообщил журналистам, что парламентское большинство уже обсудило этот вопрос с администрацией президента.

«Самым лучшим и правильным форматом будет встреча президента и большинства. Большинство предложило президенту встречу в таком формате, и я надеюсь, что она состоится. Насколько мне известно, коммуникация между представителями администрации президента и большинства уже состоялась, и надеюсь, что они договорятся о времени и месте встречи», — заявил спикер парламента.

По его информации, на встречу с президентом «Грузинская мечта» направит лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

«Когда речь идет о встрече большинства и президента, большинство должно быть представлено лидером большинства. У нас формализованная структура, формализованные процедуры. Большинство представляет лидер большинства, он и будет вести встречу с президентом», — пояснил Кобахидзе.

Что касается встречи с оппозицией, спикер парламента считает, что она никакого смысла не имеет и ничего не даст. По его мнению, объединившаяся вокруг президента оппозиция имеет свои субъективные интересы.

«Процессы, которые протекали незадолго до принятия Конституции, положительными не назовешь. Всего за несколько дней президент вместе с 20 так называемыми партиями написал новую Конституцию. Так называемыми потому, что мы все знаем, что никаких 20 партий в Грузии не существует. И составленный ими документ называют «документом согласия», тогда как принятый 117 депутатами из 150 документ поддерживают пять из восьми парламентских партий», — заявил Кобахидзе.

Под пятью парламентскими партиями спикер парламента имел ввиду партии консерваторов, промышленников, социал-демократов, «Зеленых», которые прошли в парламент по итогам выборов 2016 года в блоке с правящей партией, и саму «Грузинскую мечту». Благодаря поддержке этих депутатов проект Конституции и набрал 117 голосов, необходимых для его утверждения в третьем чтении.

Вето по проекту изменений в Конституцию Грузии сегодня от президента ждут все. Оппозиция надеется, что президент в своих мотивированных замечаниях отразит все те предложения, которые вошли в составленный в сотрудничестве с президентом «документ согласия». А правящая партия питает надежды, что в результате переговоров с Георгием Маргвелашвили достигнет соглашения о применении вето к двум не одобренным Венецианской комиссией положениям законопроекта.

Проект Конституции Грузии, который разработала государственная конституционная комиссия, с самого начала вызвал в стране немало споров. Президент и оппозиция выражали протест против отмены прямых выборов президента, существенного урезания его полномочий, отсрочки перехода со смешанной на пропорциональную систему выборов парламента, введения так называемой бонусной системы распределения мандатов и ряда других положений будущей Конституции. Венецианская комиссия Совета Европы еще в первом своем предварительном заключении по проекту конституционных изменений призвала стороны к достижению консенсуса, но сделать этого им не удалось, так как каждая из сторон в результате многочисленных обсуждений вопроса осталась при своем мнении. Судя по последним заявлениям представителей правящей партии, на этот раз они всё же решились пойти на уступки в двух из множества спорных вопросов.

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