Прошедшая неделя во Владимирской области ознаменовалась очередной презентацией Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которая называлась «Золотое кольцо 2.0: музеи и туризм. Пути развития и сотрудничества». Он прошла в городе-заповеднике Суздале при участии областных и городских властей. На ней, в частности, обсуждалось, как заставить экскурсанта стать туристом, то есть провести в городе не только один день, но и ночь, желательно не одну. Тема давно витает в воздухе. Еще в 2015 году, когда только началась подготовка к 1000-летию Суздаля, о проблеме говорила глава региона Светлана Орлова. Тогда она поставила задачу «по дальнейшему продвижению и креативной подаче существующих туристических продуктов Суздаля и дальнейшему наполнению содержанием событийного туризма».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота

Спустя почти два года сделано многое. Как сообщил глава города Сергей Сахаров, сейчас в Суздале проходят 53 мероприятия. Это и гонки на собачьих упряжках, и гусиные бои, и День огурца, и Масленица, и многие другие. Главная гордость — «Медовуха Fest».

Тут же гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев рассказал о том, что в музее создается отдел продвижения в социальных сетях, и показал новый сайт, на котором теперь можно купить билеты и узнать об акциях. В то же время в музее остаются проблемы, которые, кажется, важнее, чем неудобный сайт учреждения и неактивная работа с подписчиками. Но о них почему-то говорят не так охотно и многословно.

Если оставить за скобками проблемы с желанием Русской православной церкви вернуть себе самые посещаемые объекты Владимиро-Суздальского музея-заповедника, среди которых Золотые ворота во Владимире, Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном и объекты Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, то основные проблемы музея сейчас — с реставрацией памятников.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Спасо-Евфимиев монастырь

Клозет и остановившаяся реставрация

Один из красивейших памятников ЮНЕСКО во Владимирской области — церковь Бориса и Глеба в селе Кидекша, в 2017 году засветилась сразу в двух неприятных историях. Первая — вполне частный случай — касалась туалета, которому не нашлось места около объекта всемирного наследия. Оснащение туалетами музейных объектов — дело, которому гендиректор ВСМЗ Игорь Конышев уделяет особое внимание. В апреле 2017 года стало известно, что музей купил три кабинки. Они обошлись учреждению культуры почти в 5,5 млн рублей. Туалеты планировали установить в Кидекше, в Муромцево и около музея «Старый Владимир» в областном центре. При этом, как сообщали местные СМИ, куплены они были у московской фирмы ООО «Сезон Ко», которая оказалась единственным участником закупки.

В мае туалет около церкви Бориса и Глеба появился. Тут же начались протесты жителей и специалистов. Главная претензия — туалет не соответствует архитектурному облику объекта, рядом с которым находится. Позже туалет убрали. Сейчас в музее сообщают, что Минкультуры согласовало установку клозета, правда, появится он чуть дальше, чем был установлен изначально.

Второй раз о церкви вспомнили в связи с реконструкцией ансамбля. В августе начавшаяся реконструкция Святых ворот и ограды остановилась. Вместо удивительных пейзажей, о которых так любит напоминать руководство области, туристы видели горы строительного мусора и бурьян.

Сообщалось, что тендер на проведение реконструкции выиграла компания ООО «СНРППМ». Стоимость работ составила четыре миллиона рублей, их должны завершить к ноябрю 2017 года. Однако из-за финансовых проблем подрядчика и вопросов со стороны охранных учреждений работы остановились. В компании журналистам тогда говорили, что все вопросы решены.

На деле оказалось, что не совсем. В августе Госинспекция по охране объектов культурного наследия заявила, что работы на большей части ограды ансамбля велись незаконно — без проекта и разрешений. Работы оказались согласованы только на западный участок стены и входные ворота, а все остальное делалось без необходимой документации.

«Сотрудники инспекции осуществляли мероприятия по государственному надзору за проведением работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Входные ворота с оградой». Установлено, что на объекте федерального значения Владимиро-Суздальский музей-заповедник и его подрядчик проводили земляные и строительные работы, по которым отсутствует разрешение органов охраны и согласованная проектная документация», — цитировало издание «Зебра ТВ» начальника Инспекции по охране объектов культурного наследия администрации Владимирской области Евгения Гранкина.

Инспекторы заявили также о том, что штрафы из-за нарушения законодательства грозят не только подрядчику, но и музею. О странной реконструкции обещали сообщить и в Минкультуры.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Памятник ЮНЕСКО ветшает и разрушается

Золотые ворота — рассыпаются, реставрации нет

Также в августе местные журналисты обратили внимание на состояние главного объекта музея во Владимире — Золотых ворот, находящихся в списке зданий, которые РПЦ требует вернуть себе. Памятник архитектуры 12 века медленно разрушается. Здесь и трескается штукатурка, вываливаются камни из основания и потихоньку разрушаются камни в углах здания.

Руководство музея достаточно оперативно отреагировало на сложившуюся ситуацию и попросило Минкультуры выделить средства на реставрацию памятника.

«В 2017 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник подал заявку в Министерство культуры РФ о выделении целевой субсидии на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Золотые ворота» в г. Владимире с целью дальнейшей организации работ по комплексной реставрации вышеуказанного объекта. В настоящий момент решение о выделении денежных средств не принято», — говорится в ответе ВСМЗ на запрос ИА REGNUM, который датирован 31 августа.

О том, сколько именно денег необходимо, какие работы нужно провести в рамках «комплексной реставрации», руководство музея решило не сообщать.

Между тем в 2017 году на реставрацию памятников Владимиро-Суздальский музей заповедник получил 14,5 млн рублей. Из собственных средств учреждение потратило 1 млн рублей.

Работы ведутся в Спасо-Евфимиевом монастыре (Успенская трапезная церковь) и Музее деревянного зодчества, которые расположены в Суздале. Кроме того, ведется реконструкция Входных ворот и Колокольни церкви Бориса и Глеба в селе Кидекша. О том, какие работы уже выполнены, а какие только предстоит, руководство музея также не стало сообщать.

Между тем ранее администрации Владимирской области сообщала, что в 2017 году несколько объектов Владимиро-Суздальского музея-заповедника были включены в целевую программу «Культура России (2012—2018 годы). Говорилось о том, что в рамках программы выделено 30 млн рублей на «мероприятия по сохранению монументальной живописи в суздальском Богородице-Рождественском соборе». Первые 10 млн рублей должны были поступить в 2017 году. Еще 733 тысячи рублей были выделены на такие же работы в Дмитриевском соборе во Владимире.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Владимиро-Суздальский музей-заповедник

ИА REGNUM напоминает, что генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Игорь Конышев был назначен Министерством культуры на должность летом 2015 года. Сразу же в регионе началось недовольство относительно его решений. В частности, говорилось о том, что в музее начались увольнения опытных сотрудников. В большинстве случаев речь идет об увольнениях по собственному желанию. Источники сообщали, что большинство уходов связаны с тем, что руководство музея настаивает на переориентировании с культурно-просветительской миссии на зарабатывание денег. Параллельно с этим произошел набор новых заместителей директора. Если до назначения их было трое, то после — восемь.

Кроме того, недовольство вызвала и биография нового директора. Общественность так и не смогла понять, как столь крупным музеем может руководить человек, который получил образование агронома, работал в «Ростатоме» и пришел в музейную сферу всего несколько лет назад.

«Никогда бы раньше ни один отдел кадров не допустил бы до руководства музея человека с такой биографией, как у нового директора. Мне иногда кажется, что это какой-то страшный сон. Этого не могло быть, чтобы совершенно чужой мужик, который не знает ни истории, ни архитектуры, стал руководителем научного и культурно-просветительского учреждения», — говорила в апреле 2017 года в интервью ИА REGNUM бывший директор музея Алиса Аксенова, при которой фактически создавался ВСМЗ. Наверно, тогда Алиса Ивановна еще не догадывалась о том, сколько претензий будет к Игорю Конышеву со стороны охраняющих ведомств.

Однако протесты против бессмысленных закупок, установок аппаратов по продаже снеков и переделки логотипа музея немного стихли после того, как стало известно, что на музейные объекты претендует Русская православная церковь.

Так, по данным на май 2017 года, на рассмотрении у Росимущества уже находились заявки Русской православной церкви на передачу Георгиевского собора в Гусь-Хрустальном, Спасо-Преображенского собора, Знаменской церкви и приказной избы в Суздале, а также Троицкой церкви и Музея хрусталя и Золотых ворот во Владимире. Эксперты отмечали, что руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника относится слишком спокойно к заявкам церкви на передачу музейных зданий.

Анна Кумицкая ИА REGNUM В 2024 году Суздалю исполнится 1000 лет

Возможно, теперь, после новых скандалов, которые связаны уже напрямую с главной миссией любого музея — сохранением наследия, где-то наверху поймут, что претензий к новому руководству Владимиро-Суздальского музея-заповедника слишком много. И вряд ли реставрация памятников без документов и разрушение главного символа Владимира может говорить о том, что начальство знает свое дело и выполняет все свои обязательства. Хотя надежды мало — все протесты общественности и до этого проходили мимо ушей и глаз руководителя Минкультуры.