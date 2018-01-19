Одной из главных и постоянно обсуждаемых проблем казахстанского общества является качество образования, причем высшего в том числе. Именно этот вопрос рассмотрим в данном материале, как с точки зрения государства, так и с точки зрения общества.

Молдахмет Кенбаев. Дорога отцов. 1964

Государство от высшего образования хочет следующего:

полного перехода на Болонскую систему и интеграции в европейскую систему образования;

улучшения рейтингов вузов, прежде всего за счет наукометрических достижений преподавателей;

развития вузовской науки, чтобы она носила не только прикладной, но и фундаментальный характер;

востребованности выпускников вузов с точки зрения государства, то есть подготовки по грантам студентов технических, естественнонаучных и сельскохозяйственных специальностей, в первую очередь, а педагогических и медицинских — во вторую;

повышения качества образования выпускников;

роста общего количества студентов, потому что это ведет к социальной стабильности;

система высшего образования должна быть еще и социальной машиной по привитию молодежи правильных ценностей.

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При этом на всё это государство, с одной стороны, не жалеет денег из бюджета, с другой стороны — строго контролирует, чтобы все требования выполнялись. Однако ничего из вышеизложенного не получается: интеграция в основном происходит на бумаге, и реального признания казахстанских дипломов за рубежом до сих пор нет.

Происходят многочисленные скандалы с публикациями казахстанских преподавателей в «хищных» журналах. По всей видимости, речь идет о 30—50% всех публикаций из Казахстана. Еще хуже то, что для публикации в таких журналах собирают деньги со студентов — ведь публикация стоит от 300 до 500 долларов.

Школьники в Темиртау. 1950-е

Все надежды на вузовскую науку провалились — деньги вузы получают от учебного процесса, а заказов на науку как не было, так и нет. Зато простаивает большое количество лабораторного оборудования, а также много потраченных нерационально средств.

В течение первого года после выпуска работу, в среднем, находит всего один из шести выпускников вуза, а по специальности — всего один из 24.

Качество образования, особенно если сравнивать с ценой, всё-таки падает, поэтому всё больше студентов едет поступать в иностранные вузы. Количество казахстанских студентов в России за последние несколько лет выросло с 30 до 74 тысяч человек.

Большое количество выпускников вузов обесценивает высшее образование — некоторые работодатели уже предпочитают выпускников колледжей, так как при одинаковом количестве знаний у них меньше запросов и амбиций

Как показывают данные социологов, вся лояльность у казахстанцев длится до возраста 26—28 лет, затем отношение к жизни становится критичным. По всей видимости, именно в этот период люди начинают жить самостоятельно, и тут реальность перебивает все заученные идеологемы.

Особенно цепь ошибок была хорошо видна в 2017 году, когда государство в благих целях пыталось реформировать систему поступления в высшие учебные заведения.

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В чём ключевая ошибка государства? Дело в том, что оно воспринимает университет как учреждение со зданием, планами, оборудованием и так далее, и соответственно работает с этими объектами. А в реальности, университет — это три процесса:

передача знаний и умений от преподавателя к студенту;

самообразование студентов, благодаря прочитанным учебникам и книгам;

соревнование студента с другими студентами (одногруппниками, учащимися других кафедр, факультетов и т.д.).

То есть для качественного образования нужен преподаватель, занятый только учебным процессом, получающий высокую зарплату, позволяющую ему развиваться; хорошие учебники и научная литература, как изданные за рубежом, так и переводные; постоянное выбывание студентов с низкой успеваемостью. Ничего из этого в казахстанских вузах нет, и государство даже не думало идти по этому пути. Исключением может быть разве что «Назарбаев университет». Однако один вуз погоды не делает.

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Ken & Nyetta Будущее Казахстана

С другой стороны, и общество не нуждается в качественном высшем образовании в Казахстане и не запрашивает его. Как видно по абитуриентам 2017 года, у которых самыми популярными специальностями стали международные отношения, юриспруденция, таможенное дело, журналистика, дизайн, финансы, учёт и аудит, менеджмент, государственное и местное управление, реалии казахстанского рынка труда даже спустя 20 лет до общества не дошли. Абитуриенты и их родители при выборе специальности проигнорировали не только рынок труда, особенности которого трудно не замечать, но даже распределение образовательных грантов — по популярным в обществе, но не нужным государству специальностям давали по 10—50 грантов на каждое отделение.

Возможно, причинами того, что казахстанцы до сих пор воспринимают высшее образование как социальный лифт и институт социализации в городе, а не инвестицию в будущее и возможность получить работу по специальности, является существование «больших семей» и отсутствие реальной конкуренции на рынке труда. Всегда остается возможность заняться неквалифицированной работой, которая позволяет заработать необходимый минимум, потому что человек живет до 30—35 лет с родителями, ему не нужна своя квартира, у него низкие расходы. Только изменение самого общества выдаст запрос на хорошее образование. Точнее, когда сойдутся в одной точке два процесса: разложение большой семьи до нуклеарной и снижение доходов домохозяйств — когда родителям будет уже невмоготу содержать совершеннолетних безработных детей.

Можно сделать вывод, что неправильный подход государства и отсутствие запроса со стороны общества не оставляют казахстанскому образованию шанса — оно всегда будет малоконкурентоспособным.