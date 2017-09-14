После выборов губернаторов в России прошло лишь четыре дня, однако за это время уже произошли отставки мэров двух областных центров: буквально сразу после дня голосования в отставку с поста главы администрации Саратова ушел Валерий Сараев, а сегодня, 14 сентября, стало известно об уходе с поста мэра Рязани Олега Булекова. И в Саратовской, и в Рязанской области 10 сентября выбирали новых губернаторов.

Владимир Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

Поплатился за явку?

В Саратовской области явка на выборах губернатора составила в целом 56%, в Саратове явка несколько ниже — более 48%. Эксперты называют этот показатель очень приличным, тем более в сравнении с соседями. Кандидат от «Единой России» и врио губернатора Валерий Радаев получил 74,62% голосов избирателей. Секретарь областного комитета КПРФ Ольга Алимова получила 16,28% голосов, генеральный директор ООО «Мастер склад» Станислав Денисенко от ЛДПР — 5,98%, главный инженер ООО «Балтекс» Лидия Паринова от «Патриотов России» — 2,49%.

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Саратовские выборы: отменены итоги выборов на двух участках

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

Впрочем, при такой высокой явке и большой поддержке избирателей врио губернатора в регионе фиксировалось большое число нарушений, в результате на двух участках выборы отменили. Так, несостоявшимися выборы признаны на участке №1427 в Пугачевском районе из-за того, что бюллетеней в урне оказалось больше, чем было выдано проголосовавшим избирателям. Также отменены итоги выборов на участке №4 в Волжском районе.

При этом, по данным облизбиркома, большинство жалоб на нарушения при проведении выборов поступили именно из областного центра. Какие — в избиркоме не уточняют, известно лишь, что правоохранители по ним проводят проверки.

Впрочем, заверил глава регионального избиркома Павел Точилкин, подводя итоги выборной кампании, даже выявленные нарушения не дают повода усомниться в легитимности выборов.

А сразу после выборов, 11 сентября, глава Саратова Валерий Сараев подал в отставку. Причем, как сообщало ИА REGNUM, рассказал об этом не сам Сараев, а врио губернатора Валерий Радаев.

По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экологических коммуникаций Михаила Нейжмакова, отставка Сараева может стать сигналом для оппозиционных сил в других регионах.

«Отметим, что на выборах в Саратовской области наиболее активная из оппозиционных сил региона, КПРФ, избрала достаточно жесткий формат кампании. Название региональной партийной газеты «Радаев нам не нужен!» говорит само за себя. Сообщения о нарушениях в день голосования также исходили во многом от представителей КПРФ. Возможность отставки Валерия Сараева обсуждалась довольно давно, и не исключено, что она состоялась бы и вне зависимости от инцидентов в ходе выборов. Но, так или иначе, теперь этот шаг экс-мэра Саратова будут связывать с давлением федерального центра. Или, по крайней мере, с заданной федеральными властями линией на оперативную локализацию резонансных скандалов, связанных с ходом голосования», — считает Нейжмаков.

Политолог Дмитрий Олейник связывает отставку Сараева со стремлением нового губернатора показать чиновникам, что самое важное в работе — не обеспечение высокой явки, а обеспечение легитимности выборов — избиратели должны быть уверены, что выборы прошли абсолютно открыто.

«Власть в регионе избрана на пять лет, и самое главное для нее — легитимность, доверие общества, а не какие-то проценты в день голосования, о которых скоро все забудут. Думаю, это хороший пример для всех накануне больших выборов следующего года», — подчеркнул он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выбор кандидата

Большая ошибка

Политолог Игорь Семенов в то же время уверен, что отставка Сараева является большой ошибкой со стороны Радаева, который таким образом сам поставил под вопрос легитимность выборов.

Между тем 12 сентября стало известно, что первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко после встречи с лидерами партий инициировал проверку результатов выборов в ряде регионов.

Саратовская область в числе этих регионов не называлась, но ранее отмечалось, что автором архитектуры выборов в Саратовской области считается спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее эксперты, сравнивая методики Володина и Кириенко, отмечали, что Кириенко отказался от принципа победы любой ценой в пользу легитимности и прозрачности выборов. Впрочем, уверены другие эксперты, дело, возможно, не столько в разных подходах, сколько в изменении политической ситуации.

Отставка или почетная отставка?

В Рязанской области крупных скандалов в ходе избирательной кампании не происходило, а, как заверили корреспондента ИА REGNUM ранее в избирательной комиссии, ни одного нарушения зафиксировано не было. Вообще, вся кампания происходила на редкость тихо, за исключением разве что этапа выдвижения, когда КПРФ долго не могла определиться со своим кандидатом, а «Справедливая Россия» предлагала коалицию — из-за проблем с кадрами.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование

Собственно в день выборов внимание СМИ к себе привлек кандидат от ЛДПР Александр Шерин. Сообщалось, что избиратели жаловались на смс-рассылку с призывами голосовать за кандидата от ЛДПР, около участков разъезжал автомобиль с агитационным плакатом, а сам кандидат вовсю размещал у себя на страницах в соцсетях агитационные материалы. Впрочем, избирком не увидел агитации ни в видеороликах, ни в фотографии заполненного бюллетеня с подписью «образец правильного заполнения».

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Рязанские выборы: в пределах разумного колебания

Сам врио губернатора Николай Любимов (при явке в 36,15% он получил на выборах поддержку более чем 80% проголосовавших) в регионе работает уже несколько месяцев. Он сменил Олега Ковалева, который в феврале этого года ушел в отставку, мотивировав решение возрастом.

При этом никакой конфликтной ситуации между Любимовым и Ковалевым не наблюдается — сразу после назначения в регион врио губернатора предложил своему предшественнику пост советника. И именно Ковалева эксперты называют наиболее вероятным кандидатом на должность сенатора от региона.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Единый день голосования

На этом фоне тем более удивительна отставка Булекова, назначенца Олега Ковалева. И это при том, что за месяцы в должности врио губернатора сам Любимов никаких резких кадровых решений не принимал.

Исполняющим обязанности главы администрации Рязани назначен Сергей Карабасов — на том же заседании депутаты утвердили новую должность «вице-мэр», на которую он и был назначен. Сам Карабасов, цитируют его местные СМИ, признался, что работать на посту главы администрации города ему поручил врио губернатора. И даже обозначил задачи — исключительно хозяйственные: подготовка к отопительному сезону, запуск тепла в объекты социальные сферы, формирование бюджета на 2018 год и подготовка техники к зимнему периоду.

Мнения региональных наблюдателей, что же стало причиной ухода Булекова, расходятся. Так, политолог Александр Семенов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что в городе — огромное количество проблем.

«Плюс к этому Олег Булеков всегда воспринимался как абсолютная кандидатура Олега Ковалева. Но при этом он всегда был технократом, в политику особо не лез, всегда все согласовывал с Олегом Ковалевым, никаких политических амбиций не проявлял. Это тоже могло сыграть свою роль, потому что глава администрации — тоже политический игрок. Много различных элементов, которые могли на это повлиять», — сказал Александр Семенов.

В то же время ранее отмечалось, что при Любимове Булеков даже усилил свои позиции, в связи с чем в регионе обсуждается возможность перехода бывшего сити-менеджера на работу в правительство региона.