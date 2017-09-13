Кириенко поручил проверить выборы на родине Деда Мороза

Москва, , 02:22 — REGNUM Проверка результатов выборов в ряде регионов, в том числе в Великоустюгском районе (Вологодская область) и в Мордовии, инициирована первым заместителем главы администрации президента Сергеем Кириенко, пишет газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что проверка пройдет в тех субъектах, в адрес властей которых прозвучали обвинения в фальсификациях выборов. Чтобы проверить ход голосования и соблюдение всех процедур, в указанные регионы направят комиссию из членов Центризбиркома и депутатов Государственной думы.

«Делегации поедут как в Мордовию, где избрали губернатора, так и в Великоустюгский район Вологодской области, где проходили муниципальные выборы», — сообщает издание.

Как утверждают источники издания, Кириенко после выборов встретился с лидерами оппозиционных фракций и обещал «уделить внимание результатам голосования в нескольких регионах».

В частности, о переговорах с представителем президентской администрации рассказал Сергей Миронов («Справедливая Россия»). Он назвал регионы, в которых пройдет проверка: помимо Мордовии, названы Северная Осетия, Краснодарский край.

Также информация поступила от ЛДПР: комиссия проверит выборы в Великоустюгском районе и в Барнауле.

Напомним, выборы в ряде субъектов РФ прошли в единый день голосования 10 сентября 2017 года. В Мордовии в этот день прошли выборы губернатора, в Великоустюгский район Вологодской области состоялись муниципальные выборы.

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В Краснодарском крае и Северной Осетии выбирали депутатов региональных законодательных собраний. В Барнауле прошли выборы в Городскую думу.

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