Исход голосования за губернатора Белгородской области ни для кого не стал неожиданностью — Евгений Савченко в единый день голосования 10 сентября 2017 года еще раз подтвердил свой статус «политического долгожителя» и «тяжеловеса», в седьмой раз возглавив регион.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

За Евгения Савченко проголосовал 466 тыс. 971 человек — 69,29% избирателей. Вторым стал коммунист Станислав Панов — 15,95%, третьим — Константин Климашевский (ЛДПР) — 8,14%, а Эдуард Чаусов (Партия ветеранов России) финишировал с результатом 4,26%.

Савченко возглавил администрацию Белгородской области еще в 1993 году при Борисе Ельцине — по назначению президента, — победил на выборах 1995, 1999 и 2003 годов, затем был назначен на этот же пост Владимиром Путиным и снова избран в 2012 году. В 2017 году имя Савченко ожидали увидеть в списках губернаторов, которых отправил в отставку президент, но этого не произошло (несмотря на то, что некоторые СМИ дали фальстарт и опубликовали очевидно заготовленные заранее новости об уходе Савченко), а сам глава региона прокомментировал это лаконично и в своем стиле: «Не дождетесь».

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В том, что белгородцы снова проголосуют за Евгения Савченко, сомнений не было. Подготовка проходила спокойно, политологи были избавлены от необходимости следить за «черными» пиар-кампаниями и перипетиями скандалов между кандидатами-соперниками — потому что ничего из этого в Белгородской области не было. Единственный вопрос, над которым оставалось размышлять, касался явки на выборы. Зато после окончания избирательной кампании предметов обсуждения стало больше.

На четырнадцатом заседании Экспертного клуба «Регион» в пресс-центре ИА REGNUM 12 сентября политологи обсуждали итоги региональных избирательных кампаний, характер и уровни конкуренции и проблемы обновления политической элиты.

Kremlin.ru Евгений Савченко в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным. Москва, 19 апреля 2017 года

Явка избирателей: триумф и провал Белгородчины

Вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский проанализировал, как явка на выборах губернаторов в регионах РФ характеризует отношение избирателей к кандидатам.

«Есть регионы, в которых после 2012 года выборы губернатора прошли уже дважды. В одном случае — с губернатором Савченко… Получается, что явка оказалась ниже, чем во время предшествующей избирательной кампании», — отметил он.

От белгородцев традиционно ждали высокой явки, так как по этому показателю регион обычно входит в число лидеров. Действительно, соседей по ЦФО белгородцы снова обошли: в регионе проголосовали 54,69% избирателей, в то время как в Рязанской области явка составила 36%, а в Ярославской — всего 33,88%.

В то же время жители региона не оправдали надежд избиркома, по прогнозам которого прийти на участки должны были не менее 60% белгородцев. Председатель регионального избиркома Николай Плетнев и вовсе заявлял, что явка может достигнуть 70%. Недотянули эти выборы и до показателей 2012 года, когда свой голос за губернатора отдали 59,48% избирателей. По мнению Ростислава Туровского, этому есть логичное объяснение:

«Этот любопытный тренд можно по-разному интерпретировать. Я не хочу сказать, что это плохо и ужасно, но есть ощущение, что избиратели совсем новых губернаторов несколько опасаются, а старых губернаторов уже не любят», — предположил эксперт.

То, что чувства белгородцев к Савченко за долгое время охладели, подтверждают и другие цифры.

Старый Оскол — «красное пятно» на карте Белгородской области

«Савченко получил отличный результат, но он все равно ниже того результата, который был в 2012 году», — подчеркнул Туровский в своем выступлении.

Напомним, прошлые губернаторские выборы прошли в Белгородской области 14 октября 2012 года. Тогда Савченко набрал 77,64% голосов, а его ближайшая соперница Ирина Горькова (ЛДПР) получила всего 12,4%, а двое остальных кандидатов набрали меньше 5%. Тогда кандидаты прямо заявляли, что не рассчитывают на победу и идут на выборы с иными целями: например, Александр Кушнарёв («Правое дело») назвал предвыборную кампанию «работой на перспективу» и собирался использовать возможности агитации, чтобы больше рассказать о своей партии.

В 2017 году кандидаты таких громких заявлений не делали. Но, хотя каждый из них имеет определенный вес на белгородской политической сцене, эксперты в один голос заявляли, что у Савченко в регионе равных «по весу» соперников нет.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Доктор политических наук Владимир Слатинов задолго до начала кампании предположил, что если в регион не прибудет «ресурсный» политический игрок федерального уровня, конкуренцию — хоть и менее серьезную — губернатору сможет составить КПРФ.

«В регионе достаточные слабые «СР» и ЛДПР. Более или менее в плане оппозиционной субъектности в последние годы были активны коммунисты, хотя и с оговорками на общий довольно жесткий режим… Большой вопрос в том, являются ли они теми игроками, которые возбудят интерес к кампании и желание избирателей активно в ней участвовать и создадут ли хотя бы ощущение борьбы. Коммунисты, если брать нынешнее руководство обкома, критикуют Савченко — и они остались практически последними критиками губернатора, их знают в регионе», — рассказывал Слатинов в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

Прогноз эксперта оказался верным: вторым по итогам голосования стал коммунист Станислав Панов, за которого проголосовали 107 тыс. 504 человека (15,95%). При этом Панов не просто получил ощутимую поддержку избирателей, а обошел «политического тяжеловеса» Савченко в Старооскольском городском округе. Сам Панов — уроженец города Старый Оскол, и там избиратели поддержали «своего» кандидата. Панов набрал 40,31% голосов, а Савченко — всего 36,70%. Старооскольский округ — единственный, где Евгению Савченко не удалось выйти в лидеры. Явка там тоже была невысокой — около 30%.

Директор АНО «НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева на заседании Экспертного клуба отметила регионы, где ближайшие соперники избранных губернаторов на выборах набрали более 15% голосов — Белгородская область вошла в их число. Также показательным, по ее мнению, является тот факт, что в четырех регионах, включая Белгородскую область, губернаторы-старожилы набрали 75% и меньше.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что причиной таких результатов стала «потребность в обновлении», которую чувствуют избиратели.

«Потребность в обновлении, в ротации, в омоложении — это проблема, которая существует. И, очевидно, таким уважаемым «тяжеловесам», как Евгений Савченко (который безусловно является очень популярным политиком у себя в области, который сделал очень много для Белгородчины), этот результат является очень показательным. Он свидетельствует о том, что даже лучшие из них должны уходить. Это касается прежде всего Савченко, потому что из пятерки «тяжеловесов» он, вне всякого сомнения, наиболее заслуженный», — заключил эксперт.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

Есть ли жизнь после Савченко?

Итоги губернаторской кампании активно освещаются в региональных СМИ. Проделанную работу анализируют в региональном отделении «Единой России», а общественность рассуждает, как будет протекать политическая жизнь после очередного избрания Савченко и самое главное — как скоро белгородцы узнают имя возможного преемника губернатора.

Руководитель регионального избирательного штаба «Единой России» Олег Полухин в разговоре с журналистами порадовался, что хорошая погода не стала помехой для хорошей явки.

«Активность избирателей — это показатель отношения людей к власти. Там, где низкая активность, всегда присутствует протестный элемент. Где высокая активность — независимо от того, как люди голосуют, — присутствует элемент уважительного, партнёрского отношения к власти. Мы в очередной раз увидели это на Белгородчине…

В любом случае выборы — это момент истины. Можно сказать: избиратель всегда прав. Решение избирателей для нас — окончательный вывод. В Старом Осколе ситуация непростая по разным причинам. Возникли какие-то противоречия внутри местных элит. Наверное, там не удалось консолидировать центры власти. Это повод для серьёзных размышлений», — цитирует слова Полухина портал «Бел.ру».

Также СМИ, подводя итоги, оценивали роль административного ресурса в избирательной кампании. «Коммерсантъ» заинтересовался двумя «точками», где за Савченко голосовали хуже всего.

«В штабе губернатора не стали оценивать результат в Старом Осколе, однако, по данным «Ъ», в Шебекине уже «ждут наказания». «Там есть местные экологические проблемы, но такой результат не может быть признан удовлетворительным. За такой оценкой здесь традиционно следуют кадровые решения», — оценил ситуацию собеседник, знакомый с обстоятельствами, сопутствовавшими кампании…

Кампания сопровождалась жестким конфликтом между областным руководством и мэром Старого Оскола Александром Гнедых. Региональные депутаты, чиновники и лично господин Савченко в течение последних нескольких месяцев фактически вынуждали его уйти в отставку. В итоге, как говорят собеседники «Ъ» в региональных штабах, «административный ресурс в Осколе не работал»: «Гнедых никак не помогал Панову, но и не мешал ему».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Избирательный участок

Владимир Слатинов отметил, что протесты Старого Оскола против областного центра для власти привычны, но результаты Панова стали «ковшом дегтя» в триумфе переизбранного губернатора.

«Обладая хорошим политическим чутьем и чувством меры, господин Савченко не позволил своей команде «перебарщивать» ни с явкой, ни с результатами. Доля пришедших голосовать избирателей (почти 55%) выгодно смотрится на фоне ничтожной явки во многих регионах…

Локальный бой одному из самых эффективных губернаторов России был дан в Старом Осколе. Этот город в течение долгого времени демонстрирует строптивость политических нравов, болезненно реагируя на попытки областных властей найти ему «эффективных руководителей». На исторические обиды и ревность старооскольцев к региональной столице наложилась очередная, явно одобренная Белгородом, попытка сместить мэра города, к тому же сменив модель его избрания — право избирать градоначальника у граждан было отобрано и передано местным депутатам. Протестная реакция горожан была эффективно использована противником Евгения Савченко коммунистом Станиславом Пановым — выходцем из Старого Оскола. Он не просто провел эффектную кампанию, но и победил «самого эффективного губернатора» на голосовании в городе (40,3% против 36,7% у господина Савченко). Такой результат стал для белгородского начальника даже не ложкой, а ковшом дегтя в бочке общего политического успеха», — считает эксперт.

Еще один насущный вопрос заключается в том, как будет проходить подготовка преемника Савченко, которому, вероятно, все же придется покинуть свой пост после седьмого губернаторского срока — из-за преклонного возраста. РИА «Новости» задалось вопросом, кто может выступить в роли этого преемника.

«Не исключено, что это последний срок Савченко на губернаторском посту. Разговоры об этом идут давно. Однако предположений, кто придет на смену Савченко, пока нет. «Евгений Степанович говорил о возможных преемниках-женщинах из окружения его заместителей. Он лучше всех знает, кто может реально продолжить его дела», — отметил член Общественной палаты РФ Михаил Бажинов.

Владимирова (представитель ассоциации юристов России «Корпус за честные выборы» Оксана Владимирова) подтвердила, что весь текущий год, действительно, шла речь о некоем преемнике-женщине, но, скорее всего, отметила она, эти разговоры не были серьезными. «Всегда этот вопрос вставал. Конечно, Евгений Степанович говорил, что, действительно, у него прекрасная команда, и каждый из этой команды достоин лучшего. Но конкретики никакой, женщина это будет или мужчина, ничего такого не говорили», — добавила Владимирова.

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