Предыдущая неделя в Татарии началась сразу с двух событий — заявления о финансировании банком БРИКС строительства ВСМ «Москва — Казань» и открытия Болгарской исламской академии, на которой экс-глава региона, а ныне госсоветник РТ Минтимер Шаймиев сделал громкое заявление по вопросу образования. Не обошлось и без конфликтов вокруг языкового вопроса: в этот раз отличился минобрнауки Татарии. Упоминался на этой неделе чиновник исполкома Казани, в отношении которого несколько месяцев назад сначала возбудили уголовное дело, а потом отменили. Уделили власти на прошедшей неделе внимание и бюджету, «анонсировав» его дефицитность. А глава региона Рустам Минниханов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) сделал несколько ярких заявлений и был удостоен оценки в сетях: «Нам стыдно за Вас, Рустам Нургалиевич!». Завершили неделю митинг пострадавших вкладчиков «лопнувших» банков и единый день выборов. Последний прошёл в республике спокойно, а самым крупным «событием» на нём стало избрание нынешнего главы Центризбиркома РТ сельским депутатом.

Kremlin.ru Глава Татарии Рустам Минниханов

«Урожай» с ВЭФ

В начале недели стало известно, что новый банк развития стран БРИКС может стать инвестором строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань». Меморандум о взаимопонимании по основным направлениям двустороннего сотрудничества глава РЖД Олег Белозёров и вице-президент БРИКС Чжу Сянь подписали спустя пару дней после этого сообщения на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Объём инвестиций не уточняется, но известно, что меморандум — лишь один из этапов рассмотрения вопроса о выделении банком средств.

«Предметом документа является развитие взаимодействия сторон по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая совместную проработку проектов строительства инфраструктуры, в частности, высокоскоростных железнодорожных магистралей», — сообщила пресс-служба РЖД.

Minsvyaz.ru БРИКС

Напомним, строительство ВСМ «Москва — Казань» предварительно оценивается в 1,26 трлн рублей. Магистраль протяжённостью 770 км станет первой в России со скоростью движения от 200 до 400 км в час. Добраться от начальной до конечной точки маршрута пассажиры смогут максимум за 3,5 часа.

ВСМ соединит между собой Москву, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары и Казань. Позднее её планируют продлить до Екатеринбурга, а в перспективе — до Пекина. Запущена она может быть до 2022 года.

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На полях ВЭФ это был не единственный меморандум, касающийся проектов в Татарии. Так, гендиректор Почты России Николай Подгузов и директор Тошиба Инфрастракчер Системз энд Солюшнз Корпорейшн г-н Такацуджи подписали меморандум о взаимопонимании. По нему на оснащение места международного почтового обмена в логистическом центре Почты России в Казани будет выделено 8,93 млн евро. Напомним, логоцентр в тестовом режиме работает с декабря 2016 года. Он занимается обслуживанием шести регионов ПФО и сможет обрабатывать 100 тыс. мелких пакетов в сутки.

Своего рода «плодами» форума можно назвать и заявления главы региона Рустама Минниханова, сделанные в кулуарах ВЭФ.

Evening-kazan.ru Банк АК Барс

Отвечая на вопрос журналиста о ситуации с казанским банком, он заявил (цитата по RNS):

«Никаких вопросов по «АК Барсу» нет. Мы помогаем, мы — главный акционер. Это уполномоченный банк республики. Ни у кого не должно быть никаких сомнений по банку «АК Барс». Если кто-то вам это скажет, это враги, которые не любят Россию, Татарстан. Татарстан способен поддержать «АК Барс».

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Второе заявление касалось вопроса продления договора о разграничении полномочий между Москвой и Казанью. Срок действия договора истёк в августе 2017 года.

«Это вопрос не ко мне, а к Российской Федерации», — процитировала Минниханова газета «Коммерсантъ», уточнившая, что на вопрос, хотел бы он заключения договора или нет, глава региона также отказался отвечать.

Его слова вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

«Первое лицо Татарстана не имеет своего мнения по ключевому вопросу для республики, или, что еще хуже, боится его публично озвучивать. Это уровень не президента Татарстана, это уровень максимум главы региона, а то и кого пониже статусом. Нам стыдно за Вас, Рустам Нургалиевич», — пишет популярный телеграм-канал Неудаща, который читают свыше 3,6 тыс. подписчиков.

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Образование: события и скандалы

Крупным событием в сфере образования Татарии стало открытие в начале недели Болгарской исламской академии в Спасском районе.

Bia.tatar Болгарская исламская академия

В ходе выступления полпред президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что создание академии позволит завершить процесс формирования трёхуровневой системы исламского образования: медресе — вуз — академия. По словам Бабича, до этого момента полноценной системы в стране не существовало, а теперь «российские мусульмане имеют возможность получить религиозное образование самого высокого качества в России без выезда за рубеж».

В свою очередь, госсоветник РТ Минтимер Шаймиев сообщил, что Болгарская исламская академия призвана сохранить единство мусульманской уммы, мир и согласие в стране, возродить богатое богословское наследие и духовные традиции предков.

«Почему исламская академия нужна именно сегодня? Потому что до сих пор в России нет системы исламского образования. Православная система образования уцелела и совершенствуется, а исламская была разрушена. Мы являемся участниками исторического процесса, делая эти добрые дела. В нашей республике живут представители многих национальностей, у каждой — своя религия. Поэтому мы должны создать российскую систему исламского образования в условиях многонациональности и республики, и страны в целом», — заявил он.

В свою очередь, депутат Госсовета РТ Разиль Валеев попенял, что преподавание в академии будет вестись не по-татарски.

«Это неправильно, что нет татарского языка. Учёба должна была идти на трёх языках: татарском, русском и арабском. Если татарского не будет, то говорить о том, что мы продолжаем дела наших богословов, не стоит. В медресе раньше изучали предметы на арабском, персидском языках, но основной был все-таки татарский», — процитировало его слова издание «Бизнес-онлайн».

Kremlin.ru Алишер Усманов

Напомним, среди спонсоров строительства академии — миллиардер Алишер Усманов, которому в конце июня 2017 года присвоили звание почётного гражданина Казани. По разным данным, сумма пожертвования колеблется от 250 до 500 млн рублей. При стоимости строительства объекта — около 900 млн рублей.

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Продолжает лихорадить образовательную сферу Татарии и по языковому вопросу. На этот раз новый виток скандала спровоцировало министерство образования и науки Татарии. Ведомство на своём официальном сайте дало разъяснение по изучению татарского языка в школах республики.

«Татарский язык как обязательный предмет подлежит изучению во всех общеобразовательных учреждениях РТ. Таким образом, распространяемые в социальных сетях призывы (и образцы заявлений) по отказу от изучения татарского языка противоречат действующему законодательству и вводят в заблуждение родителей учащихся», — говорилось в этом материале, вызвавшем возмущение родителей.

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В свою очередь, некоторые депутаты Госсовета Татарии не видят проблем с изучением русского и татарского языков в школах республики.

«Он не видит проблем с преподаванием языков в республике, поскольку результаты школьников Татарстана по русскому языку лучше, чем во многих других регионах. По словам депутата, сокращение часов татарского языка может быть урегулировано на местах в школах», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на депутата, который согласился говорить с изданием только на условиях анонимности, поскольку это «политически ангажированный вопрос».

Советский плакат, 1935 г Изучаем татарский язык

Родители школьников республики с этим не согласны и говорят о том, что с началом учебного года начались конфликты с администрациями школ, которые не хотят принимать заявления об отказе от татарского.

Чиновник и уголовное дело: или было, или нет

Самое необычное уголовное дело этого лета завершилось неожиданно — замглавы исполкома Казани написал заявление об уходе по собственному желанию.

Необычность дела в том, что в начале июня 2017 года в отношении замглавы исполкома Казани сначала возбудили уголовное дело по п. «в» ч 5 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки должностным лицом в крупном размере») и ч. 3 ст. 30 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а спустя сутки сообщили об его отмене.

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Прокуратура Татарии отменила решение следователя о возбуждении уголовного дела в отношении тогда ещё замглавы исполкома Казани. Постановление следователя признали необоснованным.

(сс) succo Суд

На этой неделе в казанских СМИ прошла информация, что теперь уже бывший чиновник, ранее курировший вопросы экономического развития, покинул свой пост, написав заявление по собственному желанию.

«Новым замруководителя исполкома Казани станет 33-летний Ильдар Шакиров, который до этого занимал должность заместителя главы администрации Вахитовского и Приволжского районов», — сообщает «Вечерняя Казань».

Бюджетный вопрос

Финансы и их использование в рамках республиканского бюджета на этой неделе обсуждали дважды.

За три дня до заседания Кабинета министров РТ, посвящённого социально-экономическому развитию республики на 2018—2020 годы, прошло совместное заседание Совета Безопасности республики и Экономического совета при региональном правительстве.

Основной вопрос повестки — меры по улучшению состояния инвестиционного климата в регионе и снижение административного давления на бизнес. Несмотря на то, что Татария уже третий год подряд является лидером среди субъектов Федерации по состоянию инвестиционного климата, проблема давления со стороны властей осталась.

«Количество компаний, столкнувшихся со случаями давления со стороны органов власти или естественных монополий, возросло на 12% (с 15,36% — в 2016 году до 27,10% — в 2017 году)», — заявил глава региона Рустам Минниханов, уточнив, что проблема характерна как для республики, так и для страны в целом.

Anton Starikov Деньги

На бюджетном совещании министры рассказали о показателях бюджета на предстоящий год и отметили, что он будет дефицитным.

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По словам премьер-министра РТ Алексея Песошина, дефицит является вынужденной мерой и в консолидированном бюджете на 2018 год нехватка средств составит 6,1 млрд рублей.

«Республиканский бюджет по-прежнему носит социально-направленный характер: увеличивается удельный вес социальной сферы и, в первую очередь, растут расходы, направляемые на увеличение заработной платы в соответствии с «майскими указами» президента России. Одновременно сохраняются объемы средств на капремонт, капитальные вложения, дорожные работы, продолжится финансирование республиканских социально-значимых мероприятий, действующих на протяжении ряда лет», — добавил Песошин.

Ожидается, что 21 сентября Рустам Минниханов выступит перед депутатами Госсовета РТ с посланием, в рамках которого расскажет о социально-экономических итогах и планах.

Протестные настроения

В Казани 9 сентября прошёл митинг вкладчиков лопнувших банков Татарии. Накануне мероприятия представители «Союза пострадавших клиентов Татфондбанка и Интехбанка» сделали заявление. Они сообщили, что выявили новые факты нарушений в деле «Татфондбанка» и требуют привлечь к ответу бывшего премьер-министра РТ, на тот момент возглавлявшего Совет директоров банка.

Bankibankroty.ru Татфондбанк

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По информации казанских СМИ, всего в мероприятии приняли участие около 150 человек. Они держали плакаты с требованием полного возврата денег, утверждали, что «Банки и бизнес республики в одной тонущей лодке», а также заявили об ответственности республиканского правительства за крах «Татфондбанка» и Интехбанка».

Акция прошла мирно, собравшиеся выступили, подписали резолюцию и разошлись. Среди выступавших был и глава Республиканского фонда поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков кредитных организаций Айрат Нурутдинов. Он напомнил, что для решения проблем данных категорий из госсобственности выделен участок площадью 759 га в Казани. По словам Нурутдинова, земли хватит на оплату 10—12 млрд рублей долгов перед гражданами.

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«Мы прикидывали рыночную цену земли, если мы ее подготовим соответствующим образом. Это федеральные земли, на которых были военные склады, около Лебяжьего. Потом центр передал участки Татарстану, а республика, соответственно, нам», — цитирует его слова «Бизнес-онлайн», добавляя, что о том, когда начнутся выплаты, чиновник не уточнил.

11 сентября прокуратура республики сообщила о том, что для восстановления прав пострадавших вкладчиков ПАО «Татфондбанк», ПАО «Тимер Банк», ПАО «Интехбанк» в связи с расторжением договора банковского вклада и переводом денежных средств в ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» прокурорами подано уже 253 иска. Из них судом удовлетворены — 172.

ProKazan Татфондбанк

Напомним, к началу августа 2017 года у обанкроченного банка официально 16 379 кредиторов, реестр был закрыт 31 июля. Конкурсный управляющий «Татфондбанка» признал порядка четверти требований кредиторов — 134,75 млрд рублей из заявленных более чем 537,79 млрд рублей.

День выборов

В единый день выборов в Татарии выбирали депутатов представительных органов муниципальных образований на территории 38 муниципальных районов. Общая явка избирателей составила 45,6%, выборы признаны состоявшимися.

В рамках довыборов распределили 154 вакантных мандата, на которые претендовали свыше 450 кандидатов. Самым крупным событием этих выборов стала смена главой избирательной комиссии Татарии Экзамом Губайдуллиным кресла на мандат депутата Совета Большешемякинского сельского поселения Тетюшского района Татарии по одномандатному избирательному округу №4. Новый статус станет для него шагом к должности главы Совета муниципальных образований республики.

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По информации Центризбиркома РТ, из распределённых мандатов 145 «взяли» представители политических партий, а девять — самовыдвиженцы. Из них 119 отошли кандидатам от «Единой России», пять получила КПРФ, ещё по четыре разобрали «Коммунисты России», ЛДПР и «Справедливая Россия».

Самые бурные баталии состоялись в Елабуге. 11 кандидатов пожелали представлять интересы жителей Елабужского муниципального района по одномандатному избирательному округу №16.

«В ожесточённой борьбе в Елабуге советник гендиректора «Эссена» Ильшат Шаймуратов обошёл провластного соперника с отрывом всего в 22 голоса, — пишет портал «Бизнес-онлайн». — 16-й округ «осиротел» после того, как экс-депутат «прославился» криминальной историей в стиле 90-х, когда якобы всадил нож в руку своего бывшего подчинённого. Сам известный в городе бизнесмен вину отрицал, намекая, что ему мстят за конфликт с «Эссеном» вокруг ТЦ «Каравелла». Но в итоге он все же получил 8 месяцев исправительных работ».