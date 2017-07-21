На застройщиков в Краснодаре возбуждено 25 уголовных дел

Краснодар, , 12:30 — REGNUM В настоящее время в Краснодаре возбуждено 25 уголовных дел в отношении недобросовестных застройщиков. На имущество и счета руководителей и владельцев строительных компаний накладываются аресты. Расследования ведут опытные дознаватели. Им предстоит выяснить, на какие цели тратились деньги дольщиков. Такую информацию на последнем заседании городской думы кубанской столицы озвучил начальник городского управления МВД Дмитрий Остапенко, отчитываясь о деятельности краснодарского гарнизона полиции в первом полугодии 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

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Власти обнадежили обманутых дольщиков ЖК «Счастье» в Краснодаре

На сегодня ситуация с решением проблем обманутых дольщиков в Краснодарском крае достаточно сложная, особенно это касается крупных городов — Краснодара, Сочи, Анапы. Между тем, работа в этом направлении местными властями ведётся.

«С мая 2016 года в эксплуатацию были введены 11 домов, многие семьи получили долгожданное жилье, но этого явно недостаточно, главы муниципальных образований должны лично контролировать ситуацию и ежедневно заниматься этими вопросами», — сказал в ходе совещания вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко.

По информации руководителя департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Сергея Егорова, строительство многоквартирных жилых домов на Кубани ведёт 301 застройщик на 685 объектах. Однако продолжает расти количество тех, кто нарушает свои обязательства перед участниками долевого строительства. Только за последний год удельный вес таких объектов увеличился на 15% и составил 34% от общего количества строящихся домов.

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Как отметил мэр Краснодара Евгений Первышов, на 1 июня 2017 года в кубанской столице по 73 объектам 42 застройщиками нарушены сроки исполнения обязательств перед дольщиками на срок более девяти месяцев — это более 9,5 тысячи договоров долевого участия и более 17 тысяч квартир.

Работа с участниками долевого строительства ведется постоянно, каждую неделю мы проводим встречи с людьми, параллельно идет системная работа с застройщиками и инвесторами. Есть объекты, которые достраиваются, а есть, к сожалению, ряд домов, по которым решение еще не найдено, но поиск различных вариантов идет, причем с участием самих дольщиков, — сказал Евгений Первышов.

Самыми проблемные на сегодня являются жилые комплексы — «Анит-Сити» (застройщик — ООО «Модуль-Инвест»), «Рич Хаус», который возводит ООО Линдт», два жилых комплекса фирмы «Таурас-96», а также объектах строительной компании «Счастье» по ул. Домбайской, 10 и им. Жигуленко, 3.

Так, по словам главы, ситуация с достройкой «Анит-Сити» не сдвинется с «мертвой точки» до тех пор, пока не завершатся следственные действия в отношении руководства ООО «Модуль-Инвест».

Что касается жилых комплексов «Таурас-96», то здесь решение на сегодняшний момент найдено — достраивать их будет фирма «ССК».

Как сообщало ИА REGNUM, перед правосудием придется ответить мошенникам, нажившимся на честных гражданах на сотни миллионов рублей. На удочку злоумышленников в Сочи попались более 40 дольщиков, пожелавших приобрести жилье в новостройках. Помимо

руководителя строительной организации ООО «Ида» Артура Осипова под следствие попали ещё двое жителей курортного города. Которые вступили в сговор с Осиповым. Граждан они обманывали, по версии следствия, на протяжении семи лет — с 2007 по 2014 год. Ущерб, нансённый дольщикам, превысил 319 млн рублей.

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