Перепись населения в РФ пройдет в октябре 2020 г

Москва, , 13:28 — REGNUM Правительство Российской Федерации согласилось с предложением Минэкономразвития РФ провести очередную Всероссийскую перепись населения в октябре 2020 г. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«Согласиться с предложением Минэкономразвития РФ о проведении очередной Всероссийской переписи населения в октябре 2020 г», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ поручено подготовить проекты постановления правительства о проведении Всероссийской переписи населения, а также проект постановления о создании комиссии правительства и примерный состав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта президент РФ Владимир Путин подписал новый федеральный закон, который разрешает проведение Всероссийской переписи населения с использованием интернета и делает обязательной микроперепись.

Согласно закону, сбор сведений о гражданах через интернет станет возможным при регистрации граждан в федеральной государственной информационной системе.

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