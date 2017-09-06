В Казахстане отметили 20-летие сотрудничества с Китаем в нефтегазовой сфере. Точкой отсчета стало вступление во владение акциями «Актобемунайгаз» крупнейшей Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China National Petroleum Corporation — CNPC). Это был первый инвестиционный проект Китая в нефтегазовой сфере.

Cnpc-amg.kz Генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ван Цзюньжэнь награжден Почетной Грамотой Ассамблеи народов Казахстана. Награду вручил Аким Актюбинской области Б. М. Сапарбаев

Сделка состоялась 4 июня 1997 года. Договор о купле-продаже акций «Актобемунайгаз» был подписан в президентском дворце тогда еще в Алма-Ате в присутствии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и вице-премьера Госсовета КНР Ли Ланьциня.

Контракт на проведение операций по углеводородам на месторождениях Жанажол, Кенкияк-надсолевой и Кенкияк-подсолевой в Актюбинской области был подписан чуть позже — 26 сентября 1997 года. При совершении сделки CNPC дала письменные обязательства правительству Казахстана инвестировать суммарно в развитие актюбинского проекта не менее 4,0 млрд долларов в течение 20 лет. И сдержала свое обещание.

«За годы сотрудничества компанией добыто свыше 100 млн тонн нефти и 51 млрд куб. м. газа, инвестиции составили около 13 млрд долларов (США). Также в рамках социальной ответственности бизнеса компанией завершается строительство Дворца молодежи в Актобе стоимостью 1,5 млрд тенге (0,25 млрд рублей). Немало социальных проектов реализовано в районах области… На текущий год план инвестиций компании составляет 90 млрд тенге (15,28 млрд рублей), что больше показателя 2016 года в 2 раза», — сообщает администрация Актюбинской области.

АО «CNPC-Актобемунайгаз» на сегодняшний день является единственным оператором месторождений Актюбинской области «Жанажол», «Кенкияк (надсолевой)», «Кенкияк (подсолевой)», срок лицензий — сентябрь 2022 года. При этом компания имеет право на продление контракта. Также ей принадлежит право разработки месторождения «Северная Трува», которое также располагается на территории Актюбинской области. Помимо этого, через свою дочернюю компанию АО «КМК Мунай» (50% плюс 1 акция), у нее имеются контракты на недропользование на месторождениях «Кокжиде», «Кумсай» и «Мортук», срок действия которых действует в течение 22 лет с момента окончания разведки.

По имеющимся финансовым показателям АО «CNPC-Актобемунайгаз» наблюдается постепенное снижение прибыли с 2013 года с уходом в минус в 2015 году. Положение несколько улучшилось в 2016 году, по 2017 году пока нет данных, но можно отметить, что если при тех низких ценах на нефть, что продемонстрировал 2016 год, компания вышла в плюс, то и этот год должен быть не хуже.

Финансовые показатели АО «CNPC-Актобемунайгаз», млрд тенге

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

579,04

591,88

708,81

832,22

876,72

918,75

988,45

348,06

352,29

293,53

273,84

238,94

-33,93

38,08

230,98

239,59

415,28

558,37

637,78

952,68

950,38

325,55

498,39

487,39

442,87

318,04

165,84

243,28

142,89

152,52

164,49

103,87

58,99

-269,16

72,01

Структура доходов от реализации и основной деятельности

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

479,72

678,21

682,78

653,27

492,81

312,48

376,03

5,94

12,25

14,80

14,30

18,67

13,08

27,28

1,44

0,94

1,61

2,20

1,28

1,13

0,76

487,09

691,40

699,19

669,77

512,76

326,70

404,07

147,35

146,62

149,11

152,13

179,19

221,73

342,16

3,31

4,72

4,69

4,40

2,86

1,47

1,18

Компания является одним из самых важных налогоплательщиков в Актюбинской области. На иллюстрации мы видим, что налоговые поступления значительно уменьшились с 2012 года, что не могло не сказаться на доходах региона.

СНПС

Информация по налогам АО «CNPC-Актобемунайгаз»

Вид налога

В 2012 году

В 2013 году

В 2014 году

В 2015 году

В 2016 году

В 2017 году, по состоянию на 1-ое число отчетного периода

315,62

282,22

196,56

76,96

54,50

62,60

14,32

7,66

18,84

6,66

0,00

0,00

по данным КГД МФ РК

Так как АО «CNPC-Актобемунайгаз» — один из крупнейших работодателей Актюбинской области, то еще одним важным критерием для региона является количество сотрудников компании и расходы на заработную плату.

Сумма затрат на содержание персонала

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13,74

14,58

11,21

12,46

17,03

15,74

15,58

0,11

0,19

0,10

1,21

1,56

0,74

0,70

13,84

14,77

11,31

13,67

18,59

16,48

16,28

147,35

146,62

149,11

152,13

179,19

221,73

342,16

0,09

0,10

0,08

0,09

0,10

0,07

0,05

Среднесписочная численность работников АО «CNPC-Актобемунайгаз», чел.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 527

1 557

1 568

1 552

1 582

1 601

1 714

1 469

1 538

1 243

1 278

1 315

1 353

1 180

2 046

1 269

694

561

452

396

321

1 284

1 233

1 533

1 530

1 531

1 590

1 543

934

943

922

900

913

894

832

316

326

303

322

304

303

233

347

319

333

343

341

300

283

140

141

142

137

135

135

98

8 063

7 326

6 738

6 623

6 573

6 572

6 204

Стоит отметить, что в регионе сложная социально-экономическая ситуация, поэтому время от времени возникают резонансные рабочие споры. К примеру, на сегодняшний день намечается судебная тяжба с рабочими, проживающими в районах, признанных пострадавшими в результате экологического бедствия. Они требуют производить им оплату заработной платы с коэффициентом 1,5, как это и делалось до февраля 2015 года. Компания на сегодняшний день производит выплаты согласно законодательству с коэффициентом 1,2, сменив систему расчетов: не по месту проживания работника, а по месту его работы.

Семь лет назад не обошлось без скандала в элитах — опальный бизнесмен Мухтар Аблязов в 2010 году обвинил Тимура Кулибаева, зятя президента, в предполагаемом хищении свыше 165 миллионов долларов, вырученных якобы в виде взятки за продажу акций «Актобемунайгаз» CNPC. Кулибаев подал исковое заявление в суд против Мухтара Аблязова, а также против местных СМИ, опубликовавших версию Аблязова. Сообщается, что Мухтар Аблязов обратился с просьбой проверить чистоту сделки к главе Китая — им в тот период был Ху Цзиньтао, генеральному прокурору, министру госбезопасности Китая. Никаких доказательств слов Аблязова обнаружено не было.

Из курьезных судебных разбирательств можно отметить тяжбу с Талгатом Кыркымбаем, который в 2009 году через суд добился восстановления на работе в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Октябрьскнефть» АО «CNPC-Актобемунайгаз». Суть тяжбы была в том, что Талгат Кыркымбай принял ислам и отрастил бороду, а начальство отказало ему в приобретении специального противогаза для бородатых людей, при этом носить противогаз на предприятии было необходимо. К тому же руководство НГДУ изменило инструкцию о применении промышленного противогаза, и бородатый казахстанец не вписался в предъявляемые требования, так как, согласно новым правилам, работники, находящиеся в промышленной зоне, должны были быть чисто выбритыми. Если бы это дело рассматривалось в Казахстане сейчас, на волне изменения отношения к религиозной идеологии, то, может быть, у АО «CNPC-Актобемунайгаз» был бы шанс выиграть это дело.

Из других скандалов можно отметить следующие: в 2010 году был задержан по обвинению в даче взятки группой лиц по предварительному сговору заместитель генерального директора АО «CNPC-Актобемунайгаз» Янь Эньбиао. Также в июне 2017 года сотрудников компании заподозрили в краже нефтепродуктов.

«Некоторые компании списывают большие объемы нефти на технологические потери и собственные нужды. Так, АО «CNPC-Актобемунайгаз» за 2014—2016 годы списало 88 тысяч тонн нефти на техпотери. Эти объемы определены на основании нормативных документов советского периода», — сообщил первый заместитель Актюбинского областного прокурора Нурдаулет Суиндиков.

Напомним, 7 июня 2017 года министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев и председатель совета директоров Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ван Илинь подписали меморандум, в рамках которого договорились продлить контракты на недропользование сроком на три года. Речь идет о контрактах компаний, в которых есть доля участия CNPC: «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», «Казгермунай», «CNPC-Актобемунайгаз» и филиала компании Buzachi Operating в Казахстане. В рамках меморандума, стороны также договорились провести отдельные переговоры между АО «CNPC-Актобемунайгаз» и АО «НК «КазМунайГаз» и согласовать тарифы на переработку газа на Жанажолском газоперерабатывающем заводе. Помимо этого, меморандум предусматривает соблюдение требований Трудового кодекса Казахстана и равных условий оплаты труда для казахстанского персонала по отношению к привлеченному иностранному персоналу. В нем учтено и увеличение обязательств по уровню социальных и иных отчислений на развитие регионов, а также по созданию дополнительных рабочих мест для местного населения. Как дополнительно сообщило министерство энергетики Казахстана, стороны подтвердили намерение осуществить перспективный для Казахстана газохимический проект — CNPC выразила готовность предоставить предложение по его реализации.

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