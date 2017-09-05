Состоявшееся 16 августа в Калининграде с участием президента России Владимира Путина совещание по вопросу совершенствования транспортно-логистической инфраструктуры Северо-Запада России подняло целый ряд системных проблем развития транспортной инфраструктуры региона. Оно стало знаковым событием не только в России, но и в ряде сопредельных стран — Литве, Латвии, Белоруссии, так как рассматривавшиеся на нем вопросы повышения транспортной связности этого региона России, включая Калининградскую область, а также вопросы перевода транзита нефти и нефтепродуктов в порты России затрагивают интересы этих стран напрямую.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

И это вполне закономерная постановка вопроса, так как Прибалтика уже давно и прочно стала ассоциироваться с оплотом русофобии. Белоруссия пока проводит вроде союзническую политику, но с целым рядом оговорок, что также всё чаще и чаще поднимает в российском экспертном сообществе вопрос об истинном отношении официального Минска к Москве.

Не случайно одним из наиболее знаковых событий совещания стало заявление Владимира Путина о необходимости перенаправления транзита нефтепродуктов белорусских НПЗ, выработанных из российской нефти, из прибалтийских в российские порты.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится. Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — сказал президент РФ.

На том же совещании глава РЖД Олег Белозёров доложил об отказе белорусских НПЗ от услуг российских железных дорог, несмотря на предоставленную им максимальную скидку — 50%. По его словам, белорусские нефтепереработчики «пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в страны Прибалтики и объясняют это наличием долгосрочных контрактов».

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Действительно, в последние годы по вопросу и покупки российской нефти, и транзита выработанных из нее нефтепродуктов через российские порты наблюдается определенная тенденция: и официальный Минск, и экономические эксперты белорусской оппозиции пытаются убедить своих российских партнеров в том, что Белоруссия может без особых для себя проблем отказаться от импорта российской нефти и перейти на ее поставки из других регионов мира. Однако, как показывает оценка данной ситуации со стороны российских экспертов, на самом деле такая постановка вопроса является не более чем пропагандистским мифом.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. С помощником президента Игорем Левитиным

Как отмечают эксперты, белорусские НПЗ намертво привязаны к поставкам российской нефти, притом по заниженным по сравнению с мировыми ценам. Это связано с тем, что экспортно-ориентированные белорусские НПЗ несут дополнительные транспортные затраты на экспорт продукции на рынок сбыта. Так, по словам главного экономиста VYGON Consulting Сергея Ежова, поставки нефтепродуктов в Северо-Западную Европу обойдутся белорусским заводам примерно в 4—5 долл./барр. Чтобы эффективно перерабатывать импортную нефть, белорусским нефтеперерабатывающим заводам потребуются субсидии для преодоления логистического отставания, так как, закупая нефть в других странах, они получают логистический проигрыш в 5—7 долл./барр., что превышает среднюю маржу комплексного НПЗ в Европе.

В то время как покупая российскую нефть, белорусские заводы выигрывают в среднем 1—2 долл./барр. за счет логистики и 10 долл./барр. — за счет таможенной пошлины. То есть, считает эксперт, «чтобы НПЗ в Белоруссии могли конкурировать с западноевропейскими заводами, цена закупки нефти для них также должна быть ниже».

«Неэффективность импорта нероссийской нефти в небольших объемах маскируется за счет переработки российского сырья. Соответственно, угроза перехода на полномасштабный импорт нефти из других стран не имеет под собой экономических оснований и представляет собой лишь форму шантажа российской стороны», — считает Ежов.

Естественно, этот вывод имеет не только экономическое значение, так как сводит на нет любую аргументацию об альтернативных поставках нефти в республику по мировым ценам, потому что белорусские НПЗ в этом случае будут неконкурентоспособными на мировом рынке.

Таким образом, предложение об использовании свободных мощностей российской транспортной инфраструктуры для экспорта нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, со стороны России выглядит вполне логичным, тем более что потенциальные потери Белоруссии при поставках нефтепродуктов в российские порты почти в 10 раз ниже величины скрытой субсидии в виде нефтепошлины, уплачиваемой в белорусский бюджет. Но ведь эта субсидия — еще не все потери, которые несет Россия при поставках нефти в республику, о чем будет сказано ниже.

На вопрос, почему сложилось такое положение дел, отвечает эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец:

«Белорусское правительство, не имея достаточной политической воли, не воспользовалось предоставленными в свое время Россией возможностями для проведения структурных реформ экономики своей страны, в связи с чем следует признать нерациональным использование Белоруссией данных финансовых возможностей».

В доказательство этого экономист обращает внимание на динамику структуры экспорта белорусских товаров в страны Европейского Союза и в Россию.

«За последние двадцать лет не произошло коренного перелома в структуре и направлениях сбыта белорусской продукции. Учитывая усиление конкуренции производителей на внутреннем российском рынке, продолжение тенденции несет угрозу для белорусских экспортеров и может способствовать превращению Белоруссии в экономически деградирующий депрессивный регион», — делает выводы Болкунец.

Не случайно эксперт напомнил о том, что рост российских нефтегазовых субсидий в белорусскую экономику наблюдается с начала 90-х годов. За период с 2001 по 2016 гг. суммарный объем нефтегазовых субсидий составил порядка 90 млрд долларов. Таким образом, отмечает он, эти преференции, по сути, можно считать своеобразной формой скрытых инвестиций России в экономику Белоруссии. Причем энергосубсидии, в отличие от кредитов, возвращать не нужно.

Отмечая отсутствие экономических реформ в Белоруссии и существование неэффективной экономической модели, эксперт полагает, что запросы белорусской стороны на дальнейшее субсидирование будут только возрастать, что вполне закономерно в условиях постепенной деградации промышленного и научного потенциала республики и существенного роста внешней задолженности, которая наблюдается последние годы.

Поэтому вполне справедливо Дмитрий Болкунец полагает, что «недопустимо в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза иметь существенные разрывы в уровне развития экономик, оплаты труда и так далее. Через интеграционные образования Россия может стимулировать белорусское правительство к проведению экономических реформ и, тем самым, сокращать скрытое субсидирование белорусской экономики».

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Ust-luga-mmc.ru Терминал морского порта Усть-Луга

С такой постановкой вопроса солидарен и шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик. Анализируя белорусские СМИ и мнения белорусских экспертов по поводу заявления президента России Владимира Путина о том, что нужно привязать поставки российской нефти на белорусские НПЗ к транспортировке белорусских нефтепродуктов через российские порты в Усть-Луге и Санкт-Петербурге, эксперт удивляется «хуторской логике оппонентов»:

«Они с удовольствием говорят о той сумме (около 150 млн долларов), которую потеряют белорусские субъекты хозяйствования, если будут отправлять нефтепродукты в российские порты, однако они почему-то ничего не говорят о тех потерях, которые несет Россия, отправляя нефть на белорусские НПЗ по «братской» цене. А эти потери, исходя из разницы цен при поставках нефти в Белоруссию и на мировые рынки, составляют около 100—120 долларов на тонну.

Соответственно, на 24 млн тонн поставляемой из России нефти Белоруссия экономит 2,4—2,9 млрд долларов, плюс 1,4 млрд долларов — это нефтепошлины, которые Россия оставляет в белорусском бюджете. Итого получается 3,8—4,3 млрд долларов — это прямая экономия Белоруссии на поставках нефти из России. На этом фоне говорить о каких-то 150 млн долларов «убытков» при перенаправлении нефтепродуктов в российские порты — просто неприлично. Если мы, конечно, союзники. Если же просто на России делается бизнес — тогда другое дело, тогда всё логично».

По его словам, на самом деле ситуация для белорусской нефтепереработки гораздо хуже. Дело не только в том, что Россия спокойно может перенести уже в этом году до 8 млн тонн нефти на порты Усть-Луги и Приморска, а в том, что переработка нефти на белорусских НПЗ по мировым ценам, как отметил главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, для белорусских НПЗ не может быть безубыточной по экономическим причинам.

«Если это так, а думаю, Сергей Ежов очень близок к истине в этом вопросе, то предъявлять какие-либо требования к российской стороне по поводу невозможности поставок нефтепродуктов, выработанных на белорусских НПЗ из российской нефти, в российские порты — просто по определению не может быть успешной переговорной стратегией. Вообще, такая постановка вопроса, обоснованная к тому же экономически, на мой взгляд, является самой большой информационной бомбой в теме белорусско-российских нефтяных взаимоотношений за последние годы и показывает тот фундамент, на котором стоит вся белорусская экономическая модель», — отметил Баранчик.

Таким образом, как показывают экспертные оценки, перевод поставок белорусских нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, из портов русофобствующей Прибалтики в российские порты является давно назревшим вопросом — незачем России кормить агрессивно настроенные власти других стран и за счет уровня жизни простых россиян содержать скрытых и явных врагов. Однако если Белоруссия действительно претендует на то, чтобы быть союзником России, то это должно проявляться не только на словах и в публичных заявлениях, но и в реальных делах.

Понятно, что выстраивая нефтегазовые отношения с Россией, Минск, шантажируя Москву возможным импортом нефти из третьих стран, пытается еще более снизить цены на российскую нефть. Однако при самых нехитрых подсчетах становится вполне понятно, что реализовывать задумку о закупке чужой нефти Белоруссия планировать не может в силу элементарного отсутствия какой-либо экономической выгоды.

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