Пока в Госудме разрабатывают законопроект, обязывающий проходить медицинское освидетельствование и лечение алкоголиков, совершивших определенные административные или уголовные правонарушения, в Самарской области подсчитывают эффективность деятельности медвытрезвителей: в 2016 году туда из общественных мест были доставлены 20 тыс. 282 человека (из них услугой вытрезвления воспользовались 2463), в первом полугодии этого года — 9568 граждан (услугой вытрезвления воспользовались 982).

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Рюмочная

Эта статистика меркнет на фоне лидирующих показателей региона не только по смертности от пьянства, но и по количеству розданных бесплатных бутылок водки. Между тем губернатор Николай Меркушкин заявляет, что из-за теневого алкогольного рынка областной бюджет ежегодно недополучает 4 млрд рублей. Наверное, для этого в регионе в 5 раз увеличено производство алкогольной продукции. Пока народ сидит «на алкогольной тяге», ослабевает его внимание к насущным проблемам — падению уровня жизни и летящим всё выше и выше ценам.

Смертельная статистика

По данным Самарастата в регионе в январе — июне этого года умерло на 98 человек меньше, чем в прошлом году, соответственно — в 2016-м — 22 598 жителей, в 2017-м — 22 500. В том числе от случайных отравлений алкоголем в первом полугодии 2016 года погибло 90 человек, в 2017-м — 83, то есть меньше на 7 человек. От отравления алкоголем с неопределенными намерениями в этом году умели 46 самарцев, в прошлом — 43.

Сам губернатор Николай Меркушкин дает другую статистику: Самарская область — лидер в ПФО по смертности, в том числе от алкоголизма.

Мастерская Рубенса. Пьяный Силен. поддерживаемый сатирами, 1620

«По средней продолжительности жизни Самарская область пока отстает, — констатировал он. — У нас много болезней, особенно социальных, которые дают минус. Мы в лидерах по смертности в трудоспособном возрасте. Это связано с общей культурой людей и образом жизни. У нас от алкоголизма, ВИЧ, туберкулеза процент умерших выше, чем у соседей по округу. По статистике, количество вызовов скорой помощи после праздников в Самарской области в десятки раз выше, чем в соседних регионах ПФО. В первом полугодии 2017 года зарегистрировано 1200 случаев отравления в результате токсического действия различных спиртов. Из них с летальным исходом — 159 человек».

Сколько пьют самарцы

По словам губернатора, погибших в результате ДТП и насильственных действий в области меньше, чем число отравившихся контрафактным алкоголем.

Как отмечают наблюдатели, в этом вопросе спорить с губернатором смысла нет. По оценкам специалистов, население области с каждым годом увеличивает объемы выпитого. В начале 2000 годов каждый среднестатистический житель Самары, включая женщин, стариков и детей, употреблял 4,7 литра крепких напитков в пересчете на алкоголь, в 2014-м — 6,2 литра. В 2016 году объем зафиксированных в ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система) продаж алкоголя в Самарской области составляет 7,4 л на человека в год (в ПФО средний показатель — 9,2 л).

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В приоритете у региональной власти — наполняемость бюджета. При губернаторстве Меркушкина были введены 12 критериев оценки эффективности работы муниципалитетов, один из них — по количеству проданной водки. Еще в ноябре 2012 года, докладывая об изменениях межбюджетной политики областного правительства, руководитель управления бюджетной политики регионального минфина Алексей Александров заявил, что один из критериев — это доля местного алкоголя в объеме реализуемого алкоголя на территории муниципалитета. То есть главы муниципалитетов должны стремиться, чтобы местное население побольше пило местного алкоголя.

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По оценкам Меркушкина, из-за теневого алкогольного рынка казна Самарской области ежегодно недополучает 4 млрд рублей. Оборот неучтенной алкогольной продукции оказывает влияние на снижение поступления акцизов в казну, и при условии сохранения данной тенденции в регионе до конца 2017 года областной бюджет недополучит более 780 млн рублей.

По этому поводу вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко заявил, что, по данным Росалкогольрегулирования, на территории Самарской области наблюдается тенденция сокращения объема продаж легальной крепкой алкогольной продукции и доли Самарской области в общем объеме розничных продаж среди субъектов Российской Федерации.

«При увеличении реализации крепкой алкогольной продукции, зафиксированной в ЕГАИС, более, чем в два раза, в региональный бюджет могло поступить акцизов на крепкую алкогольную продукцию в размере 1,5 млрд рублей», — подчеркнул Кобенко.

Отметим, любопытный анализ госзакупок опубликовала Русская служба ВВС: в пяти регионах России в 2016—2017 году водку раздавали бесплатно по праздникам в составе продуктовых наборов. Лидерами стали Самарская область и Мордовия, за неполные два года раздавшие населению 9850 и 2400 бутылок объемом от 0,5 литра.

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Наращивают производство алкоголя

Самарастат констатирует: в июле этого года произведено алкогольной продукции (без пива) 137,1 тыс. декалитров, что в 3,1 раза больше, чем в июле прошлого года, при этом в январе — июле 2017 года в регионе произведено 2408 тыс. декалитров, что в 5,1 раза больше, чем в том же периоде в 2016 году.

Из всей этой алкогольной продукции водки в июле этого года выпущено 106,9 тыс. декалитров — в 3,8 раза больше, чем в июле прошлого года. В январе — июле 2017 года — произведено 2057,6 тыс. декалитров — в 10,7 раза больше, чем за первые семь месяцев в 2016-м году.

Пива в июле в регионе сварили 3894,6 тыс. декалитров — это 69% по сравнению с июлем прошлого года, но в январе — июле текущего года его произведено 26 955 тыс. декалитров, что составляет 82,3% по отношению к январю-июлю 2016 года.

Эрнест Новак. В винном погребке

Винодельческая продукция (в том числе вина игристые и шампанские): в июле произведено 20,7 тыс. декалитров — это в 12,1раз больше, чем в июле 2016-го, в январе-июле этого года выпущено 264 тыс. декалитров — на 52,3% больше, чем в том же периоде 2016 года.

Коньяка в июле произведено 9,6 тыс. декалитров — это 64,7% по сравнению с июлем в 2016 году, в январе — июле выпущено 64,4 тыс. декалитров, по сравнению с прошлогодним периодом — 64,6%.

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«Пьяный» рубль

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев убежден, что государственная политика должна быть направлена на предотвращение алкоголизации населения. В мире давно подсчитано, что 1 «пьяный» рубль, вырученный от продажи алкоголя, оборачивается государству убытком в 2—3 рубля. Это цена за исправление последствий. Если говорить о реальном увеличении доходов государства в алкогольном секторе, необходимо ввести государственную монополию на производство спирта, а не играть с акцизами, полагает он.

«Я приверженец того, чтобы во всех отраслях экономики, в том числе на алкогольном рынке, была внятная государственная политика, которая отражала бы стратегическое понимание ситуации, — прокомментировал он. — Стремление повысить доход от продажи водки — это стандартный, простой путь решения экономических вопросов, причем на краткосрочную перспективу, а люди, которые считают себя государственными деятелями, должны смотреть на долгосрочную. Последствия от алкоголизации населения в экономическом и социальном плане намного превышают доходы краткосрочного получения доходов от продажи водки. Последствия неофициального спаивания людей, которое никогда не признает наше государство, — это рост ДТП, рост смертности, преступлений на почве пьянства, производственного травматизма, сокращение производительности труда. Все это увеличивает расходы бюджета на медицину, выплату пособий, содержание в тюрьме, на выплату пособий семьям, ликвидацию пожаров, выплаты погорельцам и так далее».

Депутат считает, что стимулировать продажи алкоголя за счет продуктовых подарков — неправильно.

«Что касается рассуждений о местном производителе, о котором так любит рассуждать губернатор Меркушкин, то есть информация — заводы в Самарской области работают не на местном спирте, а на произведенном «Мордовспиртом». Понятно, что эти разговоры ведутся в кулуарах на неофициальном уровне», — отметил Матвеев.

Медвытрезвители и ЛТП

В Госдуме разрабатывается законопроект, обязывающий проходить медицинское освидетельствование и лечение алкоголиков, совершивших определенные административные или уголовные правонарушения. Как отметил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Николай Говорин, в стране растет число людей с алкогольной зависимостью, которые не хотят лечиться. Инициатива согласована с Минздравом РФ и практикующими наркологами. Лечить депутаты пока намерены только тех, чей диагноз подтвержден врачами, и кто в нетрезвом виде нарушил уголовный или административный кодекс. Другими словами, в Госдуме намерены возрождать советскую систему лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП).

По информации Самарского областного правительства, в регионе пункты медицинского освидетельствования и временного размещения лиц, находящихся в состоянии опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться, были реанимированы в 2014 году. Как заявил тогда замруководителя департамента правопорядка и противодействия коррупции облправительства Александр Ефремов: «Сама жизнь заставила всех задуматься о необходимости создания этих медицинских вытрезвителей».

Цитата к/ф «А по утру они проснулись». реж. Сергей Никоненко.2003. Россия Вытрезвитель

Они расположены на территориях Самарской городской больницы №7, Самарской городской больницы №2 им. Н.А. Семашко, Самарской городской больницы №1 им. Н.И. Пирогова, Тольяттинской городской клинической больницы №5, в Сызранском наркологическом диспансере и в Новокуйбышевском отделении Самарского областного наркологического диспансера.

«Доставка в подразделения осуществляется как сотрудниками правоохранительных органов, так и бригадами скорой медицинской помощи. Противопоказания к пребыванию в подразделениях исключаются бригадами скорой медицинской помощи. При необходимости лица, находящиеся в общественных местах в состоянии опьянения, утратившие способность самостоятельно передвигаться до помещения, проходят обследование в специализированных медицинских организациях», — прокомментировали в облправительстве.

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Алкогольные мифы

Доклад Совета Общественной палаты РФ «Злоупотребление алкоголем в РФ: социально экономические последствия и меры противодействия» взят за основу при разработке антиалкогольных законов, в том числе в Самарском регионе, где в 2010 году по инициативе депутата Михаила Матвеева был введен запрет на ночную торговлю горячительными напитками («О противодействии алкоголизации населения Самарской области»). Любопытно: в документе «Об итогах социально-экономического развития Самарской области за 2011 г. и основных задачах областного правительства на 2012 г.» указано, что в 2011 году по сравнению с 2010 годом произошло сокращение смертности на 5,3%. В том числе на 1,6% сократилась смертность от болезней системы кровообращения и в 1,5 раза — при ДТП. Но основная составляющая данного показателя — сокращение в 6,5 раз смертности от случайных отравлений алкоголем.

Но вернемся к знаковому докладу Совета Общественной палаты РФ, где говорится: алкоголь — главный фактор катастрофической убыли населения России. Каждая четвертая смерть в России прямо или косвенно связана с алкоголем — около 30% смертности среди мужчин и 15% среди женщин. Алкогольная смертность включает не только случайные отравления алкоголем, но и 2/3 смертей от несчастных случаев и насилия, ¼ смертей от сердечно-сосудистых заболеваний и многое другое.

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По данным МВД, около 80% убийц в России нетрезвы в момент убийства. Такое же состояние выявляется и у около 40% самоубийц. Россия занимает первое место в мире по количеству брошенных детей. Алкоголизм — наиболее распространенная причина оставления детей и лишения материнских прав в РФ. По данным исследований, почти у половины воспитанников детских домов в России наблюдаются признаки алкогольного синдрома плода. Катастрофически высокий уровень алкогольных проблем в России ведет и к катастрофически высокой разводимости — по этому показателю Россия находится на втором месте в мире.

Алкоголизация детей: более 80% подростков потребляют алкогольные напитки. Возраст приобщения к алкоголю по сравнению с советским периодом снизился с 17 до 14 лет. По данным Роспотребнадзора, в России треть несовершеннолетних юношей и девушек выпивают ежедневно. Между тем доказано, что раннее приобщение к алкоголю увеличивает в 5—6 раз риск развития алкоголизма и насильственной смерти в будущем.

«Миф о вечно «пьяной России» не имеет под собой никаких исторических оснований, — написано в докладе. — Историко-медицинские исследования свидетельствуют, что уровень потребления алкоголя большинством населения в России был на протяжении веков, особенно в кризисные, переходные периоды, во много раз меньше, чем сейчас. Наш народ на протяжении столетий всегда был одним из самым трезвых народов Европы. В самые «пьяные» годы царской России пили в 4—5 раз меньше, чем сейчас. На критически опасный уровень потребление алкоголя вышло относительно недавно — только в 1960-е годы, когда при росте покупательной способности россиян, государство, пользуясь установленным режимом секретности, начало активно поощрять социально опасную политику наращивания потребления алкоголя, направленную на обеспечение политической лояльности населения к режиму и наполнение бюджета «пьяными» деньгами».

Госмонополия на спирт

В СССР была монополия на спирт. Выпускать могли вино-водочные изделия только госпредприятия, артели спиртом не занимались. В Москве продажа советской водки началась 4 октября 1925 года, в воскресенье. В среднем продавали по 2000 бутылок в день. Самая народная водка в истории России была прозвана в народе «рыковкой», по фамилии председателя Совнаркома Алексея Рыкова. Поллитровая бутылка стоила всего рубль.

Госмонополия на спирт приносила в казну огромные доходы — до 30% бюджета СССР. И очень прискорбно, что Россия молодая более четверти века так и не смогла учесть спиртовые доходы, ввести монополию и пополнять казну хорошим «наваром» от производства и продажи спирта.

Лоббисты введения госмонополии в РФ на производство этилового спирта заявляют, что это позволит усилить контроль за качеством алкоголя и увеличить доходы в бюджет. В 2016 году в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому производить этиловый спирт на территории нашей страны смогут лишь государственные корпорации, государственные компании, государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные общества и товарищества с преобладающей долей (вкладом) государства в уставном капитале. По оценкам специалистов, такая мера позволит принести дополнительные доходы бюджету в размере около 400—500 млрд рублей в год.

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