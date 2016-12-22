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Самарцы выпили пива в 14 раз больше водки

Экономика
За январь-ноябрь 2016 года
Пиво и водка
Цитата из к/ф «Берегись автомобиля». Реж. Эльдар Рязанов. 1966. СССР
Пиво и водка

Самара, 22 Декабря 2016, 13:59 — REGNUM  За 11 месяцев 2016 года в Самарской области реализовано 1221,1 тыс. дкл водки и ликероводочных изделий, пива (кроме коктейлей пивных и напитка солодового) — 17 621,3 тыс. дкл, винодельческой продукции (без шампанских и игристых вин) — 1745,5 тыс., коньяка 173,7 тыс., шампанского и игристых вин — 310,3 тыс. дкл. Такие данные приводит Самарастат, сообщает ИА REGNUM.

В аналогичном периоде (январь-ноябрь) 2015 года в регионе было реализовано водки и ликероводочных изделий 1253,9 тыс. дкл, винодельческой продукци (без шампанских и игристых вин) — 1622,7 тыс. дкл, коньяка 167,1 тыс., шампанского и игристых вин — 334,9 тыс., пива — (кроме коктейлей пивных и напитка солодового) — 18 052,9 тыс. дкл.

Организациями общественного питания за январь-ноябрь 2016 года реализовано продукции на 22 млрд 636 млн рублей, что на 7,5% меньше, чем за январь-ноябрь 2015-го.

В ноябре 2016 года оборот розничной торговли на 93,3% формировался торгующими организациями, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 6,7%.

В ноябре 2016 года в структуре оборота розничной торговли доля продовольственных товаров составила 49,9%, непродовольственных товаров — 50,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, со времен раннего СССР водка является не только одним из способов пополнения государственной казны, но и способом повышения популярности государственных деятелей у народа. Начиная со времен легендарной «Рыковки», когда в 1924 году молодое советское государство решилось на отчаянный шаг и вновь разрешило продажу водки, государство вынуждено было решать дилемму: либо продолжать спаивать свой народ, либо пополнять бюджет.

В 2016 году Минфин поставил задачу увеличить доходы федерального бюджета за счет налогов, рассчитывая улучшить их администрирования. А в качестве примера он привел возросшую на 30% в 2016 году собираемость алкогольных акцизов.

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Акцизы на алкогольную продукцию
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