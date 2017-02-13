В ГД обсуждают предложение правительству ввести госмонополию на алкоголь

Предлагается также отказаться от метилового спирта в качестве основы спиртосодержащей продукции

Москва, , 16:18 — REGNUM В Госдуме предлагают ввести государственную монополию на производство этилового спирта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, соответствующие рекомендации обсуждаются на круглом столе в Госдуме.

«Участники заседания круглого стола рекомендуют правительству РФ: рассмотреть возможность введения государственной монополии на производство этилового спирта», — говорится в проекте документа.

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Также обсуждается вопрос усиления мер по недопущению применения метилового спирта в качестве основы для спиртосодержащей продукции.

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В Госдуме фиксируют снижение смертности от отправления алкоголем, при этом, по данным комитета по охране здоровья, около 10 тыс. человек в 2016 году погибли по этой причине.

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