Сахалинские «Коммунисты России» обратились в суд с требованием отменить регистрацию на выборах депутатов сахалинской Облдумы других коммунистов — из КПРФ. Поводом для иска стали «негативные высказывания кандидата от КПРФ в адрес «Единой России».

Алексей Лукашевич Южно-Сахалинск, Дом правительства Сахалинской области

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Административный ресурс на всю катушку

На выборы в Областную думу Сахалинской области, которые должны состояться 10 сентября, идут сразу три коммунистические партии: «КПРФ», а также «Коммунисты России» и «Коммунистическая партия социальной справедливости», сокращенно «КПСС».

Кампания проходит крайне нервно.

Если говорить о «коммунистах», то избирателя изрядно раздражает наличие трёх партий коммунистической направленности. За кого из них голосовать избирателям, поддерживающим коммунистическую идею?

Не так давно, анализируя предвыборную кампанию в Сахалинской области, политтехнолог Константин Скрипников высказал мнение, что команда «Единой России», локомотивом которой выступает губернатор Олег Кожемяко, что называется, «на всю катушку» использовала административный ресурс».

«Была выполнена задача по созданию условий для регистрации партий-спойлеров, которые вряд ли преодолеют необходимый 5-ти процентный барьер. Если начать рассматривать с левого фланга, то здесь на прямого конкурента, КПРФ, обрушился весь поток административного ресурса. Однозначно от КПРФ могут отщипнуть до 5% голосов Коммунистическая партия Социальной справедливости и Коммунистическая партия Коммунисты России, и эти все голоса перейдут ЕР, так как действует принцип «победитель получает всё», — обрисовал ситуацию эксперт буквально 26 августа 2017 года.

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Кто же такие — партии — спойлеры?

Слово «спойлер» происходит от английского to spoil — «отравлять, портить». В данном случае «спойлер» — кандидат на выборах, который не имеет шансов победить, но оттягивает на себя часть голосов за другого кандидата со сходной программой, повышая тем самым шансы на победу кандидата с противоположной позицией по главным вопросам.

Проще говоря, партии — спойлеры придуманы политтехнологами для оттягивания голосов у известных и раскрученных партий.

Избиратель путается, нервничает и… голосует «как надо».

Это честно? Вряд ли. Это противозаконно? Нет.

Но вернемся к претензиям «Коммунистов России» к другим коммунистам — КПРФ. Суть претензий «Коммунистов России» сводится к следующему:

«24 августа, примерно в 20 часов на телеканале ОТВ-Сахалин, в рамках предоставленного эфирного времени для проведения предвыборной агитации, выступала кандидат от КПРФ, которая распространяла в своем выступлении информацию о политической партии «Единая Россия» с негативными комментариями, описывала негативные последствия в случае, если депутатами будут избраны кандидаты от «Единой России». Кандидат распространяла информацию, способствующую отрицательному отношению избирателей к данной партии, фактически призывала голосовать против этой партии», — написано в жалобе «Коммунистов России» в областную избирательную комиссию.

Областная избирательная комиссия в своем «Возражении», направленном в областной суд Сахалинской области, попросила в удовлетворении требований «Коммунистам России» — отказать.

Облизбирком не увидел правовых оснований для отмены регистрации КПРФ.

Но чего добивались «Коммунисты России» — партия малоизвестная, особенно на Сахалине?

Измотать соперника в судах, завалив судебными исками, пусть и заведомо проигрышными — политтехнологический прием старый, давно известный, но тем не менее сильно отвлекающий кандидатов от реальной работы. Да и на нервы действует не лучшим образом.

«Убить чужим ножом» или «китайское алиби» для сахалинских единороссов

«Складывается впечатление, что за столь экстравагантным решением «Коммунистов России» — подать в суд на своих «идеологических братьев» — стоит не их собственный интерес, а интерес партии власти. Возникает ощущение, что именно областная власть подтолкнула к этому «Коммунистов России», проведя предварительные социологические исследования и увидев не самые лучшие для «ЕР» результаты. И здесь вырисовывается возможный чёткий сценарий: «Коммунисты России» снимают с регистрации КПРФ, далее провластные структуры доводят до избирателей послание, что, мол, посмотрите на этих представителей коммунистической идеологии — они между собой-то договориться не могут, а как же они будут представлять интересы избирателей? В итоге в плюсе «ЕР». Одна из китайских стратагем называется «Убить чужим ножом» — стратагема алиби, вот таким же алиби и решили, видимо, заручиться сахалинские единороссы.

Единственным минусом для губернатора Олега Кожемяко будут репутационные потери, так как КПРФ — партия-то парламентская. Вспомним скандал, который случился на этих выборах в Бурятии, где вследствие несовершенства законодательства о муниципальном фильтре к выборам не допустили сильного кандидата в губернаторы от КПРФ. И тем более сахалинские выборы — единственные выборы в региональные органы государственной власти на территории ДФО в сентябре 2017, а значит, к ним приковано повышенное внимание», — поделился мнением о происходящем на Сахалине политтехнолог Константин Скрипников.

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Волнуют ли губернатора Сахалина репутационные потери? Или нужна победа любой ценой? В любом случае, наивным было бы полагать, что избиратель всех этих «игр» не видит и не делает выводов.

Как сообщало ИА REGNUM, вся предвыборная кампания — 2017 на Сахалине сопровождается скандалами. Отстранена от участия в гонке «Партия Дела», при очень странных обстоятельствах выбыл из кампании один из старожилов островной политики и председатель Областной думы Владимир Ефремов, который буквально накануне вел активную агитацию и встречался с избирателями. Волну негативных откликов островитян вызвал и визит на Сахалин премьер-министра Дмитрия Медведева — сахалинцы высказывали возмущение по поводу перекрытых повсеместно дорог и рыбалки премьера в компании с фигурантом уголовного дела Александра Хорошавина Анатолием Осадчим, который под протокол признался в даче многомиллионных взяток. Третьим на рыбалке был губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

«Избирательная кампания по выборам в региональные органы государственной власти в сентябре 2017 имеет свою особенность, и связана она с предстоящими в марте 2018 выборами президента РФ. Есть информация, что регионам, где в этом году будут избирать либо губернатора, либо региональный законодательный орган, в Кремле сделаны некие послабления, касающиеся явки избирателей, да и общего результата в целом. Если ещё проще, то победа партии власти в сентябре не должна быть достигнута любой ценой, особенно это касается информационной составляющей кампаний. Ведь все прекрасно понимают, что война всевозможных компроматов, скандалы в ходе кампаний в целом подрывают авторитет к власти как таковой и, соответственно, в марте 2018 на президентских выборах можно получить в таких регионах непредсказуемый результат», — прокомментировал «прямую линию» губернатора Сахалина политтехнолог Константин Скрипников.

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