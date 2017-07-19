«Обилие партий коммунистической направленности – печальная тенденция»

Южно-Сахалинск, , 13:16 — REGNUM Обилие партий коммунистической направленности является печальной для коммунистов тенденцией и извращением идеи Ленина об объединении левых сил в борьбе за власть, такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, профессор Валерий Чудесов.

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На Сахалине на предстоящие выборы в Областную думу идут сразу три коммунистические партии — КПРФ, Коммунисты России и Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС).

«Крупнейшая коммунистическая партия это традиционно — КПРФ. Зачем созданы другие? Может, для того, чтобы «отщипнуть» немного голосов у КПРФ? Неудивительно, что избиратели путаются. Людям, поддерживающим идеи коммунизма, очень сложно разобраться — за кого же из коммунистов голосовать? Ведь кандидаты от трех партий — все коммунисты. Во всяком случае, они так себя называют, они идут на выборы под лозунгами, в которых присутствует слово «коммунизм». Это слово, этот бренд, если хотите, очень долго будет востребован там, где есть малоимущие, обездоленные, социальная несправедливость. Сахалин — как раз такой регион. И не только Сахалин. Если почитать труды Ленина, то становится понятным, что главная — то идея в том, чтобы в борьбе за власть объединить все левые силы. А вот такое раздробление электората убивает саму идею коммунизма. Вот если бы все коммунисты добились максимального объединения, то получилась бы очень мощная сила. Но этого мы пока не видим. А это было бы очень интересно. Но сейчас мы наблюдаем прямо противоположное: партии с коммунистическими идеями критикуют друг друга, отнимают голоса друг у друга, в результате пользы нет никому — коммунисты всех направленностей попросту теряют политическое влияние», — считает Валерий Чудесов.

Политолог полагает, что невообразимое партийное разнообразие, и это касается не только коммунистов, имеет определенные цели.

«Сейчас ведь процедура создания партии упрощена до предела. И партий мы наблюдаем великое множество. Опять же возникает вопрос — зачем? Зачем, если партии сегодня нужно бороться не только за «проходные» 5%, но и за 3%, дающие право на государственное финансирование. Ответ напрашивается только один: это нужно для того, чтобы направить всевозможные протесты и недовольства в русло создания партий. «Не доволен чем-то? Иди, создавай партию, отстаивай свои интересы, а не выходи на площади с митингами протеста». Маленькие партии ожидаемо идут на выборы с критикой власти. Но есть ли в этом толк? На мой взгляд — никакого. Хотите заслужить доверие избирателя? Сделайте что-то! Пробейте ремонт дороги, посадите сквер, уберите свалку. Тогда и избиратели увидят, что вы можете не только говорить, но и делать», — добавил политолог.

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Как сообщало ИА REGNUM, избиратели Сахалина активно обсуждают обилие партий коммунистической направленности и путаются, за какую из них голосовать. Жители островного региона также отмечают обилие маленьких партий, претендующих на кресла в парламенте. Островные СМИ отмечают обилие кандидатов от таких партий из других регионов страны — собственно, сахалинцев в их рядах очень немного.